Nieuwe makers op het Over het IJ Festival: de een is overtuigender dan de ander ★★★★☆

Ze is een vrouw op wielen, zegt ze zelf, en de enige manier waarop ze haar uit haar gammele caravan kunnen krijgen is in een kist. Dat gebeurt uiteindelijk ook. Jaanie is een hardwerkende, jonge moeder met een grote bek. Samen met haar tienerzoons Grote Lien en Kleine Lien woont ze op het woonwagenkamp. Ze kan niet lezen en wordt wat dat betreft al snel ingehaald door haar jongste zoon. Kleine Lien kan namelijk goed leren en is een gevoelige jongen. Langzaam maar zeker bereidt hij zijn ontsnapping uit het kamp voor.

Theatermaker Giovanni Brand, die Kleine Lien speelt, woonde zelf nooit op een kamp, maar zijn familie wel. Zijn voorstelling Zanger zonder volk gaat over de stroeve verhouding tussen de kampbewoners en ‘de burgerij’, zoals zij het noemen. Over de teloorgang van tradities en saamhorigheid, maar ook over de moeilijke omgang met homoseksualiteit op het kamp en de systematische uitsluiting door de maatschappij.

Vincent Kouters is sinds 2006 theaterrecensent voor de Volkskrant. Hij schrijft over toneel en jeugdtheater.

Sinds afgelopen weekend is Zanger zonder volk (gecoproduceerd door Likeminds en Theaterproductiehuis Zeeland) te zien op het Over het IJ Festival. Zoals ieder jaar presenteert het jonge theatertalenten op diverse locaties in Amsterdam-Noord, veelal op en om de NDSM-werf, waar ook het festivalhart is. De opzet is dit jaar, noodgedwongen dankzij oplopende kosten, kleiner, waardoor grote namen ontbreken. Maar dit kan je ook omdenken: het festival is avontuurlijker geworden. Je weet veelal niet wat je krijgt als je kaartjes bestelt en dat maakt het des te spannender.

Zes ‘nieuwe makers’ spelen een voorstelling op locatie. Een daarvan is danser Jantien Fick met This is not going to end well, een voorstelling geïnspireerd door vallende kunstenaar Bas Jan Ader (die in 1975 op zee vermist raakte). Op het uiteinde van een pier, met prachtig zicht op de skyline van Amsterdam, zien we Fick balanceren op de rand van de afgrond. Ze trotseert de zwaartekracht en filosofeert over het verlangen om er niet meer te zijn. De opgebouwde spanning wordt echter niet volledig ingelost, dankzij een wel erg abstracte insteek.

Terug naar Zanger zonder volk, in een opengewerkte caravan op parkeerterrein Docklands, waarin dan weer helemaal niets aan de verbeelding wordt overgelaten. Tekenend daarvoor is een lange, ongemakkelijke en grappige masturbatiescène, waarin de oudere broer (Matthijs IJgosse) die jongere wel even uitlegt hoe het moet. De tragikomische tekst van Brand wordt sowieso naar een hoger plan getild door de voortreffelijk spelende acteurs in regie van Lynn Schutter.

Zeker Janneke Remmers zou voor haar rol als mama Jaanie een prijs moeten krijgen. Zij laat zien hoe deze kwetsbare vrouw ten onder gaat, strijdend tegen niet te stoppen krachten, zoals de vooruitgang en de maatschappij. Vermorzeld wordt ze. Haar bitterheid en woede op het einde zijn volkomen geoorloofd, en dat komt echt aan.

Zanger zonder volk Theater ★★★★☆ This is not going to end well Theater ★★★☆☆ Door Giovanni Brand en Jantien Fick. 14/7, Over het IJ, Amsterdam. Daar t/m 22 juli, Zanger zonder volk daarna op Zeeland Nazomerfestival .

Zanger zonder volk van Giovanni Brand op Over het IJ Beeld Moon Saris

This is not going to end well van Jantien Fick op Over het IJ Beeld foto: Moon Saris