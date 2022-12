Nieuwe kansen voor filmdetectives: wat bedoelt David Lynch toch met zijn meesterwerk ‘Mulholland Drive’?

Naomi Watts in ‘Mulholland Drive’.

De verwarring was groot toen Mulholland Drive zijn wereldpremière beleefde op 16 mei 2001 in Cannes. Precies de bedoeling van David Lynch, natuurlijk. Als regisseur, scenarist en ook beeldend kunstenaar doet hij niet anders dan verwarren.

Dit is wat de Volkskrant-recensent van dienst ons vanaf het festival over Mulholland Drive berichtte: ‘Voer voor praatgroepen op internet, maar teleurstellend voor diegenen die hechten aan een film met een bodem (...). De vraag wie wie is en waarom valt niet meer te beantwoorden.’

Vervolgens ging de film op 21 februari 2002 in de Nederlandse bioscopen in roulatie en zag de tweede recensent van deze krant het al wat positiever in (sterren werden destijds nog niet uitgedeeld): ‘Wie niet zonder routekaart op pad durft, mijde de bioscoop. Voor wie het niet uitmaakt dat hij hopeloos verdwaalt in Mulholland Drive is de nieuwste film van David Lynch een weergaloos avontuur, een film om tweeënhalfuur lang bij weg te dromen.’

Zelfde film, twee verschillende meningen.

De F-emotie en de A-emotie

Lang is beweerd dat we in het donker van de bioscoop allemaal dezelfde droom dromen. Romantische onzin, natuurlijk. De receptie van een film hangt af van de culturele bagage van de kijker, wat hijzelf meebrengt naar de zaal, en gemoedstoestand speelt ook een rol. Daar zijn we het tegenwoordig wel over eens. Je kunt maar net even geen zin hebben in gepuzzel met David Lynch.

Wat dan wel misschien onbedoeld grappig is: die botsende meningen van de twee recensenten passen precies bij een theorie uit de filmwetenschap.

Dat zit zo.

Bedoeld wordt het verschil tussen de zogeheten A- en F-emotie bij de kijker.

De F-emotie staat voor fictie. Voor de duur van het verhaal is de kijker bereid om hierin mee te gaan, hij wil het gebodene best voor waar aannemen. Hij kiest voor de fictie, zoals recensent nummer 2 dat ook duidelijk aangeeft. Hij laat het verhaal maar gewoon over zich heen komen. Niet teveel nadenken.

De A-emotie staat voor artificieel. De bezoeker realiseert zich naar een geconstrueerde werkelijkheid te kijken, wat natuurlijk iedere speelfilm is. Hij gaat niet mee in de F-emotie, laat de fictie voor wat die is, en analyseert de gekozen technieken van de regisseur: de beeldtaal, de trucjes in het scenario, de dialogen. Recensent nummer 1 keek duidelijk technisch, hij zat in de A-emotie. Vervolgens raakte hij de kluts kwijt, en vond er niet veel aan. ‘Teleurstellend.’

We zijn nu ruim twintig jaar verder. Als bij toverslag is die hele discussie over Mulholland Drive weer even actueel. Dat heeft alles te maken met de digitaal opgepoetste versie in 4K (ultrascherp beeld) die deze week in de bioscoop wordt uitgebracht.

Het is avond. Een limousine rijdt over de kronkelige Mulholland Drive, hoog in de Hollywood Hills.

Ter aanmoediging: de haarscherpe beelden zien er prachtig uit. En de even intrigerende als mysterieuze muziek van de onlangs overleden componist Angelo Badalamenti spettert uit de boxen.

Klein probleem: hoe het precies zit met het verhaal zullen we van de maker zelf nooit horen. Op pagina 287 van het interviewboek Lynch on Lynch vertelt de regisseur: ‘Op die vraag geef ik altijd hetzelfde antwoord. Ik denk dat de kijker zelf heel goed begrijpt waarover de film gaat. In diepste wezen zijn we in de bioscoop allemaal detectives. We piekeren erover en lossen de dingen op in ons hoofd. Puur intuïtief. Die detectives ga ik niet voor de voeten lopen door alles te verklappen.’

Interessante kwestie, wel. David Lynch (1946) is duidelijk een aanhanger van de stelling dat een kunstwerk pas echt een kunstwerk is als het zichzelf niet al bij de eerste keer prijsgeeft. We kennen dat ook wel uit de literatuur, de beeldende kunst, de muziek. Voor die filmdetectives van hem is een tweede, derde keer bekijken van Mulholland Drive geen overbodige luxe. En iedere keer ontdek je weer iets anders in die volstrekt interne logica van de wereld van David Lynch – al schakelend tussen de A en de F.

Vier keer kijken

Dit is de premisse als je de film de eerste keer ziet: we zijn in Los Angeles. Het is avond. Een limousine rijdt over de kronkelige Mulholland Drive, hoog in de Hollywood Hills. Een brunette (Laura Harring) op de achterbank wordt blijkbaar ontvoerd. Net als ze geliquideerd dreigt te worden eindigt de rit in een verschrikkelijke botsing met een club uitgelaten jongeren die over dezelfde weg scheuren. Alleen de brunette overleeft het ongeluk. Ze strompelt door de bosjes en glipt een huis binnen. Dat huis is van Ruth, een filmster op leeftijd die voor een klus naar Canada vertrekt.

Ondertussen komt Ruths nichtje Betty (gespeeld door Naomi Watts) aan op het vliegveld van Los Angeles. Ze wil het helemaal gaan maken in Hollywood, en mag van Ruth in dat huis logeren. Betty treft er de verwarde vrouw aan. De brunette is haar geheugen kwijt, weet niet hoe ze daar kwam, of wat haar naam is. Als ze een poster van Rita Hayworth ziet hangen, zegt ze voor het gemak dat ze zelf ook Rita heet. Betty heeft met haar te doen. Ze besluiten samen op pad te gaan om de ware identiteit van ‘Rita’ te ontrafelen.

Helder.

Maar dit is de premisse na, zeg, een vierde keer kijken, en het nodige over de film te hebben gelezen: Betty en Rita bestaan helemaal niet. Ze zijn een wensdroom in het hoofd van de teleurgestelde actrice Diane Selwyn (eveneens Naomi Watts) die jaloers is op actrice Camilla Rhodes (dubbelrol van Laura Harring). Camilla krijgt wél mooie aanbiedingen, en tegen het einde van de film blijkt ze ook nog eens te gaan trouwen met de blitse regisseur Adam Kesher (Justin Theroux). Verbitterd schakelt Diane – die eerst nog een korte affaire met Camilla had – een huurmoordenaar in om haar rivale te laten omleggen. Maar als ze begrijpt dat het gelukt is, krijgt Diane onnoemelijke spijt en pleegt ze zelfmoord.

Oké. Kan ook.

Toch hebben we het nog steeds over dezelfde film.

Naomi Watts en Laura Harring (met blonde pruik).

Typisch David Lynch, natuurlijk. In zijn hoofd vol surrealisme (zie: de documentaire The Art of Life; 2016) bestaan er geen barrières tussen heden en verleden, of droom en werkelijkheid, en laat hij de scènes ongeremd opborrelen uit zijn onderbewuste. Ook mag hij graag strooien met dwaalsporen – de zogeheten red herrings, valse clues, bekend uit de misdaadliteratuur. Spelen met clichés is een andere werkwijze van hem. Geen toeval dat de naïeve Betty blond is, en brunette ‘Rita’ het archetype van de femme fatale. Ondertussen laat hij tussen alle dubbelrollen door de merkwaardigste personages voorbijkomen. En wij maar gissen.

Wie is precies die mysterieuze cowboy uit Mulholland Drive die gewoon maar The Cowboy (Monty Montgomery) heet? Waarom valt zangeres Rebekah Del Rio tijdens een optreden in nachtclub Silencio plotseling dood neer? En staat de zwerver van de vuilnisbelt achter de diner Winkie’s echt voor alle gevallen sterren van Hollywood, of is hij de personificatie van het Absolute Kwaad?

Van David Lynch mogen we dat helemaal zelf verzinnen. Hij reikt de dingen alleen maar aan. En met die wetenschap in je achterzak kun je gewoon weer van de film als film genieten, en valt, in de F-modus, een glimlach om zoveel gekkigheid bijna niet te onderdrukken.

Achter de schermen van Hollywood

Vast staat dat Mulholland Drive zijn zedenschets is van Hollywood, een Sunset Boulevard voor de moderne tijd. Diane Selwyn is feitelijk net zo rancuneus als Norma Desmond (Gloria Swanson) uit de film van Billy Wilder uit 1950, een film die door Lynch zeer wordt bewonderd.

Alle filmbazen zijn onbeschaamd cynisch in Mulholland Drive, en de gevierde regisseur Adam Kesher is van zichzelf al volkomen over de top met zijn artistieke zwarte hoornen bril. Hij wordt achternagezeten door de maffia, die zijn nieuwste film wil gebruiken voor witwassen en het lanceren van aankomende sterretjes uit hun eigen stal.

Een vleugje Vertigo (1959) van Hitchcock heeft Lynch er trouwens ook ingestopt, waarin het evenzeer draait om een dubbele identiteit: Kim Novak is zowel Judy Barton als Madeleine Elster – we herinneren ons veel gedoe met blonde en bruine pruiken.

De locaties in Mulholland Drive vormen verwijzingen naar het oude Hollywood, van de Paramount Studio aan 5515 Melrose Avenue tot aan de voormalige Disney Studio aan 2719 Hyperion Avenue, waar de animatiehit Sneeuwwitje en de zeven dwergen in 1937 werd getekend. Dat leek David Lynch wel een goede plek voor Diane Selwyn om uiteindelijk zelfmoord te plegen. Het einde van haar eigen Disney-sprookje.

Het mag dan een bonte collage zijn, de kijker heeft toch het gevoel voor even achter de schermen van Hollywood te zijn geweest. Een milieu met haar eigen mores, een milieu waar je als gewone sterveling maar zelden komt.

Het was, kortom, even wennen, maar de film werd uiteindelijk wel gewaardeerd. Niet alleen won David Lynch in Cannes destijds al de prijs voor beste regie, onlangs werd Mulholland Drive op de gezaghebbende lijst van beste films ooit van het Britse filmtijdschrift Sight & Sound door 1639 recensenten uit alle windstreken geplaatst op nummer acht.

Uit het juryrapport: ‘Hollywood is duister en gevaarlijk in deze geroemde thriller van David Lynch, maar evenzogoed mysterieus en verleidelijk.’

Naomi Watts speelt Betty Elms én Diane Selwyn.

Geen slecht resultaat voor een film die zijn leven in de bioscoop begon als afgewezen televisiefilm voor de Amerikaanse tv-zender ABC. Na het succes van zijn met een Grammy onderscheiden tv-serie Twin Peaks voor ABC in het begin van de jaren negentig – gebouwd rond special agent Dale Cooper (Kyle MacLaghan) en de moord op Laura Palmer (Sheryl Lee) in een slaapstadje aan de Canadese grens – vroegen ze eind jaren negentig bij de zender of-ie nog niet zoiets had liggen.

Dat had hij wel.

David Lynch speelde al langer met het idee om het Twin Peaks-personage Audrey (Sherilyn Fenn) naar Hollywood te laten afreizen om haar geluk te zoeken in de filmindustrie. Ze zou een wat dolende actrice worden, losjes gebaseerd op Marilyn Monroe. Toen hij begon te schrijven werd het toch weer allemaal anders, en castte hij voor Mulholland Drive de relatief onbekende actrices Naomi Watts en Laura Harring. Na zes weken draaien kwam hij na montage op de proppen met een pilot, een proefaflevering van 88 minuten.

Paniek

Maar bij ABC zaten de opdrachtgevers duidelijk niet in de F-modus. ‘Ze vonden het warrig, te non-lineair,’ haalt de regisseur op in Lynch on Lynch. ‘Ze raakten in paniek. De cast vonden ze ook niks – het ging maar door. Maar een pilot is bedoeld om zoveel mogelijk personages bij de kijker te introduceren. Allicht dat er veel losse eindjes zijn. Dat lossen we in de volgende afleveringen wel op. Maar het was al te laat.’

Hij vertelde zijn cast en crew dat het trekken aan een dood paard was. Iedereen verdrietig. Maar na een jaar vroeg Pierre Edelman van de Franse producent Canal+ of hij er niet alsnog een avondvullende speelfilm van kon maken. Iedereen weer bij elkaar.

Lynch herschreef het script, voegde er scènes aan toe, gumde de losse eindjes weg, en in oktober 2000 gingen ze door met de nieuwe opnames. ‘Tegen de tijd dat we naar Cannes gingen was de film precies geworden wat ik in mijn hoofd had. Wereldwijd deed-ie het goed, al heeft hij niet veel winst opgeleverd. Maar dat doet nooit iets wat ik maak.’

Wat overblijft is 148 minuten Mulholland Drive, die wonderlijke speelfilm waarover we het ruim twintig jaar later in de nazit onderling nog steeds vrolijk kunnen hebben – of je nu in de A zit of in de F.