Nieuwe grote Vlaamse literatuurprijs naar Marieke Lucas Rijneveld en Pieter Gaudesaboos

Marieke Lucas Rijneveld Beeld Jeroen Jumelet

Mijn lieve gunsteling (Atlas Contact) won eerder in Nederland al de F. Bordewijkprijs en gaat over de liefde van een veearts voor een veertienjarig meisje. Marieke Lucas Rijneveld (1991) groeide op in het Noord-Brabantse Nieuwendijk in een gereformeerd boerengezin, dat ook al het decor was van haar gelauwerde romandebuut De avond is ongemak (2018).

Een zee van liefde (Lannoo) gaat over pinguïn, die verliefd is op beer. Die laatste heeft moeite om het amoureuze aanbod te aanvaarden, want zijn ze niet veel te verschillend? Pieter Gaudesaboos (1979) groeide op in Brugge en studeerde grafische vormgeving in Gent. Hij combineert in zijn werk ambachtelijke technieken met fotografie en digitaal ontwerp.

Pieter Gaudesaboos Beeld Eveliene Deraedt

De Boon, vernoemd naar de schrijver Louis-Paul Boon en ingesteld door de overheid, wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt, nadat Vlaanderen het jarenlang zonder grote literatuurprijs voor Nederlandstalige boeken heeft moeten stellen. Voor kinderboekenschrijvers is de prijs een interessante ontwikkeling: een prijs van deze omvang bestond in het Nederlandse taalgebied nog niet.

Andere kandidaten voor de prijs voor fictie en non-fictie waren De gevangenisjaren van Erdal Balci, De poel van Pauline de Bok, Jaguarman van Raoul de Jong en Willem die Madoc maakte van Nico Dros. De andere genomineerde kinder- en jeugdboeken waren De Tunnel van Anna Woltz, Films die nergens draaien van Yorick Goldewijk & Yvonne Lacet, Lennox en de gouden sikkel van Zindzi Zevenbergen, Brian Elstak en Hedy Tjin, en Schaduw van Toet van Lida Dijkstra en Djenné Fila.