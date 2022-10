Nieuwe dramaserie Five Live: Linda de Mol kent de mediawereld niet, die beheerst ze

‘Kutslangenkuil. Kutzooi.’ Talkshowpresentatrice Sara heeft net gehoord dat ze mogelijk vervangen wordt door een jonger exemplaar, en beklaagt zich tegen haar eindredacteur. ‘Schat, laat het los’, adviseert die, ‘we hebben een uitzending te maken’. Hé, wat die prominente gast betreft, gaat ze verder: ‘Focus vooral op zijn nieuwe vriendin en zijn woedende ex.’ We houden het wel een beetje chic toch, vraagt Sara. ‘Dat heb je helemaal zelf in de hand’, aldus de eindredacteur.

Five Live, de nieuwe dramaserie van Talpa, begon zondagavond op SBS 6. De serie draait om Sara en Roderik, exen, co-ouders én talkshowcohosts, gespeeld door Linda de Mol en Waldemar Torenstra. Bij de échte talkshows liet De Mol zich ter promotie niet zien, in plaats stuurde Talpa een filmpje rond. Daarin vertelt Linda, vanuit een kamer met daarin liefst drie roestbruine, velours banken, dat er zéker anekdotes uit de Nederlandse tv-wereld in het script zitten, maar dat íedere gelijkenis toeval is.

Linda de Mol in de promotievideo voor Five Live. Beeld Talpa

Net als veel andere programma’s zond RTL Boulevard het filmpje slaafs uit, maar Rob Goossens benadrukte wel dat het ging om promotiemateriaal. ‘Dat kijkers niet denken: wat hebben die jongens van Boulevard milde vragen gesteld.’

Ondertussen waren het ongetwijfeld ‘milde vragen’ waar De Mol geen zin in had – over haar relatie met Jeroen Rietbergen bijvoorbeeld, van wie in januari bleek dat hij zich bij The Voice grensoverschrijdend gedroeg. Talkshows zijn al jaren uit op onthullende verhalen over BN’ers, maar door de opkomst van juice channels lijken (sociale) media steeds meer op een openbare rechtszaak waarin elke misstap direct wereldkundig wordt gemaakt, in afwachting van publiek berouw van de BN’er in kwestie én diens geliefde.

Je vraagt je langzamerhand af of er ook bekende Nederlanders zijn die niet het hele weekend lopen te schuinsmarcheren om er op maandag noodgedwongen sorry voor te zeggen via Instagram. (En ik vraag me af of vrouwelijke BN’ers dan nooit vreemdgaan, maar dat zal wel een persoonlijke quirk zijn.)

De Mol had overduidelijk geen zin in publieke verantwoording. Haar enige reactie op het gedrag van Rietbergen: 7 pagina’s editorial in de laatste editie van haar eigen blad. Die heeft u niet gelezen, maar ik wel, en ik kan ze als volgt samenvatten: ze wist van niks en het is verschrikkelijk. Ik weet overigens niet of de Linda altijd plastic verpakt in de winkel ligt, maar deze editie wel – commercieel niet onhandig.

De Mol vond het leuk om een serie te maken over een wereld die ze kent, zegt ze in haar videoboodschap. De mediawereld, dus. Maar Linda de Mol kent de mediawereld niet, die beheerst ze. Nog geen jaar na de Voice-onthullingen zendt Talpa,Voice-producent en eigendom van haar broer, een door haar bedachte serie uit, met haarzelf in de hoofdrol. En meteen een kleine miljoen kijkers. Die eindredacteur krijgt gelijk: De Mol heeft het helemaal zelf in de hand.