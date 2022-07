Nieuwe 3FM-baas maakt zich niet populair met zijn plan voor een optimistische zender: ‘Het is hard nodig’

De studio van NPO 3FM. Beeld ANP / ANP

Nee nee nee, zegt zendermanager Menno de Boer met grote stelligheid, popzender (en zorgenkind) NPO 3FM heeft totáál niet de ambitie om de commerciële marktleiders Q Music en Radio 538 te imiteren. ‘Q en 538 vullen het segment hitradio al voortreffelijk in. 3FM wil in de eerste plaats een gepassioneerde zender zijn waar de muziek centraal staat.’

De aankondiging van een nieuwe programmering op 3FM leidde woensdag tot tumult op sociale media, vooral in kringen van popjournalisten en muzikanten. Een deel van de reacties was smalend, onder meer vanwege de komst van veteraan Eddy Keur (62) naar de zender.

De dj’s Frank van der Lende en Sander Hoogendoorn en het duo Rob Janssen/Wijnand Speelman worden vanaf 12 september op andere tijdstippen ingezet. De NPO kondigde voorts de terugkeer aan van Barend van Deelen (Radio 538).

De echte commotie volgde pas later op de dag, nadat de VPRO op eigen gezag en buiten het persbericht om liet weten dat het avondprogramma 3 voor 12 Radio vanaf januari 2023 zal worden geschrapt. Het programma is het boegbeeld van een progressief, crossmediaal platform van nieuwe popmuziek. De VPRO liet weten verbijsterd te zijn over de ingreep.

Ook in de volgerskaravaan klonken luide protesten. ‘Inhoud boven kijk- en luistercijfers, dat zou bij de NPO steeds de afweging moeten zijn’, twitterde muziekjournalist Leo Blokhuis bozig. ‘Onbegrijpelijk dat nu deze keus gemaakt wordt.’ Hij kreeg veel bijval.

Menno de Boer (43) begon in mei van dit jaar met zijn werk als zendermanager van 3FM. Zijn sporen verdiende hij vooral bij commerciële zenders, Radio 538 en SLAM! onder meer. Hij is de vierde zendermanager in 7 jaar. 3FM worstelt al jaren met een neergang. Het marktaandeel is sinds de eeuwwisseling met 75 procent geslonken en op de lijst van best beluisterde zenders staat 3FM op de twaalfde plaats.

De doelstelling van De Boer: ‘Meer impact en een toename van het bereik.’ Zijn conclusie na een paar maanden werk: ‘In bijna alle tijdvakken presteren we onder de maat. Dus ja, ik denk dat het goed is om scherpe keuzes te maken. Een ding weet ik zeker: als we alles bij het oude zouden laten, bereiken we niks. We hebben een stabiele groep luisteraars, zo’n 750 tot 800 duizend mensen per week, maar we willen meer impact. Oók voor de beginnende bandjes, óók voor de Nederlandse popmuziek.’

Met de VPRO is hij in gesprek hoe 3voor12 de zender kan ondersteunen, niet per se lineair, maar ook online en met video. De Boer stuurt aan op samenwerking met de andere omroepen. Het past bij de ‘integrale benadering’ die hij met 3FM voor ogen heeft. ‘Het gaat veel verder dan dat ene tijdslot in de avonduren’.

De verschillende eilanden, omroepen, moeten bij elkaar worden gebracht. Wat De Boer de ‘tone of voice’ noemt, moet eensluidend zijn. ‘We zijn één publieke omroep hè, met één missie en één taak. Dit is een gezamenlijk project dat erop is gericht om 3FM weer in een groeistand te krijgen. Ik benader het merk 3FM vanuit een mentaliteit. Hoe kunnen we ons onderscheiden? Dan gaat het over alles, van jingles tot de presentatoren en van muziekformats tot de uitstraling op marketinggebied. Die integrale benadering is hard nodig.’

De toon wordt optimistischer, aldus De Boer. ‘De zender was wat doorgeschoten in de maatschappelijke betrokkenheid en bezorgdheid over de wereld van morgen. Veel mensen luisteren naar radio voor de muziek. Radio biedt ook verstrooiing, een ontsnappingsmogelijkheid. 3FM wil de zender zijn die lichtpuntjes toont, ook al is het leven niet altijd even mooi.’

Voor vernieuwende muziek blijft ook in de nieuwe programmering ruim plaats, zegt hij. ‘3FM blijft de zender voor nieuwe muziek, dat nemen we onverminderd serieus. Maar tegelijkertijd willen we een grote groep luisteraars comfort en herkenbaarheid bieden, op een scherpe en avontuurlijke manier’.

En nee, de commotie heeft de zendermanager niet overvallen. ‘Ik begrijp de ophef en emoties. Dit gaat nu eenmaal niet zonder slag of stoot, maar het is hard nodig.’