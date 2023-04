Nieuw tv-programma RaRa Ramadan is het stadium van uitleg voorbij

Het team van RaRa Ramadan met vooraan presentator Nora Akachar. Beeld Annemieke van der Togt

De ramadan mag voor moslims een maand zijn om te vasten, dat staat een heuse quiz niet in de weg. Maandag om 20.30 uur is op NPO 1 de eerste aflevering te zien van de spelshow RaRa Ramadan. De quiz behandelt op luchtige wijze de belevingswereld van de ramadan. Naast een aantal panelleden en een ‘huis-imam’ schuift elke week een ‘onwetende gast’ aan.

‘Het programma gaat dieper dan de vraag ‘of moslims echt geen slokje water mogen’’, zegt actrice, theater- en filmmaker Nora Akachar, die de quiz presenteert. ‘Al komt er zeker een knipoog naar de vreemde vragen die moslims elk jaar krijgen: vast je baby ook mee? Mag je ook geen gemeenschap hebben met je partner? Zulke weetjes zouden allang bekend moeten zijn.’

De NTR maakt dit jaar op radio en tv een aantal programma’s rond de ramadan, die tot 21 april duurt. Waar dergelijke formats eerder vaak een kennismaking met de traditie waren, gaan ze nu een stapje dieper. In Ramadan in Nederland, voorheen Het Ramadangevoel, passeren verhalen van (niet-)moslims tijdens de vastenmaand. Op de radio is er een primeur: Suhoor Stories is de eerste show met zeven islamitische vrouwelijke presentatoren. Elke zondagochtend tussen 4 en 5 uur bespreken ze recepten en actualiteiten tot de dageraad voorbij is. Op de avond van het Suikerfeest wordt de De Ramadan Conference uitgezonden, een comedyshow van Fuad Hassen, Jörgen Raymann, Mouna Laroussi en Anuar.

Met de opzet van deze programma’s wil de NTR de ramadan ‘normaliseren’, zegt Carmen Fernald, hoofdredacteur levensbeschouwing en Caribisch netwerk bij de NTR. ‘Het wordt geen educatie. We zijn het stadium voorbij waarin we uitleggen wat de ramadan en de vijf zuilen zijn.’ Met meer dan 1 miljoen Nederlandse moslims is er een aanzienlijk publiek.

Maar met de ramadanprogramma’s hoopt Fernald, als eindredacteur betrokken bij Ramadan in Nederland en Suhoor Stories, ook niet-moslims te bereiken. ‘De inhoud is niet alleen religieus, maar ook luchtig en gezellig. Dat hebben we ook elk jaar met Kerst. ‘The most wonderful time of the year’, maar dan voor moslims. Dat gevoel willen we overbrengen.’

Volgens presentator Nora Akachar van RaRa Ramadan zijn deze programma’s nodig om een signaal af te geven. ‘Eigenlijk is er geen aanbod voor moslims, alleen tijdens de ramadan. De nieuwe maan liep wel aardig, maar verder is er niets voor deze doelgroep. Wanneer het thema ‘moslims’ op tv komt, is dat vanuit een slecht beeld of heeft het een hulpbehoevend karakter. Deze programma’s gaan over wie we zijn en waar we voor staan. Dat is voor jonge kinderen ook belangrijk om te zien. Dan voel je je gezien en dat geeft je het gevoel dat je er mag zijn.’