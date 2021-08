Nieuw nachtprogramma Frits Spits gaat over slapeloosheid: ‘Kleuren weven in het zwarte laken van de nacht’

Frits Spits Beeld Stijn Ghijsen

Ja, zelf heeft Frits Spits (73) ook weleens last van slapeloosheid. ‘Sinds mijn vrouw in 2018 is overleden, slaap ik slechter. Soms lukt het wel, soms lukt het niet. Maar het staat in geen verhouding tot de mate van slapeloosheid waar een groot deel van de bevolking aan lijdt.’

De gelauwerde radiomaker Frits Ritmeester (Spits is een pseudoniem) somt even de cijfers op. In Nederland lijden zo’n 5 miljoen mensen aan slapeloosheid. Bij anderhalf miljoen is die slapeloosheid chronisch.

Vijf zomernachten

Eenvoudigweg dit probleem signaleren en mensen met slapeloosheid handvatten bieden om te gaan met hun ongemak waren voor Spits de redenen om de radioserie De slapelozen te maken. In vijf opeenvolgende zomernachten biedt de grootvader van de Nederlandse radio – hij werd twee jaar geleden verkozen tot belangrijkste radiomaker van de eeuw – in zijn studio een luisterend oor aan hen die de slaap niet kunnen of willen vatten.

Luisteraars kunnen inbellen en in de donkerste uren hun verhaal kwijt. Slaapdeskundigen, gedragstherapeuten en psychologen vertellen het een en ander over het fenomeen slapeloosheid en hopen daarmee de luisteraars verlichting te bieden. Als dat niet lukt is er altijd nog de poëzie en Nederlandstalige muziek die de luisteraar dan misschien geen slaap, maar wel troost biedt. Zo weeft Spits, in zijn eigen woorden, ‘kleuren in het zwarte laken van de nacht van de luisteraar’.

Tv-programma

Maar daar blijft het niet bij. In november volgt het gelijknamige tv-programma, waarin mensen die in de de radio-uitzendingen te horen zijn, worden gevolgd tot in de geborgenheid van hun slaapkamer. Het programma probeert een beeld te geven van de manier waarop de nachtbrakers invulling geven aan hun doorwaakte nachten. Hoe ze piekeren, schrijven, rommelen of werken. Spits: ‘Van de bakker op de hoek tot de fotograaf, die in de nacht eropuit trekt om plaatjes te schieten, tot de kunstenaar die zijn nachtelijke inspiratie benut.’

Het was niet alleen het onderwerp slapeloosheid dat Spits zo aantrok; ook de combinatie van radio en televisie prikkelde hem. ‘Ik ben dol ben op radio en radio maken. Maar ik vind het ook ontzettend leuk om te laten zien hoe radio werkt. Als je midden in de nacht naar de radio luistert, ontstaat als vanzelf een soort intimiteit. Je bent alleen op de wereld met die stemmen uit dat kastje. Onwillekeurig vorm je daar een beeld bij. Die stemmen worden mensen van vlees en bloed als daar de beelden van de televisie bij komen. Ik probeer een beetje te laten zien hoe het radioprogramma tot stand kwam terwijl het wordt aangevuld door de televisie. Die twee houden elkaar zo in een innige omhelzing. Dat vind ik mooi.’