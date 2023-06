Nieuw boek in de Volkskrant Leesclub: ‘Ik heb een paar vragen voor je’ van Rebecca Makkai

Rebecca Makkai Beeld Getty

In juni is het naar traditie thrillermaand, en zoals we dat al eens eerder hebben gedaan – met John le Carré en Jo Nesbø – kiezen we ook ditmaal in de Volkskrant Leesclub een titel die binnen dit genre past. En het is niet zomaar een misdaadroman. Het verhaal is dermate gelaagd dat we daar wel een maandje zoet mee zijn.

Het boek dat we gaan behandelen is het zojuist verschenen Ik heb een paar vragen voor je van Rebecca Makkai (45) – de gearriveerde Amerikaanse auteur wier Een stralende toekomst in 2018 ook in Nederland al spraakmakend was. Thrillerrecensent Rob van Scheers zal de leesclub deze maand begeleiden. Op volkskrant.nl/lezen vindt u zijn leeswijzer.

Leest u mee? U vindt ons op Facebook.