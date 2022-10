Nieuw boek in de Volkskrant Leesclub: De grote cirkel van Maggie Shipstead

Maggie Shipstead Beeld Reuters

In de maand oktober buigt de Volkskrant Leesclub zich over De grote cirkel (Great Circle) van Maggie Shipstead. Deze roman vertelt het verhaal van de (fictieve) luchtvaartpionier Marian Graves, die in 1950 een poging doet als eerste vrouw rond de wereld te vliegen via de beide polen. Vlak voordat ze haar doel bereikt, verdwijnt ze. De roman bestrijkt een kleine halve eeuw, want voordat Graves haar recordpoging doet, leidt ze een enerverend leven. Leesclubbegeleider Hans Bouman gaf deze meeslepende, emancipatorische roman vijf sterren. Leest u mee? U vindt de Volkskrant Leesclub op Facebook.