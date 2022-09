Nieuw boek in de Volkskrant Leesclub: De gebeurtenis van Peter Terrin

Peter Terrin Beeld Siska Vandecasteele

Na een zinderende zomer gaat de Volkskrant Leesclub onder leiding van criticus Onno Blom van start met het bespreken van de nieuwe roman van de gelauwerde Vlaamse auteur Peter Terrin: De gebeurtenis. Terrin (1968), zoon van fabrieksarbeiders in een dorpje in West-Vlaanderen, debuteerde in 1989 met de verhalenbundel De code. Hij wordt geprezen om zijn exacte stijl en literaire experimenteerdrift. Zijn werk – zoals De bewaker, het met de AKO Literatuurprijs bekroonde Post mortem en het ontroerende Al het blauw – zijn spannend, duister en fijnzinnig. In De gebeurtenis, Terrins tiende roman, vormen afzonderlijke verhalen over verschillende personages op vernuftige wijze toch één geheel.

U bent van harte welkom in onze Leesclub. U vindt ons op Facebook.