Nieuw album van The Weather Station ontroert door zijn pure, minimalistische opzet ★★★☆☆

Met Ignorance leverde The Weather Station vorig jaar een prachtalbum af dat in menig jaarlijstje belandde. De Canadese band bezong in poëtische termen de fragiele situatie van een wereld in klimaatcrisis, en trok die kwetsbaarheid door naar intermenselijke relaties. Frontvrouw en zangeres Tamara Lindeman had nog wat nummers liggen en besloot nog een album op te nemen.

Er is echter een groot verschil tussen Ignorance en het nieuwe How Is It That I Should Look at the Stars. Door een minimale begeleiding is het album erg naar binnen gekeerd. Een piano-akkoord is vaak niet meer dan een gracieuze omlijsting van de stilte. Drums ontbreken, waardoor een besef van tempo en tijd wegvalt en alles in de ether lijkt te zweven. En Lindeman fluisterzingt met een aangrijpende zachtheid die je in de speakers doet kruipen.

Ja, het album ontroert door zijn pure, minimalistische opzet. Maar als muzikaal contrast uitblijft, wordt het ook moeilijk om mee te gaan in Lindemans dromerijen zonder weg te zakken.

The Weather Station How Is It That I Should Look at the Stars Pop ★★★☆☆ V2