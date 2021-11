Niets zo zwaar als de rol van undercoveragent

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

Acteurs hebben het niet altijd makkelijk. Benedict Cumberbatch bijvoorbeeld, liep drie nicotinevergiftingen op voor zijn rol als kettingrokende cowboyschoft in The Power of the Dog. Het was nieuws deze week, nadat de Engelse acteur erover had gesproken met het tijdschrift Esquire. Een enkele nicotinevergiftiging maakt wellicht nog geen clickbait. Maar drie?

Niet-roker Cumberbatch had zich ook aangeleerd hoe je met één hand een perfect sjekkie rolt. Voorts liet hij zijn dromen analyseren, om zo dieper inzicht te krijgen in zijn naar de rol te plooien emoties. Tot slot had hij zich gedurende de opnamen wekenlang niet gewassen, om te ervaren hoe het is om een échte vieze cowboy te zijn. Dit laatste was niet zo fijn voor zijn naaste omgeving, erkende de acteur.

Maar ook weer niet ongebruikelijk, in de filmwereld. Shia LaBeouf waste zich evenmin tijden de opnamen van de oorlogsfilm Fury, waarin hij een tanksoldaat speelde. Collega Brad Pitt, wel proper, zei er wat van. Vervolgens kerfde LaBeouf met een mes een echte wond in z’n voorhoofd; ook dat bracht hem dichter bij zijn personage.

LaBeouf hád ook even langs de schmink afdeling kunnen lopen. Zoals er vast ook nicotinevrije kruidentabak voor handen was voor Cumberbatch.

Lady Gaga mocht gewoon lekker ruiken, gedurende de opnamen van House of Gucci. Maar het inleven in haar rol als Gucci-echtgenote Patrizia Reggiani trok wel een wissel op Gaga. Haar nu al legendarische accent, dat volgens een alom geciteerde Italiaanse taalcoach meer Russisch klink dan Italiaans (maar zo sprak die Patrizia dus écht), hield ze maar liefst negen maanden aan. Ook buiten de set.

‘Ik moest onmiddellijk mijn haar verven’, zei Gaga tegen Vogue, ‘het was onmogelijk dit accent te spreken als blondine.’ Toen ze tijdens de opnamen eens gewoon wat ging wandelen, kreeg de actrice een paniekaanval: ze zag het verschil niet meer tussen de echte wereld en de filmset.

Zoiets, maar toch anders, overkwam ook A-4265. ‘Het lukte hem niet meer om goed onderscheid te maken tussen zichzelf en de rol die hij als infiltrant moest spelen’, schreef Elsbeth Stoker deze week in haar onthutsende reconstructie van de zelfdoding van de Nederlandse undercoveragent. Een artikel dat leest als een scriptopzet voor een serie als Undercover, of een speelfilm zoals Donnie Brasco. Agent A-4265 wordt de buurman van de grootschalige cocaïnehandelaar Joop, helpt diens zoontje met z’n huiswerk, en raakt – wanneer Joop vastzit – ‘steeds intiemer’ met Joops vriendin. Te lezen valt hoe amateuristisch en laks de politie te werk gaat bij de begeleiding van de undercoveragent, die ten onder gaat aan zijn loyaliteitsconflict.

Ook de titel ligt voor het oprapen: A-4265.

Mocht het ooit komen tot een verfilming, dan graag een ere-Kalf voor de onbekende undercoveragent. Sommige rollen kosten meer dan een weekje niet wassen.