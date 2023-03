Niets zo leuk als ons eigen fijne Boekenweekje

‘Neem een boek! Nieuw is elk boek dat ge nog niet gelezen hebt’, zo luidde de slogan van de eerste Boekendag in Nederland, door de CPNB georganiseerd in 1930. Twee jaar later werd die dag een week en zo begint zaterdag alweer de 88ste Boekenweek.

Onze Boekenweek schijnt een typisch Nederlands fenomeen te zijn waar ze in het buitenland met afgunst naar kijken. Dat roept de vraag op: hoe vieren ze de literatuur in onze buurlanden?

Vlaanderen lift sinds 2012 mee met de Nederlandse Boekenweek en het geschenk wordt ook daar uitgedeeld. Pogingen om een Vlaams Boekenbal te organiseren komen niet echt van de grond; vorig jaar nog werd er een bal afgelast omdat er ‘onvoldoende draagvlak’ was onder de Vlaamse schrijvers.

Het grote boekenevenement in Frankrijk is de rentrée littéraire, in september, als de Fransen na een lange vakantie weer thuiskomen en de uitgevers hun najaarsaanbieding presenteren. De Franse lezers verheugen zich op alle nieuwe boeken die door boekhandelaren vlijtig in de etalages worden opgestapeld.

In het Verenigd Koninkrijk kun je het circus rondom de Booker Prize zien als een Boekenweek. De bekendmaking van de longlist en shortlist wordt uitgebreid besproken in de Britse media. Bookmakers zetten hun kantoor open voor een wedje op de winnaar en mensen slaan zowaar aan het lezen om met een educated guess de poet te winnen.

In Spanje is de internationale Boekendag op 23 april helemaal een ding. De Premio Cervantes (de meest prestigieuze literaire prijs van de Spaanstalige wereld) wordt dan uitgereikt en in Catalonië geven mensen hun dierbaren een boek cadeau. Een boek én – heel romantisch – een roos.

Duitsland staat bekend om de megalomane Frankfurter Buchmesse. Professionals in het boekenvak leggen kilometers af in de enorme hallen, stand na stand afschuimend voor dat bestsellende boek, de lucratiefste boekendeals en een handje van een grote boekenbaas. Een ware uitputtingsslag – niet in de laatste plaats door al het bier dat er gedronken wordt.

Wat gemoedelijker zijn de boekenbeurzen van Italië, zoals de Salone del Libro in Turijn en de grote kinderboekenbeurs in Bologna. Op die beurzen ligt de focus vooral op de lezers, die er hun favoriete auteur kunnen ontmoeten. Hetzelfde geldt voor het Bogforum, een grote boekenbeurs in Kopenhagen, Denemarken. Het publiek is welkom voor lezingen, signeersessies en optredens.

Hartstikke mooi allemaal, maar natuurlijk láng niet zo leuk als ons eigen fijne Boekenweekje, met het Boekenbal, het Boekenweekgeschenk en de talloze literaire evenementen door het hele land. Alleen die Catalaanse roos zit me dwars... Die wil ik hier ook.