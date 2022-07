Niets zo comfortabel als de garderobe van grootmoeder

O, die boomers toch. Ze hadden al veel waar jongere generaties alleen maar van kunnen dromen (hallo eigen huizen betaald met guldens, hallo pensioengerechtigde leeftijd van rond de 60), nu is de stijl van de fitte zeventigplusser ook nog eens uitgeroepen tot hét grote modevoorbeeld van deze zomer.

Voordat iemand denkt dat we ons nu al vóór de pensionering massaal moeten hijsen in de garderobe van de e-biker-op-leeftijd met alle primaire kleuren van dien, is het essentieel dat we even definiëren welke stijl we hier precies bedoelen. Dat is namelijk de look van de coastal grandmother. Een term die is verzonnen door de Amerikaanse tiktokker Lex Nicoleta, een jonge vrouw (te jong om oma te zijn in ieder geval).

Nicoleta ziet de ideale lifestyle in die van de chique, wat oudere dame, die aan de oost- of westkust van de Verenigde Staten resideert in een oase van licht hout, rotan, beige en lichtblauw. Daar besteedt ze haar zeeën van vrije tijd aan wandelen, tuinieren en witte wijn drinken. Dit doet zij gekleed in een smaakvolle, maar bovenal comfortabele garderobe bestaande uit linnen overhemden, chino’s, gebreide vesten en plat schoeisel.

Niets mag knellen of zweten of op een andere manier overlast veroorzaken of de aandacht trekken. Het kleurenpalet is daarom subtiel en geïnspireerd door de kleuren van het strand – van wit naar beige, van licht- naar donkerblauw – met hier en daar een pastelgele of -roze uitspatting. Geen high performance gekkigheid wat betreft materialen, maar good old katoen, linnen en wol.

Grote inspiratiebron voor deze esthetiek zijn de films van scriptschrijver Nancy Meyers (72), zoals Something’s Gotta Give en It’s Complicated waarin opper-coastal grandmothers Diane Keaton (76) en Meryl Streep (73) tonen hoe het moet. Blijkbaar zijn we er collectief achter gekomen hoe comfortabel de garderobe van die gegoede en goed geconserveerde grootmoeder eigenlijk is. Bijkomend voordeel: hij staat ook nog eens vrijwel iedereen. Het roept bovendien visioenen op van een leven gevuld met dolce far niente tot in het oneindige. Misschien blijft dat zomerhuis in de Hamptons, of zelfs maar IJmuiden, nog even op het wensenlijstje. Maar uitgerust in wit linnen en gewapend met tuingereedschap, voelt het snoeien van de hortensia’s op het minuscule balkon van een stadsappartement toch bíjna alsof je Oprah op haar landgoed bent.

