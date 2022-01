Niets te zien hier, gewoon een gigantisch groot schip dat zich door een riviertje wurmt

De rubriek Beeldvormers onderzoekt hoe een foto onze kijk op de werkelijkheid bepaalt. Deze week: niets bijzonders hoor, zo’n megagroot luxejacht.

Deze foto is niets bijzonders. De fotograaf herhaalt het een paar keer aan de telefoon: niets bijzonders, gewoon zijn werk, klaar. Hij vindt het onzin dat ik hem erover bel en dat ik dan ook nog vragen ga stellen, doe even normaal. Er valt niets te vertellen.

Hoe hij de foto heeft gemaakt? Met een drone, maar dat is óók niets bijzonders; dat deed hij omdat een blik van boven een stukje overzicht biedt. En bovendien: er hingen al zeven andere drones in de lucht, die waarschijnlijk allemaal dezelfde foto hebben gemaakt. Dus die van hem is... Niets bijzonders, zeg ik. Precies. Ik mag het beeld wel gebruiken, maar hij hoeft er geen aandacht voor.

Dus ja. Ik bevind me hier op glad ijs.

Eerst maar de feiten. We hangen hier met z’n allen boven een sluis in het Noord-Brabantse Oss. In de buurt, een stukje terug over het Burgemeester Delenkanaal en dan een haventje in, bevindt zich Heesen Yachts, bouwer van reusachtige jachten, zoals het 80 meter lange en 13,5 meter brede superjacht op de foto, de Galactica.

Dat schip kwam vorige week in het nieuws omdat het tijdens het transport over de Maas tot twee keer toe niet onder een brug door kon. Twee verschillende bruggen, voor de duidelijkheid: eerst de Hedelse Spoorbrug, daarna de brug bij Heusden.

Dat was uiteraard niet de schuld van het schip. Er viel regen in Duitsland, er smolt sneeuw in Oostenrijk, het stormde in Frankrijk – of alles tegelijk – en daardoor stond het water in de Maas te hoog. Volgens de NOS was het juist te wijten aan de infrastructuur: ‘Weer blijkt een brug te laag voor superjacht’.

Nederland ís natuurlijk ook gewoon Madurodam, veel te klein voor mensen die denken en doen in boten van 100 miljoen. En trouwens: de Galactica was tijdens het transport nog niet eens op zijn grootst. Er moet nog een verdiepinkje (met zonnedek) op, plus een radar. Gaat gebeuren wanneer het schip zeeklaar wordt gemaakt, in Dordrecht of Harlingen, pin me daar niet op vast.

Wat heeft die drone dat Madurodamgevoel goed gevangen, hè? De Hollandse huisjes, de poppetjes langs de kant, het frisse, groene gras – en dan dat buitenproportionele aluminium geval dat als het fictieve ruimteschip Battlestar Galactica daartussen neergedaald lijkt.

Het luxejacht (met aan boord onder meer een buitenbioscoop, een zwembad met glazen bodem en waterval, een helikopterplatform, een lift van kristalglas en een interieur dat werd ontworpen op basis van de fibonaccireeks) is hier pas aan het begin van zijn reis. Na de nauwe sluis volgt nog een stukje kanaal, alvorens het schip, inclusief duwboot en sleper, de Maas op kan varen, u weet wel: die Hollandse rivier met veel te lage bruggen.

Dat de fotograaf juist dit moment vastlegde, is ongetwijfeld toeval en helemaal niet bijzonder, want fotograferen is nu eenmaal zijn werk en hij woont in Oss, dus: onzin om daar betekenis aan te hechten. Hij wás daar gewoon, hij maakte een foto en ging op weg naar de volgende klus.

En dat sommige mensen in deze doodnormale, alledaagse foto iets anders zien dan wat er feitelijk op staat, iets mooi overdrachtelijks zoals de verbeelding van de gedachte dat het misschien niet altijd groter, hoger en duurder hoeft, dat er misschien wel grenzen aan de groei zitten (of dat een bedrijf als Heesen Yachts beter zou kunnen verhuizen), dat is uiteraard niet zíjn probleem, noch verantwoordelijkheid. Dat is dan weer andermans werk. Sorry daarvoor.