Niet voor niets klonk ‘Isobel’ van Björk zo huiveringwekkend – pas later kwam haar woede eruit

‘Isobel’ verscheen in 1995 als single van Björks tweede album, ‘Post’.

My love Isobel

Living by herself

Björk, 1995

Nadat er zomaar een mot op haar kraag was geland had de IJslandse zangeres Björk Guðmundsdóttir voor duiding van deze gebeurtenis misschien meteen contact moeten opnemen met Sigurjón Birgir Sigurðsson, beter bekend als haar dichtende landgenoot Sjòn.

In plaats daarvan schreef ze eerst negenhonderd pagina’s in haar dagboek over de landing van de mot en dat de mot een teken moest zijn van het een en ander. Maar waarvan, daar kwam ze niet uit. Wat ze ook probeerde, het bleef een lang, onsamenhangend relaas.

Dus gooide Björk een lijntje uit naar Sjòn, en Sjòn ging met de mot aan de slag.

Sigurjón Birgir Sigurðsson Beeld Samir Hussein/WireImage

Isobel (een verwijzing naar vrijwillige isolatie) werd zodoende een sprookje over een meisje dat in een bos werd geboren en er bleef wonen. Toen ze groot was geworden, was er van het bos niks meer over, de wolkenkrabbers hadden het overgenomen. Ze had motten afgericht die de wereld invlogen om mensen te vertellen afstand te nemen van hun ratio en meer op instinct te gaan leven.

De muziek had Björk al wat langer op de plank liggen. De magisch-realistische motvertelling werd behangen met strijkers en trippy breakbeats. En dan die ijle, maar zeer krachtige stem van Björk, die zich beweegt als ochtenddampen door een bos, inclusief een reeks griezelige na na na na na’s.

Dit alles maakt Isobel, in 1995 verschenen als single van haar tweede album Post, een huiveringwekkend idiosyncratisch geheel, en zo is het ook in beeld gebracht in de bijpassende video van Michel Gondry. Björk, voormalig zangeres van The Sugarcubes, kreeg met Post flink de handen op elkaar, het werd later zelfs beschouwd als een van de beste album van de jaren negentig. Ze werd gezien als een artpopicoon, maar raakte ook verzeild in de vervelende bijvangst van het sterrendom.

Björk in 1996. Beeld FilmMagic, Inc

Toen ze in 1996 na een lange en vermoeiende reis op het vliegveld van Bangkok samen met haar zoontje werd geconfronteerd met een batterij paparazzi en verslaggevers, pakte ze een journaliste beet en werkte haar tegen de grond. De vrouwen moesten uit elkaar woorden gehaald. Later bood Björk haar excuses aan, het nieuws dat ‘de koele IJslandse zangeres oververhit had toegeslagen’ ging de wereld over.

Later bleek dat haar lang onderhuids gebleven woede te maken had met een psychopathische stalker, Ricardo Lopez. Lopez was geobsedeerd door Björk en noemde haar in zijn dagboeken zijn ‘muze’. Hij droomde ervan om met haar in een tijdmachine naar de jaren zeventig te reizen, en dan als kinderen met elkaar bevriend te zijn. Het werd steeds erger: Lopez zond videoboodschappen waarin hij zei haar te willen vermoorden. In september 1996 stuurde hij een bompakket naar haar huis, daarna pleegde hij zelfmoord. Hij wilde met haar in de hemel worden verenigd.

Björks stalker Ricardo Lopez in een videodagboek in 1996.

Björk was totaal ontdaan door de gebeurtenissen, en stuurde haar condoleances naar de familie van Lopez. Ze verhuisde met haar zoon naar Spanje, weg van alle media-aandacht. Ze hoopte dat daar een mot op haar kraag zou landen met alleen maar goede bedoeli