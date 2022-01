Niet schrikken: ons heelal is (wellicht) het enige niet

Ergens bestaat een heelal waarin jij niet bestaat, waarin de dinosauriërs nooit zijn uitgestorven, waarin de nazi’s de Tweede Wereldoorlog hebben gewonnen, waarin de aarde nooit ontstond en waarin dit stukje niet in de Volkskrant staat, maar in De Telegraaf. Je kunt het zo gek niet bedenken of het komt wel ergens voor, zo blijkt uit de meest speculatieve krochten van onze moderne natuurkundetheorieën.

Handig dus als je een goede, erudiete en kundige gids hebt om je door al die eindeloze opties te loodsen. Wetenschapsjournalist Ans Hekkenberg schotelt de lezer in Het multiversum alle natuurkunde voor op vermakelijke en soms zelfs geruststellende toon, ook als de theorie zo complex is dat leken normaliter afhaken. In een kleine honderd pagina’s komt een hoeveelheid kennis langs waar grotere populair-wetenschappelijke boeken het drie- of viervoudige voor nodig hebben.

Beeld New Scientist