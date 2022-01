Niet racistisch is mooi, anti-racistisch is beter

Het antiracismehandboek is een gids over en tegen racisme. Chanel Matil Lodik, oprichter van het platform ‘Meer kleur in de media’, legt aan de hand van cijfers en praktijkvoorbeelden uit hoe institutioneel racisme werkt in bijvoorbeeld de zorg (zwarte vrouwen hebben drie keer zoveel kans om te sterven tijdens of na de zwangerschap als witte vrouwen) en de media (slechts 9 procent van de mensen in de media zijn mensen van kleur); wat interpersoonlijk racisme is, zoals micro-agressie of culturele toe-eigening; en hoe racisme tegen specifieke groepen eruitziet, zoals anti-Aziatisch racisme en moslimhaat. De onderwerpen in het leerzame en mooi vormgegeven boek zijn gelardeerd met persoonlijke ervaringen van de auteur.

Voor wie nog niet bekend is met termen als ‘witte fragiliteit’ en tone policing is achter in het boek een tweetalige woordenlijst opgenomen, evenals een woordenlijst van beledigende termen. Het antiracismehandboek laat niet alleen zien hoe je racisme herkent, maar ook wat je ertegen kunt doen. Volgens Lodik is het niet genoeg om niet racistisch te zijn. Haar boodschap: iedereen moet actief antiracistisch zijn.

Beeld Lev.