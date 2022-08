Niet opgeven nu, de finish is nabij: het is alweer week 5 van onze Zomerquiz

Het einde is in zicht: nog twee keer quizzen en u heeft de oplossing in handen. Zit u klaar voor de vragen van week vijf?

Puzzel mee

Deze zomerquiz bestaat uit zes afleveringen. Deze vijfde week hebben we tien vragen voor u. Elk antwoord levert een letter op, van die tien letters kunt u een woord maken. Na zes weken quizzen en puzzelen, kunt u tot een correcte oplossing komen. Mail die oplossing (en dus niet het woord van deze week) vóór 29 augustus naar zomerquiz@volkskrant.nl om kans te maken op een prijs. Let op: het is handig deze afbeelding te printen.

Beeld Timber Sommerdijk

Vragen week 5

1. Woordgraptogram*. Handige onconventionele trucs die tovervrouwen bedenken om dingen gedaan te krijgen. Eerste letter.

* Een cryptische omschrijving van een niet bestaand woord (woordgrap).

2. Ze is de Mai Spijkers van de Amerikaanse bladen. Een nietsontziende, strenge modepaus, de duivel in Prada en de bekendste hoofdredacteur die Vogue ooit had. Dit jaar verscheen van de hand van Amy Odell een gedetailleerde biografie die haar voornaam draagt. De eerste letter daarvan.

3. Welke film van Paul Verhoeven plaatste de Britse krant The Guardian onlangs op plek één bij het rangschikken van het oeuvre van de Nederlandse regisseur? De titel bestaat uit twee woorden. Wij zoeken de eerste letter van het tweede woord.

4. ‘Wil je eerst wat vertellen of zullen we gewoon gaan kijken?’ Wie was de eerste gast in dit zomerse tv-programma van de VPRO? Eerste letter achternaam.

5. Een Amerikaanse footballcoach komt in de Engelse Premier League terecht. Een van de doorbraak-comedyseries van de laatste jaren. Eerste letter.

Beeld Timber Sommerdijk

6. Vedette Loes Luca had een nogal wonderlijke jeugd, met een overspelige, homoseksuele vader die ook een pathologische fantast was. Ze vertelt erover in een semi-autobiografische voorstelling. Hoe heet deze voorstelling? Eerste letter.

7. Welke acteur, regisseur en schrijver regisseerde deze theatervoorstelling (vraag 6)? Eerste letter voornaam.

8. In 2001 won Denzel Washington de Oscar voor beste acteur voor zijn rol als corrupte detective in Training Day. Hij was pas de tweede zwarte man die won in deze categorie. Hoe luidt de voornaam van de eerste, die in 2022 op 94-jarige leeftijd overleed? Eerste letter voornaam.

9. Welke singer-songwriter trouwde in juni tijdens haar eigen concert op het Malieveld? Eerste letter voornaam.

10. Deze artiest (vraag 9) droeg bij haar trouwen een lange, witte, traditionele designerjurk, terwijl we haar vooral kennen van leren jekkies, afgeragde T-shirts, een rode beha en lange broeken. Welke Nederlandse ontwerper maakte deze trouwjurk (nogal last minute)? Eerste letter voornaam.

Beeld Timber Sommerdijk

Wat valt er te winnen?

De hoofdprijs is een e-bike, de Ampler Curt of een vergelijkbaar model, t.w.v. 3.190 euro. Onder de correcte inzenders verloten wij bovendien tien gesigneerde en genummerde ingelijste prints van een speciale editie die Timber Sommerdijk voor deze zomerquiz maakte (t.w.v. 500 euro, 300 grams fine art print, oplage van tien). Daarnaast verloten we onder de correcte inzenders twintig keer het Woordgraptogramboek (t.w.v. 22,99 euro), gesigneerd door woordgraptogrammaker Wisse Beets. Dit boek verschijnt op 20 oktober bij uitgeverij Loopvis. De uitslag wordt bekendgemaakt in het magazine van 17 september. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.