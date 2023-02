Niet helemaal geslaagde horrorfilm Knock at the Cabin blijft overeind dankzij cast en flair ★★★☆☆

Knock at the Cabin

Helemaal aan het einde van Knock at the Cabin klinkt het nog één keer: het doordringende geklop aan de deur waarmee wreed de rust wordt verstoord van dertigers Eric en Andrew en hun adoptiedochtertje Wen, vlak nadat ze in hun afgelegen vakantieblokhut zijn gearriveerd. Misschien wil cineast M. Night Shyamalan met die diepe dreunen suggereren dat er zomaar ook op uw eigen deur kan worden geklopt. Wat zou u doen wanneer vier alledaags uitziende mensen met zelfgebouwde wapens op de stoep stonden, en zeiden dat uw aandacht voor hun boodschap absoluut cruciaal was?

Knock at the Cabin is een niet helemaal geslaagd maar wel fascinerend gedachtenexperiment, waarvan je beter niet al te veel kunt verklappen. Mooi hoe de film begint bij de jonge Wen (debutant Kristen Cui), terwijl ze in het gras voor de blokhut speelt. Opeens loopt vanuit het zonnige bos een man op haar af, waarmee het mysterie van de film in gang wordt gezet. In een onheilspellend gesprek, getoond in een reeks gekantelde, benauwende close-ups, zegt deze Leonard (Dave Bautista) dat zijn hart breekt om wat hij Wen en haar vaders moet aandoen. Pas wanneer Wen de hut in rent zie je Eric (Jonathan Groff) en Andrew (Ben Aldridge) voor het eerst, en dan zit de spanning er al goed in.

Vervolgens kun je alleen maar hopen dat het scenario zijn belofte waarmaakt. De man achter horrorklassieker The Sixth Sense (1999) toverde in verschillende producties nogal teleurstellende en zelfs idiote twists uit zijn hoed; Shyamalans vorige film, de ouderdomsfantasie Old (2021), zocht de uiterste grenzen van de geloofwaardigheid op.

Zo bont maakt hij het dit keer niet. Sterker nog, Knock at the Cabin gáát juist over geloof en overtuigingskracht, waarmee Shyamalan ongetwijfeld iets wil zeggen over onze door nepnieuws, polarisatie en catastrofen geteisterde wereld. Leonard en zijn onheilsprofeten zeggen dat ze geen kwaad in de zin hebben en door visioenen op elkaars pad zijn gebracht. Spreken ze de waarheid, of zitten ze klem in verwrongen complottheorieën?

Hoe meer er duidelijk wordt en hoe meer er op het spel komt te staan, hoe beter je Eric en Andrew via flashbacks leert kennen. Diezelfde terugblikken lijken ook aanwijzingen te bevatten over wat hun nú overkomt. Wie Paul Tremblays bekroonde horrorroman The Cabin at the End of the World (2018) heeft gelezen, weet hoe het verdergaat – en toch ook weer niet, aangezien Shyamalan de plot van het boek uiteindelijk een andere, eenduidigere kant opduwt.

Daarmee haalt hij ook de angel uit de film, maar Knock at the Cabin blijft overeind dankzij de degelijke cast en de flair waarmee Shyamalan zijn huiselijke apocalyps vormgeeft. Zoals dat lang aangehouden, inzoomende shot van een man met een mes in zijn handen, zittend op de veranda, terwijl achter hem Wen naar haar boomhut vlucht: een vreselijk unheimlich beeld, of je de film nu pikt of niet.