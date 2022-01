Niet elke Ajacied is even blij met de winst op FC Utrecht

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is.

Voordat ik flexibele opiniemaker was, schreef ik koppen boven artikelen op de website van de Volkskrant. Onlinekrantenkoppen zijn anders dan die op papier, omdat je op internet concurreert met letterlijk alles. Ja, je kunt lezen over de verwachte piek van het aantal covidbesmettingen en dat is ongetwijfeld interessant, maar een venster verderop heb je een catalogus van superknappe mensen in hun blootje. Aan mij de nobele taak de lezer ertoe te verleiden voor de eerste optie te kiezen.

Een truc die ik daarvoor gebruikte, was een opinie in de kop verwerken. Want hoe diepgravend de journalistiek ook is, we willen er wel iets van kunnen vinden. Het probleem was vaak dat de meningen over het besproken onderwerp verdeeld waren, een stevige stellingname boven het stuk zat er dan niet in. Gelukkig kun je daaromheen werken: je meldt dat ‘niet iedereen blij is’. Dat is eigenlijk altijd zo, maar het heeft toch iets lekker controversieels.

Ook de afgelopen week was niet iedereen blij met allerlei zaken: zo meldde De Telegraaf dat niet iedereen blij is met de terugkeer van de wolf in Nederland, AT5 dat niet iedereen blij is met de forse toename van demonstraties en het Vlaamse VRT kopte dat niet iedereen even blij is met de toestroom van Nederlanders in hun winkelcentra.

Die laatste variant, met ‘even blij’, is een noodoplossing. Als werkelijk niemand klaagt, kun je altijd nog schrijven dat de mate van blijdschap verschilt. Daar kun je vergif op innemen: ook als Ajax met gemak van angstgegner FC Utrecht wint, zal niet iedere supporter éven blij zijn. Dat is een constatering van niks, maar zet het maar ’s boven een artikel en kijk wat er gebeurt.