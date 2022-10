‘NIET DOEN!’, schreeuwde ik tegen het boek. Maar ze doet het tóch, een jaar thuiszitten met de kinderen

Er is de laatste tijd nogal wat te doen over ‘verwende deeltijdprinsesjes’. De term is, geloof ik, groot gemaakt door Sander Schimmelpenninck. Hij heeft zelf geen kinderen, dus hij beseft misschien niet helemaal dat het ouderschap over het algemeen geen verwennerij is. Toch heeft hij gelijk, in die zin dat werken in deeltijd schadelijk is voor de economie, en bovendien een groot risico voor de betreffende vrouwen: ze worden financieel afhankelijk van hun partner, met behoorlijk rampzalige gevolgen bij een scheiding.

Maar er zitten meer haken en ogen aan thuiszitten met de kinderen. Ik las het boek Is het al zeven uur? van Margot C. Pol, om wat dat betreft mijn geheugen op te frissen. Pol, dat was wel handig voor het referentiekader, heeft zo’n beetje hetzelfde beroep als ik. Ze kreeg op goed geluk twee kinderen, en dat bleek niet mee te vallen.

‘Telkens als ik iets meer wilde doen in ons kleine appartement dan maar weer een badje laten vollopen of flessen uitkoken en de laptop wilde pakken, begon de baby weer te huilen.’ Tsja. Zelf deed ik mijn baby’s alleen in bad als ze zichzelf van top tot teen ondergescheten hadden. Ook aan flessen uitkoken begon ik niet; ik zette ze gewoon in de afwasmachine. Maar dat huilen zodra je de laptop pakt, dat klopt. Het is uitputtend. Het berooft je van je levenslust en van je verstand.

Weer aan het werk gaan bleek de oplossing. ‘Ik kon nadenken over andere dingen dan voedingstijden, gewaardeerd worden om iets anders dan melk.’ Heel herkenbaar, inderdaad. Maar Pol stuurt haar kinderen, 3 en 1 jaar oud, met toenemend schuldgevoel naar de opvang. Krijgen ze daar wel genoeg aandacht? Waarom zijn ze thuis zo lastig? Vindt ze zelf het moederschap zo ingewikkeld omdat ze het maar ‘half’ doet? Zou het opvoeden niet makkelijker, vanzelfsprekender en gezelliger worden als ze haar baan opzegde?

‘NIET DOEN!’, schreeuwde ik tegen het boek. Maar ja, ze doet het tóch. Een jaar thuis met de kinderen. Een jaar lang de hele dag boekjes lezen, liedjes zingen en gezonde groentehapjes koken die door de kinderen walgend worden uitgespuugd. Een jaar waarin ze amper nieuwe kleren durft te kopen: ze verdient immers geen geld. Een jaar van snel make-up opdoen voordat haar man thuiskomt: ‘Misschien omdat ik bedenk hoeveel goed geklede, energieke vrouwen hij vandaag op kantoor gezien heeft.’ En waarvoor? ‘Wat doe ik nou de hele dag, behalve twee jongetjes in leven houden die zich dit over een paar jaar echt niet meer herinneren?’

Verschrikkelijk. Ik ben blij dat ik het niet gedaan heb, zo’n jaar. Kleine kinderen grootbrengen is alleen vol te houden als je het niet dag en nacht hoeft te doen. De truc is: maak het niet moeilijker dan strikt noodzakelijk. Tobben, zoals Pol doet, of ze het wel leuk hebben op de opvang: nergens voor nodig, kinderen hebben het daar over het algemeen heel gezellig. Willen ze dit of dat niet eten: laat het gáán en geef ze een vitaminepil. Nee, ze hoeven niet elke week schone lakens. Je hoeft niet zelf bananenbrood te bakken, dat kun je ook kopen.

En dan nog iets: als je kleine kinderen hebt ben je, in al je afgestompte uitputting, geneigd te geloven dat het leven voorgoed zo blijft. Dat is niet waar. Je knippert drie keer met je ogen en ze gaan naar school. ‘Ach kind, ze zijn groot voor je het weet.’ Ik heb het eindeloos te horen gekregen van oudere vrouwen, toen ik zelf kleine kinderen had. Ik wou daar nooit naar luisteren, terwijl ze gewoon gelijk hadden.

En nu luistert er niemand naar mij.