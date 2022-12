Niet alleen witte mannen leerden raven in de legendarische club The Haçienda

Ravende mensen in The Haçienda. Beeld Universal Images Group via Getty

Zelf zegt ze het zich niet meer te kunnen herinneren, maar het is toch echt zo: het eerste optreden buiten de VS van de Amerikaanse popzangeres Madonna was op 27 januari 1984 in The Haçienda in Manchester.

Tjonge, denken we nu, wat een affiche: één van de allergrootste popsterren in één van de meest legendarische danceclubs, het mythische acid house-epicentrum van ‘Madchester’. Dit jaar was het veertig jaar geleden dat The Haçienda de deuren opende (1982) en 25 jaar geleden dat ze dichtsloegen (1997).

De vlag hing er in januari 1984 heel anders bij. Van de 25-jarige Madonna werd veel verwacht en haar titelloze debuutalbum verkocht in de VS al goed, maar de single waarmee ze dat voorjaar uiteindelijk wereldwijd zou doorbreken (Holiday) beleefde een aarzelende start: al een half jaar te koop, maar nog geen hit.

The Haçienda, ondertussen, strompelde op zijn tweede verjaardag af. Er kwam nauwelijks publiek naar de club. Het geld vloeide weg. De eigenaars (de leden van de band New Order en twee bevriende kopstukken van hun platenlabel Factory Records, Tony Wilson en Rob Gretton) wisten niet precies waar het nu heen moest met de enorme club, die in de Factory-boekhouding een eigen catalogusnummer had, zoals elke lp, elke single, elk stuk kantoormeubilair: The Haçienda was FAC51.

De leden van New Order hadden tijdens hun eerste bezoek aan New York in 1981 imposante discopaleizen leren kennen zoals ze in Europa niet bestonden: grote loodsen of pakhuizen voor duizenden bezoekers, met kunstzinnige inrichting, live-optredens van de hipste artiesten en overal dansfeesten, vaak op verschillende etages.

Onheilspellend leeg

Zoiets hadden ze voor ogen toen hun Haçienda (gevestigd in een industrieel pand met hoog plafond aan Whitworth Street) op 21 mei 1982 de deuren opende, maar in de praktijk werd The Haçienda vooral een veel te grote zaal voor aanstormende bands, al dan niet uit de buurt. Culture Club, Echo & The Bunnymen, The Smiths en Simple Minds traden er al vroeg op.

Tijdens de dansavonden bleef het onheilspellend leeg tussen de hoge, lichtblauw geverfde wanden en de zwart-wit geblokte paaltjes die de randen van de verhoogde dansvloer markeerden.

Ontwerper Ben Kelly en huiskunstenaar Peter Saville hadden een huisstijl gecreëerd die nog altijd terugkeert in de vormgeving van Haçienda-gerelateerde uitgaven: een diagonaal strepenpatroon in geel en zwart.

Misschien wíl Madonna zich haar optreden in The Haçienda niet meer herinneren, want ook op 27 januari 1984 was er amper publiek. De club had in arren moede vijfhonderd kaartjes gratis weggegeven voor de korte showcase, maar toen Madonna het lage podium betrad, waren er amper honderd mensen in de loods met een capaciteit van tweeduizend bezoekers.

Dát Madonna er was kan ze niet ontkennen, want Channel 4 filmde het optreden voor het programma The Tube. Een stukje ervan is te zien in de nieuwe documentaire The Haçienda: The Club That Shook Britain, die Matt Drury in dit jubileumjaar voor de BBC maakte en die al in zijn geheel op YouTube is verschenen.

Die documentaire was niet de enige nieuwe Haçienda-uitgave van 2022. Ruwweg elke vijf jaar verschijnt weer een pakketje box-sets, boeken, documentaires en artikelen, want The Haçienda kent drievoudige lustrums: dit jaar was de opening 40 jaar geleden (21 mei 1982), de sluiting 25 jaar (28 juni 1997) en de sloop van het pand 20 jaar (2002). Op de plek van de club staat nu een appartementencomplex dat The Haçienda Apartments heet. In de ronde vorm van de voorgevel is, met enige goede wil, een architectonische verwijzing te ontdekken naar de rondlopende voorgevel van de club, op de kopse kant van Whitworth Street en Albion Street.

Valt er, 35 jaar na het begin van de gloriejaren, nog iets nieuws te vertellen over The Haçienda?

De mythe van de club is vaak verteld: het verhaal van de desolate industriestad Manchester en de verklanking ervan in de grimmige post-punk van Joy Division. De zelfverkozen dood van frontman Ian Curtis in 1980 en zijn vrienden die verder gingen als New Order. Het platenlabel Factory Records van de lokale Granada TV-beroemdheid en ondernemer in jeugdcultuur, Tony H. Wilson. Het besluit om, goeddeels van New Order-geld, samen een club te openen.

We kennen het verhaal van The Haçienda als Britse importeur van acid house, culminerend in een door de muziek én de nieuwe drug ecstacy aangedreven Summer of Love van 1988. De noodlijdende club werd de hotste tent van de stad, het land: een paar keer per week tweeduizend dansende lijven in een sfeer van liefde en saamhorigheid. De ecstacy was belangrijk, maar iedereen die er was, zegt dat de muziek belangrijker was. Een deurbeleid kende The Haçienda niet: iedereen was welkom. Een ‘baggy’ spijkerbroek, wijd T-shirt en gympen waren de standaarduitdossing.

Boegbeelden van rave

De club vond de house niet uit, maar was er wel de volmaakte voedingsbodem voor, zoals de Amsterdamse RoXY dat op het vasteland van Europa was. The Haçienda was klaar voor house, niet in de laatste plaats omdat New Order met een single als Blue Monday (maart 1983) als het ware de toekomst had voorspeld: deze sound, deze beat, dít is wat op ons af komt.

The Haçienda kan de house (uit Chicago) en techno (uit Detroit) niet claimen, hoe vroeg een Mancunian collectief als 808 State (met de latere soloproducer A Guy Called Gerald in de gelederen) ook house produceerde. Toch dwong de club een eigen lemma in de popgeschiedenis af omdat, meer dan waar ook, de onverenigbaar geachte werelden van rock en house er met elkaar versmolten. Groepen als Happy Mondays, Inspiral Carpets, James en The Stone Roses waren in de kern gitaarbands, maar sloten door hun gebruik van synthesizers en drumcomputers naadloos aan bij het gevoel en de ritmiek van house en rave-cultuur. Ze werden de boegbeelden van ‘Madchester’ en The Haçienda in het bijzonder.

Zelfs in de succesjaren was The Haçienda een financiële strop, zoals ooit meeslepend beschreven door Peter Hook in zijn boek The Haçienda: How Not to Run a Club (2009). De legendarisch lage baropbrengst na 1987 was één van de verklaringen: het gros van de bezoekers was ‘on E’ en consumeerde alleen nog water.

Niet zo vreemd dat vooral plaatselijke drugscriminelen gouden tijden beleefden. Ze infiltreerden The Haçienda, het management had geen idee wat ze ertegen kon doen, de lol ging eraf, de magie verdween en het financiële amateurisme kon natuurlijk niet blijven duren. Volgens Peter Hook verloor de club in de laatste paar jaren ongeveer 18 miljoen pond.

The Haçienda sloot in 1997 de deuren en het conflict over de afwikkeling spleet New Order: Peter Hook bezit de exploitatierechten van de merknaam Haçienda, maar verdween in 2007 uit de band na knallende ruzie over de nalatenschap. In de nieuwe BBC-documentaire komen Hook én drummer Stephen Morris aan het woord, los van elkaar. Ze zeggen het allebei afgemeten: geweldige tijd gehad, maar helaas geen vrienden meer.

Wat biedt lustrumjaar 2022 voor nieuws? Ten eerste is het aardig dat de nieuwe box-set FAC 51 The Haçienda 1982 laat horen wat voor muziek er in The Haçienda te horen was in het jaar van de opening, toen het publiek de weg naar Whitworth Street nog amper wist te vinden en house nog niet bestond.

De muzikale huisstijl was nog aandoenlijk richtingloos, een swingende ratjetoe met lokale post-punk (A Certain Ratio, The Fall), punk-funk (Gang of Four), vuige rock uit de oude doos (The Stooges), dansbare hitlijstenpop (Culture Club, Tears for Fears, Bow Wow Wow), vroege hiphop (Sugarhill Gang, Grandmaster Flash), hier en daar een kraker uit de Northern Soul-tijd (The Temptations, Edwin Starr) of wat reggae (Gregory Isaacs, Dennis Brown).

Natuurlijk legde huis-dj en boeker Mike Pickering ook zijn eigen werk op de draaitafel, zoals werk van Quando Quango, de elektronische new wave-groep die hij in Rotterdam had opgericht met de Nederlanders Gonnie en Reinier Rietveld.

Dat kleurrijke muzikale palet wijst in de richting van wat er ontbreekt in het Haçienda-verhaal zoals dat tot nu toe bij elk lustrum verteld is, namelijk diversiteit.

In een boos stuk in The New Statesman getiteld ‘The male, pale Haçienda myth’ betoogt muziekjournalist Fergal Kinney dat witte mannen de in werkelijkheid zeer multiculturele geschiedenis van The Haçienda hebben gekaapt. Hij haalt in het bijzonder uit naar de nieuwe BBC-documentaire van Matt Drury, waarin de meeste spreektijd opnieuw gereserveerd is voor Peter Hook en Stephen Morris (New Order), Shaun Ryder (Happy Mondays) en Oasis-bandleider Noel Gallagher (die Haçienda-bezoeker en later roadie van ‘Madchester’-band Inspiral Carpets was). Tony Wilson en Rob Gretton overleden respectievelijk in 2007 en 1999.

In de speelfilm over Wilson, Factory en The Haçienda, 24 Hour Party People (2002), zegt Wilson, gespeeld door Steve Coogan, bij het aanbreken van de houserage: ‘Dit is het moment waarop zelfs de witte man gaat dansen!’, om vervolgens door de club te lopen tussen vrijwel uitsluitend wit publiek.

In werkelijkheid, zeggen bezoekers van toen, waren de bezoekers in The Haçienda zeker in de jaren tachtig voor minstens de helft mensen van kleur, en speelden reggae en dub van mobiele soundsystems uit een stadswijk als Moss Side een sleutelrol in de vroege Haçienda-jaren én bij de introductie van de house in de club. Ook in geboortestad Chicago was de vroege house trouwens, als rechtstreekse afstammeling van disco, uitgesproken zwart – en dansten er vooral homo’s op.

Kinneys klacht snijdt hout, niemand zal iets anders beweren, maar het is niet helemaal terecht dat hij zijn pijlen zo nadrukkelijk op Drury richt. Diens BBC-documentaire maakt de oude Haçienda-mythe, zij het nog wat aarzelend, al heel wat inclusiever en kleurrijker, veel meer in elk geval dan oudere documentaires over de club.

Hij laat soundsystem-pionier Anthony Stevens en houseproducer Aniff Akinola aan het woord. Daarnaast zegt dé huis-dj Mike Pickering met nadruk dat een vroege houseplaat als No Way Back van Adonis (1986) hem werd aangereikt door de ‘black kids’. Met de doorbraak van acid house werd het drukker op de Haçienda-dansvloer: een nieuw, wit publiek voegde zich bij het zwarte publiek dat er al was.

Drag queens

Drury belicht ook de maandelijkse ‘gay club night’ Flesh, die in de Haçienda-geschiedschrijving zelden de plek kreeg die die verdient. Promotor Paul Cons mocht er in 1993 mee beginnen toen de sfeer in de club door drugshandel en rondstruinende criminelen grimmig was geworden. Noel Gallagher vertelt over een avond waarop iemand werd neergestoken, de politie de boel stillegde en alle bezoekers één voor één naar buiten moesten, om zich bij het verlaten van het pand door de politie te laten fotograferen.

‘Laat mij een gay night organiseren’, zei Paul Cons. ‘Daar willen de gangsters toch niet zijn.’

Hij kreeg nog gelijk ook. Flesh moest het doen met een doordeweekse avond, eens per maand, maar het was in de laatste jaren de meest winstgevende Haçienda-avond, een maandelijkse opleving in jaren van neergang. De naaktheid en openlijke seks die in Amsterdam al vaste prik waren in zaken als RoXY en iT deden nu ook in The Haçienda hun intrede, waar een leger drag queens en bezoekers in sm-uitdossingen van lak en leer het beeld gingen bepalen.

De vredige, saamhorige sfeer keerde op de Flesh-avonden terug, een opleving die in het verleden vaak werd weggelaten uit het hoofdstuk over de neergang. Flesh werd al snel zo geliefd, ook onder heteroseksuelen, dat het deurpersoneel mannen soms aan de deur vroegen te ‘bewijzen’ dat ze homo waren door de man naast hen te zoenen.

Tijdens Flesh-avonden verschenen, na ruim een decennium Haçienda, ook de eerste vrouwelijke resident-dj’s op het dj-balkon: Kath McDermott en Paulette Constable, de eerste vrouw van kleur. McDermott doet haar verhaal in Matt Drury’s film, net als Ang Matthews, nog zo’n vaak gepasseerd boegbeeld. Zij begon in de jaren tachtig als jonge barvrouw, toen het schaarse Haçienda-publiek nog wél bier dronk. Een decennium later was ze opgeklommen tot manager, de zelfs door de gangsters gerespecteerde baas van de tent.

Zo ontkrachten de vrouwen in Drury’s documentaire, of ze nou manager, dj of gewoon bezoeker waren, toch echt de nodige ‘male, pale Hacienda myths’, maar een andere bevestigen ze slechts: de dansvloer van The Haçienda was een veilige plek van ‘love and unity’, waar vrouwen niet bang hoefden te zijn voor grensoverschrijdend gedrag van mannen.

Dave Haslam, jarenlang Haçienda-dj, nu gerespecteerd auteur over de muziekcultuur van Manchester: ‘Het waren jaren van scherpe tegenstellingen in de Britse maatschappij. In The Haçienda vond je de togetherness en positiviteit die je buiten miste. Het ging niet om de jacht op vrouwen. Niet om seks, zelfs niet om drugs. Je trof er gelijkgestemden, die voor de muziek kwamen.’

Dat deel van de Haçienda-mythe blijft ook bij ‘lustrum 2022' fier overeind: vrouwen voelden zich er gerespecteerd.

Nou ja, behalve Madonna dan misschien. Die zong op 27 januari 1984 haar liedjes, keek nog eens naar de slordige honderd ongeïnteresseerde toeschouwers in de grote, koude ruimte en verliet chagrijnig The Haçienda, nog voor de laatste klanken van Holiday waren weggestorven.

De Haçienda-oogst van 2022 Box-set: FAC51. The Haçienda 1982. Vier cd’s met muziek die in de Haçienda werd gedraaid (en gespeeld) in de eerste maanden na de opening, lang voor de acid house. Samengesteld onder supervisie van New Orders Peter Hook. Documentaire: The Haçienda: The Club That Shook Britain. Matt Drury, BBC, 2022, 57 minuten. Nieuwe documentaire over de geschiedenis van de club, met mooie beelden en enig oog voor de diversiteit in de vertelling. Podcast: Op bedevaart naar de Haçienda. Rens Dietz/Hub Haenen, Kink FM, 2022. 6 afleveringen. Nederlandse podcastserie over de voorgeschiedenis, de hoogtijdagen en de nalatenschap van de Haçienda. Een enthousiaste introductie. Boek: Bez: Buzzin’: The Nine Lives of a Happy Monday. White Rabbit Books; 304 pagina’s. Nieuwe, hilarische autobiografie van Bez, danser, sambaballenkoning, mascotte en alomtegenwoordige cultfiguur van de Happy Mondays. Boek: Dave Haslam: Not All Roses. The Life & Times of Stephen Cresser. Confingo Publishing; 60 pagina’s. Klein formaat boekje van ex-Haçienda-dj Dave Haslam over ‘Cressa’, mascotte van The Stone Roses.