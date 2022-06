Niet alleen de liefde, ook de Franse Revolutie gaat door de maag in ‘Délicieux’ ★★★☆☆

Delicieux

Kok Pierre Manceron (Grégory Gadebois) maakt in de Franse kostuumkomedie Délicieux geen maaltijden voor hertog De Chamfort (Benjamin Lavernhe), maar ware smaakballetten. De verfijndheid waarmee hij traditionele gerechten tot iets geestverruimend verrukkelijks omtovert, zorgt dat hij anno 1789 onder de provinciale aristocratie een grote reputatie geniet. Totdat hij het erop waagt om een zelfverzonnen pasteitje met truffels en aardappelen te serveren: voedsel voor het volk, nee voor de varkens, tetteren De Chamforts gasten elkaar na. Manceron weigert zijn excuses aan te bieden en kan vertrekken.

Allicht is het laatste woord nog niet gezegd, in Délicieux. Niet alleen de liefde, ook de Franse Revolutie gaat door de maag in het verhaal dat cineast Éric Besnard en co-scenarist Nicolas Boukhrief hebben bedacht rondom het ontstaan van de eerste Franse restaurants. Manceron en zijn vegetarische zoon Benjamin (Lorenzo Lefèbvre) keren terug naar hun voormalige poststation en met de hulp van ex-courtisane Louise (Isabelle Carré) veranderen ze het in een gezellige plek waar Mancerons ambitieuze, maar pretentieloze keuken tot zijn recht komt. Aan aparte tafeltjes met bloemen erop, nog wel.

Iedereen mag aanschuiven, in een film die het restaurant als voorpost van de democratie voorstelt. Intussen bloeit er iets moois op tussen Manceron, een robuuste, emotioneel onhandige man die makkelijker uit zijn recepten dan uit zijn woorden komt, en Louise – die misschien niet is wie ze zegt te zijn. En kan Manceron ooit ontsnappen aan de vernederende macht van de adel?

Besnard en Boukhrief kiezen een wat makkelijker pad dan hun held: ze houden de verschillende ingrediënten van Délicieux keurig in balans, zonder er iets speciaals van te maken. Het eindresultaat is een mooi verzorgde eetfilm die je prima vermaakt met wat verwikkelingen en charmante typetjes, en geregeld ook je eetlust opwekt met al het smakelijks dat aan Jean-Marie Dreujou’s camera voorbijtrekt. En dat was het dan weer.