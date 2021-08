Niemand zit te wachten op een zwaarmoedige illusionist, maar Hans Klok is dan ook een echte optimist

Achteraf kun je zeggen dat het al vanaf het eerste moment duidelijk was dat dit een heerlijke aflevering van Zomergasten ging worden. Hans Klok, in al zijn onontkoombare, meeslepende, wulpse Hans Klokheid. Een grote lach, het blonde haar zorgvuldig in model gebracht en tanden zo wit als het tot aan zijn enkels openstaande overhemd. Het enige dat ontbrak was een ventilator.

Toen Klok werd gevraagd voor Zomergasten dacht hij eerst dat het om het programma van Linda de Mol ging. ‘Maar dat heet dus Linda’s zomerweek’ zei hij tegen RTL Boulevard, ‘Toen ik eenmaal doorhad dat het om Zomergasten ging, was ik wel vereerd.’

Kloks vrienden en familie hadden verbaasd gereageerd toen ze hoorden dat hij Zomergast zou worden. ‘Ja, dat vond ik eigenlijk wel een belediging. Ben ik zo oppervlakkig?’

Integendeel, zo bleek. Aan de hand van het eerste fragment, uit de film The Prestige, legde Klok uit dat een goede goocheltruc bestaat uit drie delen: ‘de belofte’, waarin de illusionist iets laat zien, ‘de wending’, waarin het getoonde bijvoorbeeld verdwijnt, en the prestige: de grote verrassing. ‘Het is de overtreffende trap’, zei Klok, ‘dat er iets gebeurt dat je niet verwacht.’

Het moeilijkste publiek vindt Klok kinderen, het makkelijkst mensen die gestudeerd hebben. ‘Die denken veel te ingewikkeld.’ Een boodschap die menig Zomergasten-kijker ongetwijfeld deed duizelen.

Hans Klok en Janine Abbring in Zomergasten. Beeld VPRO

Vrijwel alle fragmenten die Klok had meegenomen hadden direct of indirect met zijn vak te maken. Marlene Dietrich was de ultieme illusie, zei Klok, want ‘die kon niet zo heel veel’, maar had wel het talent om met haar eigen talent om te gaan. Een documentaire van Michiel van Erp over de Zangeres Zonder Naam toonde de vergankelijkheid van roem, waarbij Klok zelfbewust en relativerend was over zijn eigen toekomstige erfenis: ‘Roem in variété is het snelst opgelost. Wat laat ik na? Een hoop filmpjes op YouTube.’

Een fragment uit Las Vegas: An Unconventional History was de opmaat naar een gesprek over Kloks droom het te maken in Vegas. Een droom die door covid aan diggelen was gevallen. Maar, zo haastte Klok zich te zeggen, er zijn ergere zaken.

‘Sta je weleens stil bij dingen?’, probeerde Janine Abbring nog. Dat deed Klok zeker wel, maar het ligt niet in zijn aard om te lijden; hij probeert altijd positief te blijven. Dat hoort, zou je zeggen, in zekere zin ook bij zijn vak: niemand zit te wachten op een zwaarmoedige illusionist. Maar Hans Klok is ook echt een optimistisch man. ‘Er is een hoop om dankbaar voor te zijn, maar mensen willen dat soms niet zien.’

Zo nam Klok de kijker bij de hand en leidde die – met die fonkelende uitbundigheid en een keur aan vermakelijke en inspirerende anekdotes en verhalen die hij allemaal even enthousiast, gretig en druk gesticulerend ten gehore bracht – door drie uur televisie. Dat de tijd zo snel ging, is misschien wel zijn beste truc ooit.