Níémand wilde hier opzettelijk de kwetsbaarheid van ouderdom tonen

Floortje Smit, filmrecensent, werpt haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Het was na De Klap het meest besproken moment van de afgelopen Oscars. Wie verscheen er plots in een rolstoel op het podium, geflankeerd door Lady Gaga? De 76-jarige Liza Minnelli! Actrice in films als Cabaret en New York, New York, dochter van Judy Garland en Vincente Minnelli, die naar verluidt de spotlights mijdt vanwege gezondheidsproblemen. Ze kreeg een staande ovatie.

‘Het publiek houdt van je’, zei Gaga (36). Minnelli lachte ongemakkelijk, rommelde in haar papiertjes, en zei: ‘Ik snap het niet.’ ‘I got this’, antwoordde Gaga, en terwijl ze Minnelli’s hand pakte, noemde ze haar een legende. Toen een trillende Minnelli opnieuw in de war leek bij het aankondigen van de genomineerden, boog Gaga zich voorover en zei ze zacht: ‘I got you.’ ‘Ik weet het’, fluisterde Minnelli terug.

Het was een ongeplande geste van tederheid tussen verschillende generaties tijdens een moment dat al was gecreëerd om Hollywoodgeschiedenis te worden. Dat sterker werd omdat het voor veel kijkers ook schokkend was dat Minnelli zo fragiel was. Het was zo ánders dan alle andere keren dat er een bejaarde Hollywoodster werd geëerd, signaleerdeThe New York Times. Bij de Oscars benadrukken ze graag (film)historie, maar wel met de acteurs en actrices boven de 80 zonder al te veel gebreken. Warren Beatty. Jane Fonda – die types. ‘Het is geruststellend dat ze niet de kwetsbaarheid proberen te verstoppen die ouderdom met zich meebrengt.’

Maar de ster zelf was doodongelukkig met het optreden, vertelde een vriend, muzikant Michael Feinstein, deze week. Ze was ‘gesaboteerd’, zei Feinstein. ‘Ze had alleen toegestemd als ze op het podium in een regisseursstoel kon zitten, vanwege haar rugproblemen.’

‘Ik wil niet dat mensen me het podium op zien hinken’, had ze gezegd. ‘Ik wil er goed uitzien. Ik wil niet dat mensen zich zorgen maken.’ Maar in de chaos na De Klap werd last minute besloten haar in een rolstoel het podium op te rijden, iets wat haar volledig uit het lood sloeg.

Het maakt het moment, bij herzien, pas écht tragisch. Níémand wilde hier opzettelijk de kwetsbaarheid van ouderdom tonen. Wat je ziet is misschien wel vooral de stress van iemand die, omdat de show nu eenmaal altijd moet doorgaan, voor het oog van de wereld in een positie is gedwongen waarin ze niet had willen zitten.

Daar legt Hollywood – nogal cynisch – dus de prioriteit als het om zijn legendes gaat: het plaatje is uiteindelijk altijd belangrijker dan de persoon erachter.