Niemand lijkt de kunst van ‘quiet quitting’ zo te beheersen als scenarist en actrice Phoebe Waller-Bridge

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

U heeft ongetwijfeld over quiet quitting gelezen. Vooral jonge werknemers schijnen tegenwoordig hun salaris te verdienen met zo min mogelijk inzet en/of emotionele betrokkenheid. Niet méér werken dan strikt noodzakelijk en dan lekker naar huis.

Onzin of niet – niemand lijkt de kunst van quiet quitting zo te beheersen als scenarist/actrice/stem-van-een-generatie Phoebe Waller-Bridge. Ontzagwekkend: ze tekende in 2019 een contract bij Amazon, verdiende sindsdien 60 miljoen dollar en leverde... niets. Desalniettemin werd haar contract afgelopen januari verlengd, en ziet haar baas het probleem niet. Ze is nu eenmaal een perfectionist en ‘echt enorm betrokken’ bij het project waar ze nu aan werkt – de tv-serie Tomb Raider.

Ze is niet de enige die veel geld verdient met (bijna) niets doen in Hollywood. Uit angst dat een concurrent de volgende nieuwe hit heeft, betalen de streamingdiensten mensen die hot stuff zijn exorbitante bedragen. Het bedrijf van regisseur JJ Abrams, bekend van Lost, kreeg 250 miljoen van Warner Bros maar kwam met weinig op de proppen. Harry en Meghan zijn verbonden aan Netflix voor 100 miljoen en leverden tot nu toe een suffe docureeks. De streamingdiensten verzamelen talent ‘als Pokemon-kaarten’, concludeerde The Guardian.

Dan is de Waller-Bridgekaart een om te koesteren. Door succesvolle series waar zij de creatieve motor achter was – Fleabag en Killing Eve – is haar naam synoniem geworden voor spitsvondig en origineel. Vandaar dat ze in 2019 werd gevraagd het scenario voor de Bondfilm No Time To Die te verlevendigen. Maar veel van haar ideeën, zo vertelde ze, bleken ‘te camp’ voor James Bond. Ze gaf haar luiheid de schuld: ‘Ik had niet zoveel research gedaan. Ik hou niet van huiswerk.’

Wat het voorval vooral aantoont is dat ze bij dit soort megaprojecten-met-geschiedenis graag iemand willen die fris tegen de zaken aankijkt, maar niet té fris. Zo gezien is het opmerkelijk dat Waller-Bridge bij Amazon begon aan een remake van Mr. and Mrs. Smith, maar zich terugtrok vanwege ‘creatieve onenigheid’ met de andere maker, Donald Glover. En dat er bij Tomb Raider nu een zogenoemde showrunner is die de daadwerkelijke beslissingen neemt. Buiten Amazon is Waller-Bridge straks te zien in de nieuwe Indiana Jones, en er wordt gefluisterd dat ze de nieuwe Bond mag regisseren. Ik ben benieuwd hoeveel vrijheid ze daarbij heeft.

Misschien maakt het haar allemaal niets uit. En beter dat die 60 miljoen op haar bankrekening terechtkomt dan dat Jeff Bezos zijn geld weer uitgeeft aan een raket. Maar voor ons is het zonde dat zo’n originele stem daardoor drie jaar zo stil was.