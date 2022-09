Niemand keek op van vieze boekjes, maar kom op zeg: Fred? Fred Emmer, de nieuwslezer?

Ik schreef een stukje waar Fred Emmer zijdelings in voorkwam, en toen kreeg ik hem niet meer uit mijn hoofd. Van mijn geboorte tot mijn volwassenheid las hij het nieuws voor op de tv. Hoe hevig de wereld ook in brand stond, hij bleef altijd kalm, keurig en neutraal. Decennia heb ik zijn uitgestreken gezicht afgespeurd naar enig teken van emotie, maar vergeefs. Wat ging er toch om in Fred Emmer?

Onkreukbare Fred viel slechts één keer uit zijn rol: hij kreeg een hoestbui tijdens het voorlezen van een nieuwsbericht over een ontploft transformatorhuisje. Heel Nederland had het erover. Nog dágen. Vervolgens las hij weer onbewogen verder, tot aan zijn pensioen.

Toen schreef hij een boek. Tot ieders verbazing en hilariteit blies Emmer in één klap zijn onberispelijke imago op met een ‘erotische verhalenbundel’. Indertijd (1987) waren vieze boekjes alomtegenwoordig, want we hadden nog geen internet. Niemand keek op van vieze boekjes, maar kom op zeg: Fred? Fred Emmer?

Het mooiste van verleiding… is eraan toegeven heet het werkje. Op het omslag een naakte vrouw en een vaas met oranje gerbera’s. Over de titel kunnen we kort zijn: hoe verzin je het?

Het boek betreft de belevenissen van Irma. Irma! De kamenierster van Bianca Castafiore heet Irma, en dat is zowat de minst geile vrouw ter wereld. Maar de Irma van Fred lust er wel pap van. Al op bladzijde twee wordt ze gevingerd door de keuringsarts, ook de rijinstructeur vangt geen bot, laat staan de pluimveeboer, de masseur, de verkrachter (!), vervolgens de gynaecoloog (!) en twee Zimbabwanen die een kledingboetiek uitbaten met een wel heel merkwaardig pashokje:

‘Daar waar in de spiegel de onderste uitsparing was, steekt nu een erecte penis. (…) het bruine lid beweegt een beetje. Als gebiologeerd bukt ze zich. Dan geeft ze een bedeesd kusje op de eikel, likt het spleetje erin en neemt ten slotte het hele geval in haar mond. Vanachter de spiegel hoort ze steunen. Ze zuigt verwoed…’ Et cetera.

Hoe loopt dat af? ‘Ze grijpt de stamper van Joshua tussen duim- en wijsvinger en terwijl de gebroken witte stroom (elders is sprake van ‘de gebroken witte uitkomst van haar actie’, ook erg mooi, SW) naar buiten komt bereikt ook de man in haar achterlijf zijn hoogtepunt. Het is een pandemonium van dierlijke kreten in de boetiek. Het komt goed uit dat er geen klanten verschijnen.’

Met die laatste zin krijgt Fred toch wel iets van zijn onkreukbaarheid terug, vind ik. Sowieso neemt hij tussen alle ‘hopsende koplampen’, ‘mergpijpen’, ‘spattende sappen’ en ‘de zachte open snavel onder haar buik’ (?!) door af en toe merkwaardig academische zijsprongen.

Neem nu de incestueuze pluimveeboer die zijn dochter Mibette (?!) graag deelt met Irma’s man Krijn. (‘Ga uw gang meneer, het halve dorp is er al overheen geweest.’) Na gedane zaken geeft de boer Irma een rondleiding. ‘Hij vertelt dat de Azteken al kalkoenen als huisdier hadden. En dat deze vogels al sinds vijftienzoveel worden opgegeten. De tamme dieren zijn pas de laatste vijftig jaar door teeltkeus verbeterd. Ze leven in troepjes en zijn polygaam.’

‘Waar wil je naartoe, Fred?’, zei ik hardop. Maar ja hoor, daar heb je ’t al: Irma moet een kalkoen aftrekken. ‘Irma streelt eerst de rode lellen aan kin en keel. Dan de veerpluim op de borst. Ten slotte brengt ze haar ervaren vingers rond het minuscule lidje.’ Oké, Fred!

Ja, nu weet ik eindelijk wat er al die jaren omging in Fred Emmer.

Toch jammer.