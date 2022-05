Niemand kan meer kleurnuances vinden in existentiële eenzaamheid dan Christian Gerhaher ★★★★☆

De Zwitserse laatromanticus Othmar Schoeck (1986-1957) schreef meer dan vierhonderd liederen. Geheel verwaarloosd is hij niet, maar zijn werk verdient het om vaker uitgevoerd te worden. Dat geldt zeker voor zijn liederencyclus Elegie, zoals te horen is in deze superieure opname door bariton Christian Gerhaher en het Kammerorchester Basel, gedirigeerd door Heinz Holliger.

De 24 neerslachtige gedichten van Nikolaus Lenau en Joseph von Eichendorff gaan allemaal over liefdesbreuk, afscheid en rouw. Toch is het werk verre van eentonig, behalve wanneer de zangpartij te veel leunt op herhaalde melodiebrokjes. Strategische tempowisselingen en een veelzijdige orkestratie houden de emoties in beweging.

Althobo en hoorn bundelen hun droefheid, piano en strijkers ontketenen een razende storm, een lieflijke klarinet roept ondraaglijke herinneringen op. En niemand kan meer kleurnuances vinden in existentiële eenzaamheid dan Gerhaher. De muziek duikt vaak het basregister in, en ook daar kan hij de woorden ongeforceerd kleuren, van doodsbleek tot donkerrood.

Christian Gerhaher Elegie Klassiek ★★★★☆ Sony