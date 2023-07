Niemand juicht als de nazivlag voorbijkomt

Sokol-uitvoering in Praag, circa 1938. Beeld Getty

Praag, 6 juli 1938

Op 6 juni was de Sokol-parade (Tsjechische sportvereniging met nationalistische inslag, red.). Ik bekeek haar samen met een Tsjechische journalist vanaf het balkon van mijn hotel. Maar zes weken eerder hadden de Tsjechen deelgenomen aan een andere parade – in het teken van een mogelijke oorlog met Duitsland.

Volgens de Tsjechen had de mobilisatie het land behoed voor een directe aanval, ofschoon Berlijn in alle toonaarden had ontkend dat het een offensief jegens zijn Slavische buurland beraamde.

Volgens de Tsjechen betekende de mobilisatie geen kortstondige triomf, maar een bestendige waarborg voor de republiek, en dat maakte deze parade tot meer dan een feestelijke Sokol-bijeenkomst. Het was de viering van een gevoel van triomf en vastberadenheid.

De Tsjechen weten hoe je waardig moet marcheren. Ze stapten zelfverzekerd voort, op het ritme van de drumbands. De toeschouwers waren al net zo opgetogen als de deelnemers. Er klonken kreten van enthousiasme – geen woorden, geen slogans, alleen maar gejuich, als van spelende kinderen.

Toen de Duitstalige Tsjechen met een reusachtige nazivlag voorbij marcheerden, was het meteen afgelopen met de toejuichingen. En het was nog niet voorbij, of het gejuich begon opnieuw, even luid als daarvoor – een werveling van blijdschap en volharding.

Maurice Hindus (1891-1969), Amerikaanse journalist. Ingekort fragment uit We Shall Live Again. Doubleday, 1939.