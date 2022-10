Niemand is verplicht zijn seksuele geaardheid kenbaar te maken – waar Kevin Spacey nu op wordt afgerekend

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Kevin Spaceys vader was een racist, homofoob en neonazi. Urenlang moesten zijn kinderen luisteren naar preken over zijn denkbeelden. Verschrikkelijk vond Spacey het en hij leerde zich aan naar buiten toe nooit veel los te laten over zijn privéleven. ‘Dit is de eerste keer dat ik hierover praat.’

Spacey vertelde dit tijdens de rechtszaak die tegen hem is aangespannen door acteur Anthony Rapp vanwege aanranding. In zijn verklaring heeft Rapp Spacey een ‘bedrieger’ genoemd, omdat hij nooit eerlijk had gezegd dat hij homoseksueel was. Spacey maakte in 2017 excuses aan Rapp, waarbij hij erkende homoseksueel te zijn.

Wat moeten we toch met die zaak Spacey? Het is vijf jaar na de eerste beschuldigingen aan zijn adres. Nu staat hij dan eindelijk terecht. Hij zou Rapp, toen die 14 was, op een bed hebben gegooid en gekleed op hem zijn gaan liggen, waarna de jongen de kamer vrijwel meteen kon ontvluchten. Het was ‘de meest traumatiserende gebeurtenis in mijn leven’, stelde Rapp in zijn verklaring.

Dit is wat er in de Verenigde Staten resteert van alle aanklachten. De rest is geseponeerd, een vermeend slachtoffer is plotseling overleden. In het voorjaar moet Spacey wel nog voor vier zaken met betrekking tot seksueel misbruik terechtstaan in Engeland.

Spacey zelf houdt vol onschuldig te zijn. Zijn verontschuldigingen aan Rapp maakte hij op aanraden van zijn pr-team. Dat dacht dat dat beter was gezien de #MeToo-beweging van toen, stelde hij nu in de rechtszaal. ‘Maar ik had nooit mijn verontschuldigingen moeten aanbieden voor iets dat ik niet heb gedaan.’

Aan de ene kant klinkt dat best aannemelijk, aan de andere kant maakt het intrekken van een eerdere verklaring je als beklaagde niet bepaald betrouwbaarder. En het is precies op dat punt waar Spacey telkens op wordt afgerekend. Zie dat bespottelijke ‘uit de kast’-argument. Geen mens is verplicht om zijn seksuele geaardheid kenbaar te maken, en Spacey al helemaal niet, aangezien het in Hollywood destijds aantoonbaar lastiger werken was voor een homoseksuele acteur. Dat maakt hem natuurlijk niet meteen ‘stiekem’.

Maar op het vlak van betrouwbaarheid staat Spacey al één-nul achter. Hij speelde vaak onbetrouwbare rotzakken met geheimen, zoals de man die masturbeerde bij de gedachte aan een minderjarig meisje in American Beauty. En in de serie House of Cards ruimde hij zijn tegenstanders uit de weg.

Precies omdat we zo weinig weten van Spaceys privéleven, denken we aan die mannen als we aan Spacey denken. Het gold altijd als groot voordeel voor een acteur: zo mysterieus zijn dat je in rollen kunt verdwijnen. In een rechtszaal is het blijkbaar iets dat tegen je gebruikt kan worden.