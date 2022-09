‘Niemand in de film begrijpt wat er met deze vrouw aan de hand is, alleen de kijker doorziet dat’

Ana de Armas (als Marilyn Monroe) en Adrien Brody in ‘Blonde’. Beeld Netflix

‘Je moet naar me schreeuwen’, waarschuwt Andrew Dominik vanaf het balkon van zijn hotelkamer in Venetië, waar hij nog even vlug een sigaretje rookt. ‘Ik ben doof.’

Als hij neerploft in z’n stoel, gebaart de 54-jarige Australische filmmaker dat het menens is: of het bezoek naar voren wil buigen, tot vlak bij zijn gezicht. Verontschuldigende blik, omkaderd door de montuurbril: ‘Het wordt almaar erger.’

Hindert de doofheid u niet bij het regisseren?

‘Als ik regisseer, sta ik meer op zenden dan ontvangen – begrijp je wat ik bedoel?’ Met een grijnslach: ‘Op de set leren mensen vanzelf wel dat ze harder moeten praten. En anders laat ik ze het wel weten.’

Wat Blonde betreft: kun je Marilyn Monroe überhaupt wel recht doen met een realistische biografische film?

‘Waarom niet? Wat is een realistische film?’

Eentje zonder droomscènes of verzonnen momenten.

‘O. Nou, dat is niet de manier waarop ík het zou doen. Maar andere mensen hebben het zo gedaan, toch? Of hebben dat geprobeerd. Maar deze film gaat over de betekenis van Marilyn Monroe. En over hoe ze zich voelt: het is een emotionele film, vergelijkbaar met een muziekstuk.

‘Het is ook niet zo dat ik altijd al een film wilde maken over Marilyn Monroe. Nee, het ging zo: ik las een boek, en dat boek ging over een mishandeld kind. Een meisje dat later de meest aanschouwde vrouw in de wereld wordt, maar nog steeds niet kan omgaan met het feit dat ze als kind ongewild was. Ze mag nu dan gewild zijn, maar ze voelt zich ongewild. En dat boek ging toevallig over Marilyn Monroe. Dus dat is mijn ingang bij deze film: het boek Blonde van Joyce Carol Oates. En uiteraard raakte ik volledig geobsedeerd door Marilyn Monroe, maar altijd door de lens van dat boek.’

Marilyn Monroe (1926-1962) op de set van ‘The Misfits’ (1960). Beeld Getty

Biografische fictie, zo werd het boek van Oates bij het verschijnen in 2000 getypeerd. De Amerikaanse auteur ging aan de haal met het leven van Marilyn Monroe, de ingrediënten voor een vuistdikke roman over de vernietigende kracht van roem en adoratie in de VS. Hoe het kleine meisje Norma Jeane – met een vader die uit beeld is en een moeder die gebukt gaat onder alcoholisme en schizofrenie – na een treurige weeshuisjeugd opklimt van pin-up tot starlet tot ster, waarbij elke stap gepaard gaat met grove exploitatie en een verdere verwijdering tussen de mens Norma en haar nieuwe, zo aanbeden alter ego: de platinablondine Marilyn Monroe.

Wat intrigeert u het meest aan Marilyn Monroe?

‘Aan Marilyn? Het was het bóék, het boek van Joyce. Over een onbemind kind dat haar wonden op de wereld projecteert. Ze heeft twee persoonlijkheden, waarvan er eentje heel zichtbaar is: als een vuurtoren die ervoor zorgt dat iedereen haar kan vinden. En de ander is niet in staat om zich te laten liefhebben. Pretty interesting stuff!

‘Bij beroemde mensen neemt die scheiding tussen publiek en privé al snel groteske vormen aan. Maar ik denk dat we het allemaal kunnen begrijpen. Weet je wat Marilyn Monroe zei? ‘Als je beroemd bent, ren je altijd door het onbewuste van andere mensen.’ En ik begrijp wat ze bedoelt, want ik heb vrienden die heel beroemd zijn.’

De Australische regisseur Andrew Dominik. Beeld Getty

Zo raakte Dominik bevriend met Brad Pitt tijdens de opnamen van zijn western The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, eveneens een film over de Amerikaanse obsessie met roem. Blonde is mede geproduceerd door Pitt en diens bedrijf Plan B Entertainment. Een andere vriend is landgenoot Nick Cave, over wie Dominik de aangrijpende documentaire One More Time with Feeling maakte, nadat de 15-jarige zoon van de muzikant was verongelukt. Cave droeg bij aan de muziek voor Blonde.

‘Mensen reageren op beroemde mensen alsof ze een interactie aangaan met een fantasie. Het is bijna alsof ze die interactie aangaan met zichzelf: de beroemdheid heeft er vrijwel niets mee te maken. Ik denk dat het wel iets weg heeft van verliefdheid: de persoon op wie je verliefd wordt vormt zich – onbewust – naar het beeld van de ideale mens dat je in je meedraagt. En ik geloof dat de meesten van ons sowieso zich niet zozeer verhouden tot de alledaagse realiteit, maar vooral tot verhalen. We maken een verhaal over onszelf: dat is dan wat we meemaken. Volgens mij schuilt daarin ook de essentie van wat het is om mens te zijn.’

Was u verrast dat Blonde als eerste Netflix-productie ooit in de VS het label ‘NC-17’ kreeg: alleen geschikt voor 18 jaar en ouder?

‘Jazeker. Maar het is wat het is. Als het een film was die echt in de bioscopen uitging, was het vervelend (in de VS en Groot-Brittannië krijgt Blonde een beperkte bioscooprelease, in Nederland niet, red.), want dan krijg je allerlei restricties opgelegd bij het adverteren en zo. Maar of het echt uitmaakt bij Netflix weet ik niet: je kunt gewoon kijken.’

Ana de Armas als Marilyn Monroe in ‘Blonde’.

Niet iedereen vond de Cubaanse Ana de Armas meteen een logische keuze voor de hoofdrol. Waarom was ze dat voor u wel?

‘Dat gebeurt me altijd: ik cast mensen die op dat moment bij andere mensen niet voor de hand liggen. Ik vond dat ze op Marilyn Monroe leek – nou ja, ik dacht dat ze op haar zou lijken met een blonde pruik op en kleurlenzen. En dat bleek te kloppen. En alleen al toen ze het script voorlas voelde ik het. Ik voelde het écht. Fascinerend. Zoals je het ook kunt voelen als je nu de film ziet.’

Ana de Armas als Marilyn Monroe in ‘Blonde’. Beeld Netflix

Kunt u uitleggen wat u doet met dat klassieke moment met die opwaaiende jurk uit The Seven Year Itch?

‘Dat moment gaat zo ongeveer over in een menselijk offer. Marilyn Monroe krijgt ál die begeerte van de massa op haar geprojecteerd. En misschien is het niet zo gezond om zozeer het object te zijn van wensen en fantasieën van zo veel mensen, misschien komt er ook psychische schade bij kijken. Het gebeurt vaker dat zulke iconen jong sterven, dus niet alleen bij haar. Marilyn Monroe had alles, in de ogen van de wereld: ze was beroemd, mooi, had de juiste baan, ging uit met coole gasten – alles wat iedereen op Instagram zo graag wil. En ze pleegde zelfmoord!

‘Dus dan is er duidelijk iets mis met wat iedereen wil. Of dat iets Amerikaans is weet ik niet, al denk ik wel dat Amerika schizofrener is dan de meeste landen. Er is een brede kloof tussen wie Amerikanen zíjn, en wie ze wíllen zijn.’

Maakte het voor u uit of iets wat in Blonde gebeurt feit of fictie is?

‘Nee. De film gaat over de betekenis van Marilyn Monroe. Welke behoefte vervult ze? Dat is interessant voor mij. Waarom begeren we haar zo? En wat betekent dat voor de begeerde persoon? Niemand in de film begrijpt wat er met deze vrouw aan de hand is, alleen de kijker doorziet dat. Dat maakt de film een reddingsfantasie: als kijker word je geprikkeld, je wilt haar redden. Die drijfveer zit ook in de biografieën die Gloria Steinem en Norman Mailer over Marilyn Monroe schreven, al verschillen die boeken zeer van elkaar: ík begreep haar, als ík erbij was geweest, had ik haar kunnen redden... Begrijp je wat ik bedoel? Blonde is net zo. Het is een fantasie, een verfilming van een fantasie.’

Is het ook een sprookje over een meisje dat haar vader zoekt, op alle verkeerde plekken?

‘Het zit er wel in, die daddy stuff... Maar ik denk dat Blonde meer over de moeder gaat. Als je moeder je probeert te vermoorden, als je moeder je dood wenst, dan is er een deel van jezelf dat zal proberen die wens van je moeder te vervullen, als een daad van devotie. Norma denkt dat alles anders zou zijn als haar vader niet afwezig was geweest. Maar het echte probleem is de moeder, denk je niet?’

Voelde u zich geheel vrij bij het filmen van de ontluisterende bedscène met John F. Kennedy?

‘Ja, dat voelde ik me. Je moet begrijpen: deze film is enkel begaan met Marilyn Monroe, met hoe zij zich voelt. We zien de andere mensen alleen zoals zij ze ziet. De film probeert niet eerlijk te zijn over iemand als Kennedy of Arthur Miller; de film geeft geen fuck om die mensen. Zíj is de film, en ik sta altijd aan haar kant, of ze nou gelijk heeft of niet. We zien alles alleen door haar ogen. En zij behoudt haar onschuld, de hele film lang, van begin tot eind. Want zo kijken we naar het leven, toch? Wij spelen de hoofdrol in ons eigen verhaal, en op een of andere manier zijn we altijd onschuldig.’