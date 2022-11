Niemand draagt meer saaie kleding en iedereen mag zichzelf zijn: met zijn nieuwe programma ‘Timmyland’ schiet Tim den Besten opnieuw raak

Tim den Besten wil in Timmyland (zondag, NPO 3, 19.20 uur) een eigen land beginnen. Alle dingen die belangrijk zijn en die in Nederland ontbreken, zullen volgens de programmamaker in ‘Timmyland’ te vinden zijn. Niemand draagt saaie kleding, er zijn centra waar je honden kunt aaien en er bestaan gratis hybride frituursnacks. En: iedereen mag er zichzelf zijn. ‘Homo’s, lesbo’s, zelfs hetero’s vinden bij ons een plek.’ Volgende shot: een speciale heterobar, de in knalroze legeruniform geklede Grote Leider staat er trots naast.

In ‘Timmyland’ krijgt iedereen op zondag gratis hybride frituursnacks. Beeld VPRO

Maar hoe dat moet, een land oprichten, en wat er allemaal bij komt kijken als je de baas bent, weet Den Besten niet. Daarom wint hij advies in bij experts en ervaringsdeskundigen. In de eerste aflevering van het jeugdprogramma is dat onder anderen koning Willem-Alexander, bij wie hij in paleis Huis ten Bosch op bezoek gaat en tegen wie hij zegt: ‘U bent door uw geboorte koning geworden. Ik ga het vrijwillig doen. Kunt u zich dat voorstellen?’ De koning geeft weinig verrassende antwoorden. Totdat de presentator vraagt hem met premier Rutte in contact te brengen. ‘Natuurlijk, ik stuur wel even een sms naar zijn oude Nokia’, reageert de koning.

Het vrolijke jeugdprogramma zit vol met grappige en (gespeeld) naïeve interviews, omkeringen en absurdistische sketches. Niemand is hiervoor geschikter dan de ontregelende programmamaker, van wie je (bijna) alles pikt en die overigens een goede Máxima in huis heeft: Tim den Besten. De methode Den Besten blijkt een uitstekende manier om de jeugd het onderscheid tussen democratie en dictatuur bij te brengen – hoewel ik dit programma ook iedere volwassene zou voorschrijven. Want ja, er is veel te lachen, maar gedurende het programma schieten ook steeds vaker allerhande dictators door je hoofd: Khadaffi, Kim Jong-un, Poetin.

Theaterregisseur Ola Mafaalani durft op de late zondagavond in Brainwash Special: Hoe ongelijk is Nederland? op NPO 2ook hardop na te denken over wat ze zou doen als zíj in Nederland de baas was. Ze blijkt de Tim den Besten onder de gespreksdeelnemers te zijn, die weliswaar een interessant en belangrijk, maar naar haar smaak ook een rationeel en academisch gesprek voeren over iets wat heel eenvoudig en geen voer voor politicologen en sociologen zou moeten zijn: kansengelijkheid.

Een democratie zou minderheden en kwetsbare mensen moeten beschermen, en Brainwash Special: Hoe ongelijk is Nederland? bespreekt onder leiding van Buitenhof-presentator Maaike Schoon hoe het komt dat Nederland daarin steeds slechter slaagt en waardoor steeds meer mensen en kinderen dat ondervinden. De eenmalige talkshow, die wordt afgewisseld met korte reportages, schuwt daarbij de diepte niet. Dat, in combinatie met de keuze voor gasten uit verschillende disciplines en met hart voor het onderwerp, pakt bijzonder goed uit – eigenlijk alles wat in je andere talkshow nog maar zelden ziet.