Niemand die zo mooi schrijft over herinneringen als Joe Brainard in I Remember

Beeld Leonie Bos

Herinner je je nog welk boek je het allermooist vond in 2017 of 2008 of 1991? Kleine kans. Persoonlijke herinneringen vormen nu eenmaal één groot, onbetrouwbaar rommelkabinet waarin details als een afzonderlijk boek, een specifieke maaltijd of een kort gesprekje op straat reddeloos oplossen in het geheel van gebeurtenissen die op het moment zelf indruk maken maar later geheel vervliegen.

‘Alle beelden zullen verdwijnen’, begint Annie Ernaux, de Nobelprijswinnaar van dit jaar, haar roman De jaren. Om vervolgens een opsomming te geven van beelden uit haar persoonlijke geschiedenis die juist níét verdwenen. ‘De op haar hurken zittende vrouw die, na de oorlog, in Yvetot op klaarlichte dag urineerde achter een als café dienstdoende barak, aan de rand van kapotgeschoten huizen, daarna overeind kwam, met opgeschorte rok haar broekje omhoogtrok en weer het café binnenging.’ Met één zo barstensvol beeld heb je geen volledigheid, geen ‘alle’, meer nodig.

Ernaux schrijft in haar boek de geschiedenis van een kleine eeuw in een adembenemende fragmentarische compositie die persoonlijke sleutelmomenten (het vertrek uit het ouderlijk milieu, de angst voor zwangerschap) en politiek-maatschappelijke omwentelingen (seksuele revolutie, studentenoproer) verknoopt met concrete beelden en dingen, soms heel kleine. Een plastic schooletui, schoenen met crêpezolen, een gouden horloge. Die dingen zijn dragers van specifieke herinneringen, ook in dit boek waarin het woord ‘ik’ niet voorkomt, maar waar ze in een ingenieus evenwicht steeds zowel het collectieve als het particuliere raken. In Ernaux’ boeken is alles fluïde: de herinneringen die ze beschrijft zijn zowel de hare als de onze; de tijd waarover ze schrijft is die van twintig, vijftig, tachtig jaar geleden maar ook die van nu.

Geheugenspecialist Douwe Draaisma schrijft in zijn onlangs verschenen boek De man die zijn hoofd verloor hoe bij mensen met wanen en hallucinaties episodes uit het verleden zich vaak afspelen in het heden: de plaats van het herinnerde in de tijd verdwijnt. Maar hoe vaak is dat ook bij ‘gezonde’ herinneraars niet het geval?

Ernaux gaat er in feite naar op zoek. Centimeter voor centimeter probeert ze terug te pakken wat er gebeurde in een ver verleden, zo min mogelijk op geleide van gevoelens – verschrikkingen nadert ze via beelden, zoals in haar aangrijpende Het voorval, over haar illegale abortus – en ontdaan van betekenisgeving, ordening en hiërarchie die er in later jaren aan vastgroeide. Dat heeft het effect van een grondige verbouwing: lagen oud behang eraf, de stuclaag aan gruzelementen, de spouwmuur omgehaald, het isolatiemateriaal verpulverd en dan, na het nodige laatste krabwerk, komt de baksteen tevoorschijn, het oermateriaal.

Bepalende herinneringen

Het allermooiste boekje met herinnerings-oermateriaal is dat van de Amerikaanse kunstenaar Joe Brainard, die in 1975 I Remember publiceerde.

‘Ik herinner me boterhammen met boter en suiker.’

‘Ik herinner me dat ik altijd één handschoen verloor.’

‘Ik herinner me dat ik een keer onder water in mijn zwembroek plaste en hoe sexy en warm dat voelde.’



I Remember werd een cultboek, dat in veel schrijvershanden navolging kreeg. Zo schreef Ernaux’ landgenoot George Perec in 1978 Je me souviens, waarin hij wel het principe maar niet de inhoud van Brainard kopieerde en in de mathematische geest van de Oulipo-schrijvers zijn fragmenten nummerde, wat zijn boek staccato en veel minder vloeibaar maakt dan Brainards geheimzinnige en muzikale compositie.

Dit jaar verscheen voor het eerst een Nederlandse vertaling, Ik herinner me, door Johannes Jonker. Niet alleen een van de mooiste boeken van het jaar (nummer 10 op de lijst met beste boeken volgens de Volkskrant), maar ook een van de mooiste boeken voor nu, toen en later omdat het op een geniale manier het onderscheid tussen groot en klein negeert en als geen ander boek laat zien hoe herinneringen onze manier van kijken bepalen.

Over iedereen en over mij

Ergens zegt Brainard geen herinnering voor feiten te hebben – jaartallen, weetjes – en de troost van dit boek is onder andere dat je eruit leert dat kennis en herinneringen tot andere domeinen behoren en dat hiërarchieën binnen het landschap van je verleden eigenlijk niet bestaan. Natuurlijk herinnert Brainard zich de dag van de moord op Kennedy, maar veelvuldiger zijn zijn herinneringen aan eten, zintuiglijke of seksuele sensaties, specifieke kledingstukken, de scheur in het behang naast het bed, de dingen.

‘I feel very much like God writing the Bible’, schreef hij aan een vriendin toen hij bezig was met het boek. ‘Ik bedoel, ik heb het gevoel dat ik het niet echt schrijf, maar dat het omwille van mij wordt geschreven. Ik heb ook het gevoel dat het net zo goed over iedereen gaat als over mij.’

Dat bleek zo te zijn. Daarmee rolde het boek vanzelf binnen in de literaire hemel, waar die verbinding tussen het persoonlijke en het universele zo’n beetje het heilige toegangsbrevet vormt, zoals ook het werk van Ernaux laat zien. Juist wie inzoomt op een uiterst specifieke tijd en het hoogst particuliere, ontstijgt eraan. ‘Ik herinner me situaties waarin ik plotseling het gevoel kreeg (me herinnerde) dat ik ze al eerder had meegemaakt: een flits van leven dat zich herhaalt.’

Annie Ernaux: De jaren. Uit het Frans vertaald door Rokus Hofstede. De Arbeiderspers; 232 pagina’s; € 23,99.

Beeld De Arbeiderspers

Douwe Draaisma: De man die zijn hoofd verloor. Historische Uitgeverij; 160 pagina’s; € 24,50.

Beeld Historische Uitgeverij

Joe Brainard: Ik herinner me. Uit het Engels vertaald door Johannes Jonkers. Oevers; 232 pagina’s; € 20.