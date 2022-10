Niemand begrijpt er een fuck van in de nieuwe spelshow The Genius

‘Jij bent een slang’, zegt youtuber Rick Broers tegen thrillerschrijver Thomas Olde Heuvelt. Ze zitten samen in ‘water’ – een ‘habitat’ die opvallend genoeg gestalte krijgt in de vorm van allerlei vintage meubels in een loods. ‘Jou moet ik niet doodmaken. Geloof ik.’ Thomas denkt na. ‘Want, je mág dieren aanvallen, maar het hóeft niet. Toch?’ Het zou ook kunnen dat Thomas kameleon is, filosofeert Rick verder. Thomas bladert nog eens in het flyertje met spelregels.

Thomas en Rick zijn niet de enigen die Eat Or Be Eaten, de eerste opdracht in de nieuwe NTR-spelshow The Genius, niet helemaal vatten. Ook na drie keer uitleggen door de voice-over blijft het spel totaal onbegrijpelijk, voor kijkers én deelnemers. De tien spelers hebben elk een dier toegewezen gekregen en moeten elkaar opeten, wat niet heel spectaculair vorm krijgt door stickers op schouders te plakken. Ze verplaatsen zich in de loods door verschillende habitats. Voor elk dier gelden extra dierspecifieke regels. Die veranderen alsmaar. Uiteindelijk zitten de meesten elkaar in de habitat ‘land’ maar een beetje schaapachtig aan te kijken.

De deelnemers van The Genius. Vooraan, in grijs pak, Jasper Lijfering. Beeld NPO Start

Afgelopen voorjaar werd ik benaderd door de NTR: of ik mee wilde doen met hun gloednieuwe spelshow. Het format draaide om deelnemers met uiteenlopende talenten. Strafrechtadvocaten, vloggers, atleten. Mij hadden ze in gedachten als ‘journalist’.

Waarom ik uiteindelijk niets meer hoorde weet ik niet, maar grote kans dat het misging toen de redacteur vroeg of ik winnen belangrijk vind. ‘Nee’, zei ik, ‘ik ben totaal niet competitief.’ Met dat antwoord gaf ik mezelf meteen weg als waardeloze kandidaat: ik ben veel te eerlijk. Een succesvol spelshowdeelnemer kan in elke situatie doen alsof die helemaal opgaat in het spel, aan niets anders denkt dan winnen. Ook als de regels onbegrijpelijk zijn, de setdressing belabberd, de medekandidaten stug.

Precies die eigenschap maakt horlogehandelaar Jasper Lijfering zo’n gedroomde kandidaat. Meteen na aankomst in de loods profileert hij zich zelfverzekerd als bad guy. ‘Zo, een groep slimme mensen bij elkaar’, zegt hij, terwijl hij de kring rondkijkt, ‘en een youtuber’. Snedig. Als hij over zijn voortbestaan als krokodil onderhandelt met tiktokker Roxanne Kwant – een leeuw – vertelt hij in de confessional bloedserieus dat je ‘altijd precies moet weten aan wie je welke informatie doorspeelt’. Onvermoeibaar plakt hij stickers op schouders. ‘Eat or be eaten, toch?’

‘Ik snap hier geen fuck van’, zegt comedian Fabian Franciscus als hij niet doodgaat na een opgeplakte sticker van Lijfering. Niemand begrijpt er een fuck van, Lijfering ook niet, maar in plaats van dat toegeven kijkt hij samenzweerderig in de verte.

Een spelshow als The Genius moet het hebben van types als Lijfering: mensen die het zo belangrijk vinden interessant over te komen op tv dat ze volhardend doen alsof een volslagen onbegrijpelijk spel ze enorm weet te boeien. Eeuwig zonde dus dat juist hij na een onnavolgbaar kaartspel als eerste het veld moest ruimen gisteravond. Hoe dan ook, eat or be eaten: deze jongen gaan we vaker zien.