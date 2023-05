Niels van der Laan en Jeroen Woe winnen met ‘Even tot hier’ Ere Zilveren Nipkowschijf

Niels van der Laan (links) en Jeroen Woe in het decor van Even tot hier. Beeld Annemieke van der Togt

Woe en Van der Laan leveren volgens de jury al sinds het begin van hun programma in 2019 ‘hoge kwaliteit satire over het nieuws van de week’. ‘Hun kracht: het grote nieuws verpakken tot slimme, uiterst geestige, muzikale en altijd actuele televisie. Ze maken lastige onderwerpen toegankelijk voor een breed publiek en mixen die vervolgens handig met andere grappen over alles en iedereen.’ In oktober 2022 won Even tot hier ook al de Gouden Televizierring.

Als hoogtepunt noemt de jury van de Nipkowschijf een aflevering van tweeënhalve week geleden, toen het cabaretduo in een liedje zowel de Nederlandse inzending naar het Eurovisie Songfestival als de omgang van de overheid met de aardbevingsschade in Groningen op de hak nam. ‘Van der Laan en Woe zijn in hun negende seizoen in hun beste vorm tot nu toe.’

De Ere Zilveren Nipkowschijf is in 1962 in het leven geroepen voor mensen die zich buitengewoon voor de televisie hebben ingezet en een indrukwekkende carrière achter de rug hebben. Hij is sindsdien negentien keer uitgereikt. Even tot hier is pas het zesde televisieprogramma dat de prijs wint, na Het Klokhuis, Villa Achterwerk, Taarten van Abel, Zomergasten, en het Sinterklaasjournaal. Gelauwerde personen zijn onder meer Mies Bouwman, Wim T. Schippers, André van Duin en Paul Witteman.

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

De jury van de Nipkowschijf maakte woensdagavond ook de genomineerden bekend voor de Zilveren Nipkowschijf, die jaarlijks wordt uitgereikt door televisierecensenten van kranten en tijdschriften. Dat zijn dit jaar de documentaire De jurk en het scheepswrak (NTR) van regisseur en scenarioschrijver Arnold van Bruggen, de vierdelige serie Onze man bij de Taliban (VPRO) van journalist Thomas Erdbrink en regisseur Roel van Broekhoven en de dramaserie Rampvlucht (KRO-NCRV) van scenarioschrijver Michael Leendertse, regisseur Lourens Blok en co-regisseur Edson da Conceicao. Een speciale vermelding is er voor presentator Raven van Dorst.

Even tot hier was in 2021 al eens genomineerd voor een Zilveren Nipkowschijf, maar de prijs ging toen naar actualiteitenprogramma Nieuwsuur (NOS). De winnaar van vorig jaar was Boos (BNNVara) van programmamaker Tim Hofman, specifiek de aflevering over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland.

Muziekproducent en dj Armin van Buuren ontving dinsdag van de organisatie van de Nipkowschijf al een Ere Zilveren Reismicrofoon, de tegenhanger van de Nipkowschijf voor audiomakers en -producties. Genomineerd voor de Zilveren Reissmicrofoon 2023 zijn 3voor12 (VPRO), de podcast Stad in oorlog: Charkiv één jaar onder vuur (VPRO) en de podcast De Taxioorlog (BNR Nieuwsradio). Podcast De Rob Touber Sound krijgt een speciale vermelding.