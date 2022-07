Nicolien Mizee kiest zes klassiekers voor haar zomerbibliotheek: ‘Na enkele uren lezen was ik een ander mens’

Nicolien Mizee: ‘Nooit meer ben ik dieper weggezonken in niet-bestaande werelden dan bij het lezen van Suske en Wiske.’ Beeld Erik Smits

Toen ik in de eerste klas van de middelbare school zat, zei mijn leraar dat we minstens één keer in ons leven de Max Havelaar moesten lezen.

‘Waarom, meneer?’, vroeg een jongen.

‘Daar word je een beter een mens van.’

‘Dus u was een beter mens nadat u Max Havelaar gelezen had?’

Mijn leraar glimlachte verlegen. ‘Ja’, zei hij.

Wij lachten, niet zeker wetend of hij nou een grapje maakte.

Anna Karenina, Kasteel Gripsholm, Lord Peter en het lijk in de badkuip en Vlimmen contra Vlimmen zijn allemaal meesterwerken. Bewijzen kun je zoiets niet, maar ik word in mijn mening gesterkt door Karel van het Reve, die al deze titels noemt. Hij beschouwde Dokter Vlimmen als het op een na beste boek van de Nederlandse literatuur.

Laten we het criterium van mijn leraar Nederlands overnemen en zes boeken bespreken die mij tot een beter, want denkend mens gemaakt hebben.

Ik heb alle zes boeken voor mijn 20ste gelezen, daarna was ik minder kneedbaar. Hoezeer ik ook onder de indruk was van Jane Eyre van Charlotte Brontë en A Fine Balance van Rohinton Mistry, ik was al zo uitgehard dat het geen blijvende deuk meer in me sloeg.

Boeken die indruk op je maken hoeven niet per se literair hoogstaand of zelfs maar heel goed te zijn. Omdat er voor dit lijstje specifiek naar ‘klassiekers’ gevraagd werd, moet ik Enid Blyton (De dolle tweeling op kostschool, Pitty als vierdeklasser) weglaten. Hoewel wereldberoemd, wordt ze vooralsnog niet tot de literaire canon gerekend. Dat kan nog veranderen. Pearl Buck kreeg ooit de Nobelprijs voor Literatuur. Haar beroemdste boek, De goede aarde, wordt nu weggezet als een veredelde streekroman. Kees de jongen van Theo Thijssen is juist opgeklommen in de literaire waardering. Carmiggelt leek het qua houdbaarheidsdatum te winnen van Bomans, maar die laatste lijkt een terechte comeback te maken, terwijl Carmiggelt, die tot mijn verdriet net buiten dit lijstje viel, het op dit moment moeilijker heeft.

1. Suske en Wiske – De Dulle Griet van W. Vandersteen.

Suske en Wiske las ik al voor ik kon lezen. Daardoor behoren de Suske en Wiske-albums tot de zeer schaarse boeken waarbij ik nog altijd naar de plaatjes kijk. Tot in de jaren zeventig werd gedacht dat stripboeken de fantasie doodden. Gelukkig trokken mijn ouders zich daar niets van aan. Wij kregen een rijksdaalder en een gulden zodra er een nieuwe Suske en Wiske was verschenen en daar renden we mee naar de boekwinkel op de hoek. Dat strips de fantasie níét doden is alleen al door mij bewezen: nooit meer ben ik dieper weggezonken in niet-bestaande werelden dan in het ‘Mocano’ van De Bronzen Sleutel en het middeleeuwse Japan uit De Stemmenrover. Ik wil nooit naar Monaco of Japan – de werkelijkheid kan niet tippen aan een verhaal, zelfs als het een beeldverhaal is.

Bij ziekte en depressie lees ik alle Suske en Wiskes weer over. Ik verkeer dan in eenzelfde kritiekloze staat als vroeger, maar ik zie wel dingen die me vroeger niet opvielen. De wereld van Vandersteen is simpel en boers. De hoofdfiguren zijn een samengeraapt zooitje: alleen Wiske en tante Sidonia zijn familie, de anderen zijn aangespoelde eenlingen: Suske, Lambik, Jerom en professor Barabas.

Er zit in Suske en Wiske iets wat ‘oer’ is, volks en dorps, hoezeer er ook gereisd wordt in ruimte en tijd. Bovendien is Vandersteen een onvervalste moralist. Hij sprak zich al in de jaren zestig uit tegen dierenmishandeling (De Toornige Tjiftjaf), tegen bomen omhakken (De Boze Boomzalver) en altijd weer tegen oorlog. Uit die stapel albums (mijn collectie gaat tot De Gladde Glipper, daarna werd ik te oud en vond ik ze ook minder goed) kan ik een dozijn geweldige titels noemen, maar vandaag kiezen we voor De Dulle Griet, misschien ook om te laten zien dat Vandersteen niet van de straat was en je ongemerkt nog heel wat opsteekt over kunst en geschiedenis.

In De Dulle Griet onderzoekt professor Barabas waarom de mens oorlog voert. Hij stelt zijn teletransfor op bij een schilderij van Bruegel om Dulle Griet, een soort moordzuchtige kenau, tot leven te wekken en te ondervragen. Natuurlijk ontsnapt Dulle Griet, wat leidt tot een reeks avonturen. Aan het slot wordt Griet door middel van lappenpop Schanulleke bekeerd tot de deugd en zweert ze alle geweld af.

Zo gaat dat bij Vandersteen: aan het eind wordt de slechterik óf ineens goed óf gevankelijk afgevoerd. Daarna volgt het bekende laatste plaatje waarop Wiske een knipoog geeft onder het woord ‘Einde’. Maar in dit album doet Vandersteen iets anders. ‘Het is spijtig dat dit maar een beeldverhaal is’, schrijft hij boven een tafereel waarop je een Aziatisch kind in een regen van bommen ziet staan, ‘want in een ver land regent het nog steeds bommen tot het bittere… En dan volgt het laatste plaatje, waarop Wiske de handen voor de ogen slaat. ‘Einde.’

Een paar jaar geleden begon de uitgeverij met de heruitgave van de mooiste albums. De pagina’s zijn groter en de kleuren dieper. Weggelaten bladzijden zijn toegevoegd. Tot mijn verdriet is de uitgeverij daar weer mee gestopt. In België wordt de krant gesubsidieerd. Een aangetaste Bruegel zou gerestaureerd worden met overheidsgeld. Waarom de verbeterde herdruk van Suske en Wiske niet?

Beeld Avalon Nuovo

2. De tiendelige reeks Het kleine huis van Laura Ingalls Wilder. Voor de goede orde: deze serie boeken lijkt in de verste verte niet op de EO-serie uit de jaren zeventig.

Laura Ingalls was de dochter van pioniers die per huifkar van het oosten van de Verenigde Staten naar het westen trokken. In tien sterk autobiografische boeken beschrijft zij het leven van alledag: kaasmaken, kogels gieten, de slacht van een varken, zaken die zo alledaags waren dat het bijna onvoorstelbaar is dat ze toen al zag hoe bijzonder dit soort beschrijvingen voor latere generaties zouden zijn.

Ingalls Wilder had het dan ook niet zelf bedacht. Ze wilde een boek maken met de verhalen die haar vader verteld had. Het was haar dochter, Rose Lane, die haar aanspoorde haar eigen leven te boekstaven.

Rose Lane was een journaliste, politiek activiste, wereldreizigster en romanschrijfster. Haar carrière begon rond 1910 en duurde tot en met de oorlog in Vietnam, waarin ze als correspondente werkzaam was.

Rose realiseerde zich wat een bijzonder leven haar moeder geleid had, hoe kort de periode van de ‘settlers’ eigenlijk maar had geduurd en hoe weinig ooggetuigenverslagen er waren. De brieven die ze haar moeder schreef vormen een handboek voor het schrijven van romans. Ze bestookt haar moeder met ideeën: welke bloemen bloeiden er in de prairie? Hoe was het om voor het eerst een trein te zien? Wanneer maakte je kennis met elektriciteit? Ze redigeerde de manuscripten van haar moeder en raadde haar aan om zo min mogelijk personages op te voeren teneinde de indruk van huiselijke beslotenheid te versterken. In De lange winter bivakkeert het gezin Ingalls zeven maanden lang in een ingesneeuwd huisje en komt bijna om van de honger. In werkelijkheid verbleef er een jong echtpaar bij de familie.

In de Verenigde Staten leidden de boeken recentelijk tot controverse doordat moeder Ingalls zich ongunstig uitlaat over indianen en er een dorpsfeest met ‘blackfaces’ wordt beschreven. Zelfs de bereisde, geëmancipeerde, tolerante Rose Lane, die vader Ingalls toch de rechten van de indianen laat verdedigen, kon dat niet voorzien.

Tot op de dag van vandaag is de wereld zoals beschreven in deze boekenreeks voor mij een ijkpunt. Iedereen zou moeten leren wat er voorafgaat aan zijn bord eten: ploegen, zaaien, oogsten.

Beeld Avalon Nuovo

3. De vier evangeliën.

Als een schrijfstudent met een verhaal over het leven van ene Jezus van Nazareth zou komen, zou ik waarschijnlijk zeggen dat het te weinig plot had.

Ik heb de evangeliën uitgekozen om de hoofdpersoon. Hoewel ik niet religieus ben opgevoed, lag er op een dag een kinderbijbel op tafel. Ik werd een beetje verliefd op Jezus. Toen ik op mijn 11de de musical Jesus Christ Superstar hoorde (een vriend had de dubbelelpee), sloeg de vlam in de pan, hoewel ik nog geen tien woorden Engels verstond.

De Jezus die ik er nu op nahoud, is grotendeels dezelfde als degene op wie ik als 6-jarige verliefd werd.

Een paar jaar geleden heb ik het boek van Paul Verhoeven over Jezus gelezen en kortgeleden Een evangelie zonder God van Julian Baggini. Alle twee zeer gedegen studies, waarin ik helaas soms iets lees over Jezus dat ik liever niet wil weten. Na een tijdje vergeet ik die dingen gelukkig weer. De meeste indruk heeft Osho (beter bekend onder de naam Bhagwan) op mij gemaakt met zijn boek Mosterdzaad, waarin hij de vergelijkingen van Jezus op oosterse wijze uitlegt. Nu kom ik er niet meer doorheen.

Mocht u maar één evangelie willen lezen, neem dan Het evangelie volgens Marcus. Het is het oudste en het kortste en het eindigt met de vrouwen bij het lege graf. En dan staat er iets verrassends: ‘Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden.’

Wat een schitterend slot.

Beeld Avalon Nuovo

4. Kruistocht in spijkerbroek.

Ik moet 9 geweest zijn toen ik dit boek voor het eerst las. Kruistocht in spijkerbroek verscheen in 1973 en werd in 1974 bekroond met een Gouden Griffel. Mijn vader verscheen aan het ontbijt met het boek hoog boven zijn hoofd en riep: ‘Een meesterwerk! Ik begon gisteravond met lezen en kon niet meer ophouden!’

Ik heb geaarzeld dit boek in mijn lijstje op te nemen. Ondanks die Griffel staat het geloof ik niet hoog aangeschreven. Dat zou voor een deel aan de hoofdpersoon kunnen liggen. In de jaren zeventig ging de bange bedplasser de jeugdliteratuur domineren. Hoewel ik zelf een bange bedplasser was, las ik veel liever over ouderwetse deugdhelden zoals Rudolf van Amstelveen, die in Kruistocht in spijkerbroek de leider wordt van een kinderkruistocht, Stach in Koning van Katoren en Michiel uit Oorlogswinter, die laatste twee boeken allebei van Jan Terlouw.

Bij herlezing vind ik Kruistocht in spijkerbroek nog altijd meeslepend. Ik kan er talloze zinnen uit citeren. Geen argument voor literaire grootheid misschien, maar toch had mijn vader gelijk: het is een meesterwerk. Alleen al het feit dat ik vergeten ben in dit stukje de naam van de schrijfster van het boek te noemen, bewijst dat we met een klassieker te maken hebben.

Beeld Avalon Nuovo

5. De avonturen van Sherlock Holmes van Sir Arthur Conan Doyle.

Alle verhalenbundels (behalve de laatste: Een buiging ten afscheid) en romans over Sherlock Holmes zijn van een even hoog niveau, dus mijn keuze voor deze bundel is nogal willekeurig.

Misschien dat de Holmes-boeken van mij de meeste ‘punten’ zouden krijgen, voor genre, plot, hoofdpersoon, dialoog en stijl. Ook hier is de setting huiselijk en besloten: de geniale detective Sherlock Holmes en zijn trouwe vriend dokter Watson wonen samen op een bovenetage en praten, onder het roken van een pijp, over de zaken die Sherlock Holmes moet oplossen. Watson is Holmes volledig toegewijd, hoewel hij niet blind is voor diens onvolkomenheden. Zelfs als Watson trouwt en een dorpspraktijk begint, schiet hij zijn vriend te allen tijde te hulp. ‘Natuurlijk liet ik direct alles in de steek en ging op weg’, schrijft Watson. Een dergelijke zin bezorgde mij een rilling van opwinding. Ook ik verlangde naar een dergelijke onvoorwaardelijke, ridderlijke vriendschap. Ik wilde dat ik twee mannen was.

Ik las de boeken in de prachtige vertalingen van Bomans en Vestdijk. Tot op de dag van vandaag citeren mijn zuster en ik zinnen als: ‘’s Mans onbeschaamdheid was om dol van te worden, maar wat konden wij beginnen?’

Beeld Avalon Nuovo

6. Uren met Henk Broekhuis van Karel van het Reve.

Op mijn 15de weigerde ik nog naar school te gaan. Ik had een paar baantjes. Zo paste ik elke woensdag op een astmatisch, bedlegerig meisje dat vaak sliep. Op een dag trok ik een boek met de saaie titel Uren met Henk Broekhuis uit de kast en begon te lezen. Na enkele uren was ik een ander mens.

Mijn metamorfose was zodanig dat mijn oudste zus zich beklaagde: ‘Hè Niek, sinds jij dat ene boek gelezen heb, kan ik niks meer zeggen! Bij alles zeg je ‘Weet je dat wel zeker?’ en ‘Hoe kom je daar eigenlijk bij?’’

Uren met Henk Broekhuis is een verzameling stukjes van Karel van het Reve waarin hij uitspraken behandelt die een algemene geldigheid pretenderen en met enige gretigheid herhaald worden in gezelschap. ‘Vergelijkingen dienen ter verduidelijking.’ ‘Schrijvers verrijken de taal.’ ‘Dat het een cliché is, komt doordat het klopt.’ Je knikt machteloos, je hebt het misschien zelf ook weleens gezegd en toch overvalt je, om Karel van het Reve te citeren ‘een zekere malaise’.

Die malaise herkende ik. Ik werd er zelfs volledig door beheerst: de hele dag voerde ik innerlijke dialogen waarin ik allerhande uitspraken verwierp en verdedigde tot ik er bijna gek van werd. Leeftijdgenoten vonden dat ik nodeloos moeilijk deed. Bij volwassenen leidde het vaak tot lacherigheid en uitspraken als: ‘Wacht maar tot je een keer verliefd wordt!’

Wanneer ik mijn gedachten op papier zette, bleek het resultaat een oeverloze woordenbrij, die ik na overlezing verscheurde. Ik begon te denken dat mijn poging om via de rede vat op het leven te krijgen tot mislukken gedoemd was. ‘Het is beter gewoon achter de kassa te zitten en niet na te denken’, zei ik tegen de psychiater die mij probeerde te behandelen. Waarop hij in een welsprekend gebaar de armen ten hemel hief en riep: ‘Maar Nicolien! Een mens moet toch te allen tijde zo goed en zo genuanceerd mogelijk nadenken!’

Dat was wel aardig, maar het overtuigde me niet. Anderen konden naar school en ik zat thuis of bij een psychiater.

En nu las ik een boek waarin iemand precies hetzelfde deed als ik en daar wonderwel in slaagde. Het boek leek wel speciaal voor mij geschreven! Karel van het Reve sloeg een gemoedelijke toon aan, hij maakte grapjes en hij gebruikte nauwelijks moeilijke woorden. En toch was hij een geleerde. Hij zou heel goed met moeilijke woorden en lange zinnen kunnen schrijven, maar hij koos ervoor dat niet te doen. En dat was juist niet kinderachtig. Soms kwam hij er, net als ik, óók niet helemaal uit.

De belangrijkste les van dit boek was dat mijn zogenaamde ‘moeilijk doen’ juist iets heel goeds was. Karel van het Reve gaf me een reden van bestaan. Twintig jaar later heb ik me direct als vrijwilliger aangemeld toen er voor het Verzameld werk mensen nodig waren om zijn predigitale teksten in de computer te zetten. Achter in het laatste deel staat een lijst van vrijwilligers en zo komt mijn naam voor in het Verzameld werk van Karel van het Reve. Ik heb niet voor niets geleefd.

Het gekke is dat ik juist Uren met Henk Broekhuis tegenwoordig het minst graag herlees. Dat komt misschien doordat Karel van het Reve een aantal gemeenplaatsen zo vakkundig de nek heeft omgedraaid dat ze verdwenen zijn. Liever lees ik Achteraf, Ik heb nooit iets gelezen en Luisteraars!

Dit was mijn lijstje, dank voor uw aandacht.