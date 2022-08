Nicolien Mizee en Ger Beukenkamp over haar faxboeken en zijn memoires: ‘Ger vertelde nóóit iets over zichzelf. Echt een beetje onmenselijk’

Beeld Tzenko

‘Kijk, dáár stond de fax.’ Ger Beukenkamp wijst naar de erker van zijn werkkamer met een weergaloos uitzicht over de Amstel. ‘En als Nicolien gefaxt had, lag hier een tapijt van witte vellen.’

Bij Mizee-lezers is het verhaal van Ger en Nicolien bekend: Nicolien Mizee volgde op haar 29ste lessen scenarioschrijven bij Ger, raakte diep van hem onder de indruk en begon hem faxen te sturen. Lange berichten over haar wel en wee, de moeizame relatie met haar ouders, haar geliefde, haar vrienden, haar strijd met de instanties en nog veel meer. Anekdotisch, essayistisch, scherp, humoristisch en altijd doortrokken van Nicoliens typische eerlijkheid.

Sinds 2017 worden de faxen gebundeld en door Van Oorschot uitgegeven. In mei verscheen het vijfde deel, Een licht bewoond eiland. Nicolien schrijft Ger nog steeds. Ger antwoordde nooit. Tot nu. Na lang aandringen van Nicolien schreef hij een autobiografie, Dora’s dankbaarheid, die komende week verschijnt. Daarin leren we de man achter de faxen kennen – eindelijk.

Ger, je hebt een lange carrière als scenarioschrijver achter de rug, je hebt succesvolle Nederlandse series geschreven, De prins en het meisje en Land van Lubbers bijvoorbeeld, en speelfilms, zoals Majesteit en De Kroon, maar de meeste mensen kennen jou inmiddels als ‘de man die nooit antwoordde’.

‘Het was logisch dat ik Nicolien niet terugschreef. Ze was een leerling, dus dan moet je afstand houden. Bovendien was ik erg bang voor heftige vrouwen. Maar het was voor Nicolien ook prettiger dat ik niet antwoordde. Als ik zou zeggen: ‘Dat wat je schreef over vogeltjes, dat interesseerde me geen ruk’, dan zou zij denken: o, daar schrijf ik maar niet meer over.’ Dat zou heel beperkend voor haar zijn. Die vogels zijn maar een voorbeeld, hoor. Ik ben gek op vogels.’

Las je wel alle faxen?

‘Ja, nou! Ik keek hier vaak om het hoekje, of er alweer eentje was. Het was, het ís, heel leuk om een privécolumnist te hebben.’

Nicolien: ‘Ik weet nog dat ik hier een keer op bezoek was om over een scenario van mij te spreken en toen hoorden we een pruttelend geluid uit die hoek. Ger veerde op en zei: ‘Een fax van Nicolien! O, nee wacht, dat kan niet, jij bent hier!’’

Ger, wat was jouw eerste indruk van Nicolien, toen ze bij jou op schrijfles kwam?

‘Afstandelijk. Afwachtend. En met een houding van: kom maar op.’

Had ze talent?

‘Nou… ze stelde goede vragen. Dat wel.’

Nicolien: ‘Ik begreep niets van Ger. Dagelijks belde ik met Nynke, een klasgenoot. Over wat Ger in hemelsnaam met een ‘premisse’ bedoelde – we hadden geen idee. We waren ook bang voor Ger. We vonden hem eng. Zijn manier van lesgeven was totaal anders dan van de andere docenten, die hamerden alleen maar op gevoel. Je moest ‘uit jezelf putten’ en ‘bij jezelf komen’. Ze verweten mij dat ik te cerebraal was. Ik had al geaccepteerd dat dat mijn grote gebrek was. Maar toen was daar Ger. Die had helemaal niets met gevoel. We moesten gewoon de lay-out van een scenario aanhouden. Een plot schrijven in maximaal tien zinnen.’

Hij leerde je iets nuttigs, maar dat is toch niet waarom iemand zó’n diepe indruk op je maakt?

‘Ja, wél. Ik wilde al schrijfster worden vanaf het moment dat ik kon lezen. Tot mijn 30ste lukte dat niet. En toen maakte Ger het ineens heel simpel. Hij leerde me dat er voor alles een beste oplossing is. Dat hielp me ook enorm in het leven zelf.’

Ger, jij wilde helemaal geen autobiografie schrijven.

‘Nee, totaal niet.’

Maar het moest van Nicolien.

‘Ja.’

Dora’s dankbaarheid begint met een mailwisseling tussen Nicolien en Menno Hartman, de uitgever: ‘Beste Nicolien, zou Ger er iets voor voelen zijn memoires te schrijven? Zelf dacht hij aan een uitgave van de toneel- en televisieteksten van al zijn koningsdrama’s. Toneelteksten zijn het enige genre dat nog slechter verkoopt dan poëzie.’ (…)

‘Beste Menno, Ger springt eerder van de Magere Brug dan dat hij iets over zichzelf vertelt. Na vijfentwintig jaar kauwgom trekken en dwingend ondervragen weet ik nog altijd bijna niets van hem. Ik denk echter dat jij kans van slagen zou hebben als je het als volgt aanpakt…’

Nicolien Mizee: ‘Ger mailde al snel de eerste hoofdstukken. ‘Af.’ Ik zei: ‘Nee Ger, dit is niet af, dit is een eerste versie. Er moet nog heel veel aan gebeuren. Je moet elke zin twee keer omdraaien.’ Nou, dat snapte hij helemaal niet.’ Beeld Erik Smits

Nicolien, jullie hebben Ger erin geluisd?

‘Ja.’

Waarom wilde je zo graag dat Ger een autobiografie zou schrijven?

‘Nou, dat wilde ik al heel lang. Ger vertelde gewoon nóóit iets over zichzelf. Werkelijk extreem. Dan zei ik: ‘Goh, ben jij geboren in Amsterdam?’ Kreeg ik: ‘… jaa…’ En dan zei ik: ‘O, waar dan?’ En hij dan: ‘Ehhh, moeten we dit allemaal bespreken?’’

Ger, klopt dat?

‘Ehhh… ja…’

Waarom wilde je niets over jezelf vertellen?

‘Omdat ik bang ben belachelijk te zijn. En zeurderig en vervelend. Maar als Nicolien had aangedrongen, had ik het wel verteld, hoor.’

Nicolien: ‘Ik drong ook aan! Maar hoe meer ik dat deed, hoe meer jij je terugtrok! Echt een beetje onmenselijk. Nynke en ik noemden Ger ‘de machine’. We stelden ons voor dat hij ’s avonds in een kast ging staan en zichzelf uitzette. Ik dacht ook dat hij in een soort kale bungalow zonder spullen zou wonen. Toen ik hier een keer huiswerk kwam brengen, was ik verbijsterd dat het zo gezellig was. Een andere keer zei Ger iets als ‘dan zit ik met vrienden in Kassel’ en ik dacht: vrienden? Hij kan dus vrienden hebben.’

Ger, waarom ging je overstag?

‘Ik heb me drie jaar lang verzet. Ik wilde het echt niet. Kijk, autobiografisch schrijven… ja, het kán. Alles kan. In een boek autobiografische elementen gebruiken, dat snap ik. Als je been is afgezet, kun je schrijven over iemand wiens been is afgezet. Maar letterlijk over je eigen leven schrijven, dat is andere koek. Bovendien heb ik in mijn hele leven nog nooit wat meegemaakt.’

(Ger Beukenkamp groeide op in het arme Amsterdam-Noord, mocht van zijn vader niet studeren, moest in dienst, werkte voor laboratoria, waaronder het lab van Shell, verzamelde voor experimenten ‘menselijk onderzoeksmateriaal’ in illegale abortusklinieken en in een Amerikaans ziekenhuis voor veteranen, exploreerde de gayscene van de jaren tachtig, ontmoette per ongeluk John Travolta, doceerde aan de toneelschool én schreef talloze scenario’s voor toneel, tv en film.)

Nicolien: ‘Ik zei op een gegeven moment: ‘Hè, Ger, doe niet zo moeilijk. Begin gewoon met iets leuks. ‘Op een zonnige dag fietste mijn moeder naar de kraamkliniek’ – hop, daar heb je je eerste zin al.’ Ger vond dit hoogst bespottelijk. Hij keek me aan en zei: ‘Mijn moeder kón niet eens fietsen.’ Nou, dat is toch razend interessant? Ze kon niet fietsen, huh? Maar hoe bewoog ze zich dan voort?’

Ger: ‘Hebben wij dit gesprek gevoerd?’

Nicolien: ‘Dit gesprek hebben wij gevoerd.’

Ger: ‘Geloof ik niks van. Nou ja. Ehhh.’

Nicolien: ‘Zo is Menno uiteindelijk met het plan gekomen om mij telkens de eerste zin van een hoofdstuk aan Ger op te laten geven. Dan had hij iets om mee aan de slag te gaan.’

Ger: ‘Het was een vertelvorm die ik nog niet kende, dat trok me over de grens. Het gaf de boel iets krankzinnigs, waardoor ik het toch wel wilde proberen.’

Hoe heb je die eerste zinnen bedacht, Nicolien?

‘Er zitten zinnen tussen die Ger zelf ooit tegen me gezegd heeft, zoals: De wereld begint bij de Peperstraat, dat vond ik een mooie. Verder is het veel willekeur. Of nou ja, ik probeerde hem wel te sturen… ‘Te speels’, zei de onderwijzer – en dan hoopte ik dat hij het over zijn jeugd ging hebben. Ger natuurlijk meteen weer tegenstribbelen. Ik kon beter met iets volslagen belachelijks aankomen. Zorg ervoor dat uw aangifte vóór 1 mei binnen is.’

Ger, de grote zaken uit je leven – homoseksualiteit, zelfmoordgedachten, de ontmoeting met je grote liefde, de dood van je ouders – beschrijf je heel zijdelings. Zonder veel emotie.

‘De lezer moet toch ook wat te doen hebben? Die moet zelf maar bedenken wat voor emoties er bij bepaalde gebeurtenissen horen.’

Nicolien: ‘Dat vind ik dus prettig, zeker in deze tijd waarin álles op emotie is gericht. Als je het maar voelt, is het waar. Bij mijn schrijfleerlingen ben ik het gevoel ook meer en meer gaan weghalen. Dan beschreven ze iets, een fantastisch verhaal, helemaal goed, maar dán kwam het: ‘Ik had het gevoel dat er een olifant op mijn borst ging staan, ik had het gevoel dat, enzovoorts…’ Nou, dan pakte ik mijn rode pen. Ik heb de emoties in het boek van Ger totaal niet gemist.’

Ger Beukenkamp: ‘Ik wilde het echt niet. Kijk, autobiografisch schrijven… ja, het kán. Alles kan. In een boek autobiografische elementen gebruiken, dat snap ik. Maar letterlijk over je eigen leven schrijven, dat is andere koek.’ Beeld Annaleen Louwes

Wat vind je van Dora’s dankbaarheid?

‘Nou… ik…’

Ger: ‘Zal ik even koffie gaan zetten?’

Ik moet eigenlijk ook even kolven.

Ger: ‘O ja! Hoe wil je dat? Wil je even apart zitten? Of draai je je gewoon even om…?’

Nou, ik moet wel even met mijn borsten bloot.

‘Dat kan mij niets schelen.’

Nicolien: ‘Mij ook niet.’

Terwijl Ger koffie inschenkt, kijkt Nicolien gefascineerd toe hoe de spandex kolf-bh wordt aangetrokken. ‘Goh, het lijkt wel een soort Star Wars-pakje. En zit er een soort motortje aan? Ger, wist jij dit?’

Ger: ‘Nee! Werkt het hetzelfde als bij koeien?’ ‘Hoe vaak moet je dit doen?’ ‘Wil je een krentenbol?’

Maar goed. Nicolien, wat vind je nou van Gers boek?

‘Er waren passages die ik meteen heel mooi vond. Over het opgroeien in Noord. De beschrijving van die snoepwinkel. Dat zijn moeder getuige was van de deportatie van een grote groep Joden… Maar ook die scène waarin een soldaat, die dood is neergevallen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse, wordt opengesneden voor vivisectie. Ger heeft dat buitengewoon goed opgeschreven. Precies met de goede details.’

Had je ook kritiek?

‘Er waren hele stukken die ik bijna automatisch oversloeg. Dat waren dan beschrijvingen van scenario’s die Ger ooit geschreven heeft. Ik had helemaal geen zin om dat allemaal te lezen, ik wilde gewoon door met Gers leven. Toen hebben Menno en ik – ja Ger, dit weet jij niet – elkaar stiekem even opgebeld. ‘Menno’, zei ik, ‘ik heb Ger nu twee keer uitgelegd dat hij niet al die scenario’s moet beschrijven, maar dan gaat-ie me uitleggen waarom ik dat verkeerd zie. Dus nu moet jij er maar wat van zeggen.’

Ger: ‘En dat heeft Menno gedaan.’

Nicolien: ‘Wat me verder ook opviel, was dat Ger over heel veel dingen denkt dat de lezer het niet boeiend zal vinden.’

G: ‘Hè?’

N: ‘Ja, bijvoorbeeld over die wonderlijke kerel met wie je naar Amerika gaat.’

G: ‘Paul.’

N: ‘Ja, Paul. ‘Wat er later met Paul gebeurde is nu niet interessant’, zoiets schreef je dan. Maar ik dacht: nou, dat wil ik juist wel weten! Hebben jullie nog contact? Hoe is het die man vergaan…?’

G: ‘Hij is gaan zeilen. Hij is gedesillusioneerd geraakt in zijn werk en toen heeft hij een zeilboot gekocht.’

N: ‘Voor eeuwig weggezeild…’

G: ‘Nee, hij kwam ook nog wel aan wal, hoor.’

Hoelang heb je gedaan over het schrijven, Ger?

‘Ja, dat was ook zoiets… Kijk, tijdens het schrijven van een scenario weet ik dat er nog allemaal mensen overheen gaan; de producent, de regisseur, de dramaturg, de acteurs. Maar in een boek! Als je een regel opschrijft, ben je daar voor honderd procent verantwoordelijk voor. Tot op de komma. Daar had ik niet bij stilgestaan, toen ik eraan begon.’

Nicolien: ‘Ger mailde al snel de eerste hoofdstukken. ‘Af.’ Ik zei: ‘Nee Ger, dit is niet af, dit is een eerste versie. Er moet nog heel veel aan gebeuren. Je moet elke zin twee keer omdraaien.’ Nou, dat snapte hij helemaal niet.’

Ger: ‘Als je een zin twee keer omdraait, staat er toch weer wat er stond? Wat een gelul. Maar goed, je gaat er toch aan zitten prutsen en verdomd, voor je het weet, heb je elke zin minstens twee keer herschreven. Ik heb er uiteindelijk bijna twee jaar over gedaan.’

En al die tijd met Nicolien in gedachten?

‘Ja, ik heb het wel zó geschreven dat Nicolien het amusant zou vinden. Want zij amuseert mij ook met haar faxen.’

Hoe dan?

‘Laatst schreef ze over een wespennest in een stopcontact.’

Nicolien: ‘O ja!’

Ger: ‘Iemand anders zou zeggen: ‘Ja, nou ja, een wespennest.’ Maar als Nicolien dat opschrijft… Het begint met onverklaarbaar gezoem in de slaapkamer – nou, dan lees je meteen door. En dan moet ze naar de buren, want het geluid komt uit de muur.’

N: ‘Maar die buren geloofden mij niet. Nog erger, mijn man hoorde het gezoem niet eens! Je hoort ze al tegen elkaar zeggen: ‘Ja, ja, Nicolien, die denkt dat er wespen in het stopcontact zitten. Nou, dát kan natuurlijk niet.’ Ik zag het al helemaal aankomen. Want ik héb zoiets al eens meegemaakt, met vliegen onder de vloer. De Rentokil-man die toen kwam kijken, die geloofde het niet. ‘Waar zijn die vliegen dan, mevrouwtje, ik zie ze niet.’ En ik: ‘Nee, die heb ik net opgeruimd.’ Dus uiteindelijk heb ik het stopcontact opengeschroefd en alle dooie wespen die eruit vielen laten liggen als bewijs.

G: ‘Kijk, de anekdote wint het wat mij betreft van de emotie. Je kunt, als je goed bent, over een wespennest schrijven en daarmee laten zien wie je bent. Nicolien kan dat.’

Heeft Nicolien al een keer in je nek gebeten?

‘Nee.’

Aan je buik gezeten?

‘Absoluut niet. Absoluut niet.’

Wordt het dan niet eens tijd?

‘Nee, nee, nee.’

Ik vraag ernaar omdat jij, Nicolien, daar een tijdlang in je faxen op hebt aangedrongen bij Ger. Of was dat maar een beetje koketterie?

‘Nee, ik meende het echt. Ik was zeer buikgericht. Dat is na de overgang pas een beetje afgenomen. Maar misschien, terugkijkend, bedoelde ik er misschien mee: stel je kwetsbaar op. Je buik is kwetsbaar.’

Ger: ‘Weet je, als ik Nicolien toen aan mijn buik had laten voelen, waren die faxen er niet geweest.’

GER BEUKENKAMP werd geboren in 1946 in Amsterdam-Noord. Hij schreef talloze scenario’s en toneelstukken. Het bekendst werd hij met zijn koningsdrama’s, zoals De Kroon (2004), De prins en het meisje (2007) en het toneelstuk Emily, of het geheim van Huis ten Bosch, dat een nationale rel veroorzaakte. Hij won tweemaal de Liraprijs voor beste scenario en de Prix Italia voor Ik ga naar Tahiti. Tot een paar jaar geleden doceerde Beukenkamp aan de Universiteit Utrecht en aan de Amsterdamse toneelschool. Hij is getrouwd met Hans en woont in Amsterdam.

NICOLIEN MIZEE werd in Haarlem geboren in 1965. Ze debuteerde in 2000 met de roman Voor God en de Sociale Dienst. Haar volgende roman, Toen kwam moeder met een mes, werd genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Het eerste faxenboek, De kennismaking, verscheen in 2017, inmiddels zijn er vijf faxenboeken. Bij het grote publiek werd ze bekend met haar bestseller Moord op de moestuin. Mizee woont in Haarlem met haar man Rob.

Ger Beukenkamp: Dora’s dankbaarheid. Van Oorschot; 288 pagina’s; € 22,50. Nicolien Mizee: Een licht bewoond eiland. Van Oorschot; 448 pagina’s; € 25.

Beeld Van Oorschot