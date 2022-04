Nicolas Cage worstelt met zijn imago in het egodocument The Unbearable Weight of Massive Talent ★★★☆☆

The unbearable weight of Massive Talent

In 2008 legde de uitgerangeerde actiefilmster Jean-Claude van Damme zichzelf met het magistrale egodocument JCVD op de pijnbank. Van Damme acteert in die film zichzelf even speels als nietsontziend. Treffend is de scène in de rechtbank, waar hij vecht voor de voogdij van zijn kind. De advocaat van de tegenpartij tovert een stapel dvd’s met de gewelddadigste Van Damme-films tevoorschijn, als sluitend bewijs van onverantwoord ouderschap.

Het vergelijkbare The Unbearable Weight of Massive Talent, met Nicolas Cage in de rol van Nicolas Cage-in-existentiële-crisis, durft bij lange na niet zo genadeloos te zijn. Een film die aansluiting zoekt bij de talloze Cage-memes die het afgelopen decennium werden rondgepompt, met als inzet zijn voorliefde voor grotesk overacteren. ‘The most Nicolas Cage movie ever’, ronkt de tagline op de filmposter.

De film toont de acteur als ijdeltuit met geldproblemen, maar draagt hem in de eerste plaats op handen. Het is vooral aandoenlijk dat hij echt gelooft dat zijn tienerdochter plezier beleeft aan een gezamenlijke kijksessie van Das Cabinet des Dr. Caligari (stokoud en Duits) en zijn daaropvolgende ongeremde filmcollege.

Als Cage in The Unbearable Weight of Massive Talent ergens mee worstelt, dan toch vooral met zijn professionele imago. Hij droomt van een rol in een kleine maar ambitieuze film waarop hij al zijn artistieke pretenties kan botvieren, maar wordt daarom uitgelachen door zijn alter-ego Nicky. Een jongere en ruigere versie van zichzelf die af en toe optreedt in zijn onderbewuste (in Wild at Heart-shirt). In tegenstelling tot zijn echte leven, waarin hij de afgelopen jaren de perfecte waanzin van cultfilm Mandy afwisselde met het ingetogen karakterdrama Pig, komen in deze film zijn ambitieuzere plannen niet van de grond.

Een aanbod om voor één miljoen dollar het verjaardagsweekend van zijn grootste fan Javi (Pedero Pascal) door te brengen op het landgoed van de steenrijke olijfbomenkweker biedt uitkomst. Dat Javi daar een eigen filmscript aan hem wil opdringen én dat hij ervan wordt verdacht leider te zijn van een wapenhandelsyndicaat, staat een charmant gespeelde bromance niet in de weg.

De geestige maar ook wat behaagzieke keten van filmverwijzingen (Cage stapt drinkend in een zwembad à la Leaving Las Vegas, Cage schiet met twee pistolen tegelijk à la Face/Off) is daarbij eerder afleidend dan dat die de acteur of zijn publiek een spiegel voorhoudt. Blijkt al dat zelfbewuste gedoe vooral een kapstok voor een degelijke buddykomedie.