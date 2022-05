Nicholas Collon hield het in Tsjaikovski’s Vioolconcert nuchter en netjes ★★★☆☆

Sofia Goebaidoelina Beeld David Carreno Hansen

Hoe klinkt de toorn Gods? Als we de grande dame van het Russische componeren mogen geloven, de 90-jarige Sofia Goebaidoelina, schraapt de Schepper zijn keel met hels lage tuba’s en trombones. Striemt Hij het zondige trommelvlies met een doorgesnoven symfonieorkest. Maar kent hij gelukkig ook momenten van genade, met vredig gekwetter van piccolo en glockenspiel.

Goebaidoelina’s Der Zorn Gottes (2019) kreeg vrijdag in het Utrechtse TivoliVredenburg zijn Nederlandse première. De componist, die al drie decennia, in Noord-Duitsland woont was er helaas niet bij. Goebaidoelina is aan bed gekluisterd en hoopt nog één stuk te voltooien. De niet ironisch bedoelde titel van haar vaarwel heeft ze al: Prolog.

Voor de fervent Russisch-orthodoxe componist is Gods toorn een existentiële zaak. Existentiëler dan de Britse dirigent Nicholas Collon en het Radio Filharmonisch Orkest in het Avrotros Vrijdagconcert lieten horen. De tuba’s grauwden wel en de buisklokken galmden. Maar nergens in die zeventien potentieel sublieme minuten boorde Collon de gevoelens aan die Goebaidoelina tot in haar merg moet voelen. Vrees voor Gods toorn, hoop op eeuwige gelukzaligheid.

Collon, die drie seizoenen chef was van het Haagse Residentie Orkest, hield het ook in Tsjaikovski’s Vioolconcert nuchter en netjes. Op zijn verrassend onijdele vioolspel had de Oekraïense solist Valeriy Sokolov wel wat meer respons verdiend. Smijt menig solist in Tsjaikovski met klodders gevoel, Sokolov koos een pad van inkeer en precisie. Jammer, zo’n hoorn die er dan net te hard in ketst, of een fluit die op een bemoste viooltoon antwoordt met staal.