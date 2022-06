Next level sushi, beroemde kebab en verrassende hotspots: hier vind je ze in Berlijn

Beeld Joost Stokhof

Mezzosopraan Maria Fiselier (35) werkt sinds 2016 in Berlijn, waar ze de afgelopen jaren bij de Komische Oper zong, onder andere in Anatevka, Die Zauberflöte en Orpheus in der Unterwelt. Ze woont met haar dochtertje en man, een Turks-Canadese violist, in het populaire stadsdeel Prenzlauer Berg. Fiselier zong al in Beste zangers en is sinds kort presentator van de klassieke Avrotros-registraties, zoals in augustus het Prinsengrachtconcert en in september de Opening Night van het Concertgebouworkest. ‘Toen ik er voor het eerst kwam, vond ik Berlijn best een lelijke stad, zo rauw en ruw, niet heel mooi’, zegt ze. ‘Later ben ik dat rauwe erg gaan waarderen. Berlijn is, hoe kan ik dat het beste zeggen: unapologetic. Het oude, het vervallene, de zwarte bladzijden van de geschiedenis, Berlijn schaamt zich er niet voor, maar laat het juist zien. Dit is een tolerante, veerkrachtige stad met een randje.’

De Komische

Maria Fiselier: ‘Berlijn is een stad met drie operahuizen, dat zie je niet vaak. De Komische Oper is er meestal voor het net iets lichtere repertoire, Carmen, Der Zigeunerbaron, en heeft een klassieke operazaal met prachtige muurversieringen, rood pluche en twee balkons. Er kunnen twaalfhonderd mensen in. Inmiddels, na zes jaar in de Komische gezongen te hebben, voelt de bühne als mijn thuis. Ik voel me er gegrond en gesterkt, waardoor ik me hopelijk in de toekomst nog veel meer andere bühnes eigen kan maken.’

Komische Oper Berlin, Behrenstraße 55-57

Minifestival

‘In het Mauerpark, de oude grensstrook naast de muur, is elke zondag een vlooienmarkt met een unieke sfeer. Er zijn stands met sieraden, spotprenten, oude DDR-dingen, antiek, en er is van alles te doen, straatartiesten, muziek, dj’s, een biertuin. Op de Flohmarkt gebeurt zoveel, dat als je het niet zou weten, je zou denken: op welk minifestival ben ik nu terechtgekomen? Mijn dochtertje is er helemaal wild van.’

Mauerpark, Gleimstraße 55

Berlijnse Beer

‘Berlijn heeft een geweldige clubcultuur en is een walhalla en een toevluchtsoord voor de queer-, de drag- en de transcommunity. Onze oppas is dragqueen Lady Dina op karaokeavond in Tipsy Bear, een leuke club, met vriendelijke mensen en een veilige sfeer, iedereen kan zichzelf zijn hier. Misschien niet meteen wat je zou verwachten bij een operazangeres, maar een hele nacht wild op stap gaan vind ik het einde.’

Tipsy Bear, Eberswalder Straße 21

Rooksushi en ijspatisserie

‘Roji is hét restaurant voor next level sushi in mijn buurt. Laatst heb ik er met mijn zus gegeten en toen kregen we een spectaculair sushikunstwerk gepresenteerd, compleet met rook. Zelf noemen ze hun sushi ‘Die Vollendung japanischer Kochkunst in Berlin’, de voltooiing van de Japanse kookkunst in Berlijn. Dat belooft wat. Roji ligt maar een paar huizen naast Hokey Pokey, de ijssalon met erg lekker eigengemaakt ijs, het heet niet voor niets Eispatisserie. Niko Robert, die de ijssalon heeft opgezet, was eerst patissier in het Ritz-Carltonhotel.’

Roji-Godai no Sekai Prenzlauer Berg, Oderberger Straße 11

Eispatisserie Hokey Pokey, Oderbergerstraße 38

Tijd voor brood

‘Bij Zeit für Brot, bij ons om de hoek, wordt zulk goed biologisch brood gebakken. Een speciale vermelding voor de heerlijke Zimtschnecken, hun kaneelbroodjes, die van een afstand al in de straat te ruiken zijn.’

Zeit für Brot, Eberswalder Straße 26

Kebab met gegrilde groenten

‘Authentiek en beroemd Berlijns streetfood: Mustafa’s Gemüse Kebap. Mustafa heeft al jaren een kleine Imbiss in Kreuzberg, waar altijd, maar dan ook echt altijd een indrukwekkende rij staat te wachten voor zijn heerlijke döner met, dat is het geheim, gegrilde groenten.’

Mustafa’s Gemüse Kebap, Mehringdamm 32

Betonblokken

‘Ik wil toch het Holocaustmonument noemen, al werd ik daar zelf somber van. Ook door het motto van het monument, de tekst van Primo Levi: ‘Het is gebeurd en daarom kan het weer gebeuren. Dat is de kern van wat wij te zeggen hebben.’ Maar het is wel bijzonder en aangrijpend, die tweeduizend hoge betonblokken waar bezoekers tussen lopen, de beklemming die je voelt, het ingesloten zijn.’

Holocaust-Mahnmal, Cora-Berliner Straße 1

Theekopjes

‘Het Spreepark is een verlaten pretpark uit de DDR. Het was eerst overgenomen door een investeerder die failliet ging en is toen toch weer gesloten. Maar het pretpark is nooit afgebroken, alles is er nog, een carrousel met van die draaiende theekopjes waar de planten inmiddels uitgroeien, een roestige achtbaan, een oud reuzenrad. We hebben met de Komische Oper weleens in het Spreepark gezongen, dat was intrigerend, net of we op een filmset waren. Inmiddels zijn er alweer plannen voor een heropening.’

Spreepark, Kiehnwerderallee 1-3

(Vlieg)veld

‘Dit is ook zo’n typisch Berlijnse manier van naar de stad kijken. Het vliegveld Tempelhof lag midden in de stad en is in 2008 gesloten. Maar het werd niet afgebroken of volgebouwd, ze lieten het gewoon zoals het was en nu is het een groot, groen veld, waar de oude landingsbaan nog te zien is. Berlijners komen hier om te skaten, te fietsen, hard te lopen, op het veld te barbecuen en om gewoon van de weidse ruimte te genieten.’

Tempelhofer Feld, Tempelhofer Damm

Stad van meren

‘In Berlijn zijn nogal wat meren in en om de stad en de Plötzensee ligt heel centraal. Het is een natuurlijk meer waar in de 19de eeuw al Berlijners kwamen baden. Ik vind het hier zo leuk als wat in de zomer, er is een strand, wat te eten, wat te drinken, vaak livemuziek en een naaktstrand in de buurt. En er komt een gemengd publiek op af.’

Strandbad Plötzensee, Nordufer 26