Netflixserie Kleo, over een Stasi-killer, leeft zich uit in een bevroren DDR-stijl ★★★☆☆

Jella Haase als Kleo Straub in de Netflixserie Kleo.

In zijn briljante podcastserie Wind of Change onderzoekt de Amerikaanse journalist Patrick Radden Keefe het krankzinnige, maar hardnekkige gerucht dat het nummer Wind of Change van de Duitse hardrockband The Scorpions in werkelijkheid door de CIA was geschreven om de val van de Sovjet-Unie een handje te helpen. Follow the Moskwa/ Down to Gorky Park/ Listening to the wind of change. Was getekend: de CIA. De plot van de barokke Duitse misdaadkomedieserie Kleo, die speelt rond de val van de Muur in Berlijn (1989), is niet minder uitzinnig.

Het is duidelijk dat de makers van deze grote Duitse Netflixproductie goed (heel goed) hebben gekeken naar de Britse serie Killing Eve. Titelheldin Kleo (de uitstekende Jella Haase) is nauw verwant aan de excentrieke huurmoordenaar Villanelle, zoals ze wordt gespeeld door Jodie Comer. Riskante zet om je inspiratie op te doen bij een dergelijke serie, die (althans in het eerste seizoen) een klassieker werd. Maar de makers, een drietal dat zich op basis van de afkortingen van hun voornaam HaRiBo noemt, komen er grotendeels mee weg. Al lijdt Kleo ook aan de typische Netflixkwaal dat het allemaal een stuk beknopter en krachtiger had gekund. Wat is er mis met zes afleveringen?

Huurmoordenaar

Kleo Straub is een huurmoordenaar in dienst van de Stasi, de veiligheidsdienst van de DDR, aan de vooravond van de val van de Muur. Als kleindochter van een hoge Stasifunctionaris zit ze dicht bij het vuur. Ze voert haar werk met een zeker psychopatisch plezier uit, vooral als daar rollenspel, verkleedpartijen en MacGyver-achtig geknutsel bij komt kijken (zie ook Villanelle). Haar slachtoffers blijven voor haar anoniem; de opdracht van de Stasi om een vijand van het arbeidersparadijs op te ruimen is genoeg motivatie. Geen vuiltje aan de lucht dus als ze in de eerste aflevering een man omlegt in de West-Berlijnse nachtclub Big Eden.

Maar de volgende dag wordt ze door diezelfde Stasi gearresteerd en verdwijnt ze achter de tralies vanwege hoogverraad. Waarbij ze ook nog eens een kind verliest. Na drie jaar komt ze vrij bij de algemene amnestie voor politieke gevangenen en is ze een vrouw met een missie: wraak op de mensen die haar dit hebben aangedaan. Maar vooral: waarom is haar dit overkomen?

Techno

De charme van de serie zit hem niet per se in de plot, die handig gebruikmaakt van de ongelooflijke gebeurtenissen rond Die Wende toen de DDR van de ene dag op de andere onderdeel van het democratische Westen werd. Het is voor de makers een kans zich uit te leven in de in de tijd bevroren DDR-stijl versus het West-Berlijn van de late jaren tachtig. En dat terwijl bij jongere generaties een nieuwe muziekcultuur aan het ontstaan is, een Duitse variant van techno. Alleen al voor de opmerkelijke soundtrack en artdirection verdient Kleo onze aandacht.

De avonturen van Kleo zijn onderhoudend genoeg, met een stoet aan kleurrijke tegenstanders en kameraden (die niet allemaal even betrouwbaar zijn). Soms is het net even te duidelijk waar de makers het van hebben afgekeken; altijd oppassen met knipogen naar Kill Bill, van zichzelf al een filmserie die bezwijkt onder de filmcitaten.

En natuurlijk sluit de serie af met Wind of Change van de grootste Duitse rockband uit de geschiedenis, maar dan in de Russische versie – dan bewaren we de Spaanse versie Vientos de Cambio voor een volgend seizoen.