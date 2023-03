Netflix-ceo Greg Peters: ‘Er zullen altijd wel mensen gekwetst zijn. Maar je hoeft niet te kijken’

Anya Taylor-Joy in de Netflix-hit ‘The Queen’s Gambit’

Een jaar of twintig geleden dacht Greg Peters een revolutionair idee te hebben. ‘Ik wilde films en series via internet verspreiden’, zegt hij. Maar het bedrijf dat hij daartoe opzette kwam niet van de grond. ‘Televisies hadden geen opslagruimte. Het internet was nauwelijks in staat om video’s te streamen. YouTube bestond nog niet. Ik was te vroeg.’

Teleurgesteld verkocht Peters zijn bedrijf. Hij was alweer met andere plannen bezig toen hij in 2008 werd benaderd door Netflix, een onderneming die voornamelijk geld verdiende door dvd’s te verhuren via de post. Peters werd gevraagd om zich over een nieuwe afdeling te ontfermen: streaming. Daar werkten toen acht mensen.

‘Het was mijn taak om Netflix op zo veel mogelijk apparaten aangesloten te krijgen’, zegt hij. ‘Op blu-ray, Xbox, Playstation 3. Dat waren naast computers zo ongeveer de enige dingen die je kon aansluiten op internet.’

Nu, vijftien jaar later, is Peters een van de machtigste mensen van Hollywood. Twee maanden geleden volgde hij, samen met Ted Sarandos, oprichter Reed Hastings op als ceo van de streamingdienst die de entertainmentwereld voorgoed heeft veranderd. Videotheken werden een curiosum, ‘netflixen’ en ‘bingewatchen’ werkwoorden in de Van Dale.

Greg Peters, ceo van Netflix. Beeld Hilde Harshagen

De cijfers zijn duizelingwekkend. Eind 2022 had Netflix 231 miljoen abonnees. Dat jaar gaf het bedrijf 15 miljard euro uit aan ‘Netflix Originals’, films en series die door de streamingdienst (mede) zijn geproduceerd of exclusief worden vertoond.

Er zijn dramaseries (Wednesday, The Crown, Squid Game), Oscarfavorieten (Im Westen nichts Neues), romkoms (F*ck de Liefde 2), sportdocumentaireseries (Drive to Survive), true crime-series (Murdaugh Murders), comedyspecials (Total Blackout van Chris Rock) en realityseries (Dated and Related).

Wel of niet in de bioscoop? Im Westen nichts Neues, een van de favorieten bij de Oscars van vannacht (bij het ter perse gaan van deze krant waren deze nog niet uitgereikt), was alleen te zien op Netflix, niet in de Nederlandse bioscoop. Dat gold ook voor de detective Glass Onion: A Knives Out Mystery. ‘Of onze films ook in de bioscoop te zien zijn, hangt van een aantal dingen af’, zegt Peters. ‘Voegt de bioscoopervaring veel toe? Zorgt die voor publiciteit rond het festivalseizoen? In zulke gevallen doen we het soms. Maar meestal zetten we het meteen op Netflix. Daar betalen onze abonnees voor.’

‘We programmeren voor de hele wereld’, zegt Peters, een sympathieke Amerikaan van een jaar of 50 die zijn tijd verdeelt tussen Los Gatos en Los Angeles, in Californië. V spreekt de voormalig chief product officer in Amsterdam, waar hij met oprichter Hastings aanwezig is bij een feestelijke bijeenkomst voor pers en filmindustrie op het hoofdkantoor van Netflix voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Op een steenworp afstand van het Olympisch Stadion werken zo’n vijfhonderd mensen uit vijftig landen. Zij gaan onder meer over content, financiën, juridische zaken en marketing. Vergaderzalen zijn vernoemd naar succesproducties. The Crown, met bankjes recht tegenover elkaar opgesteld, oogt als een miniatuurversie van het Britse parlement.

Geweldige stad

‘Amsterdam is een geweldige stad’, zegt Peters over de keuze voor de Nederlandse hoofdstad. ‘De scholen en voorzieningen zijn goed. En de Nederlandse overheid is pro-business.’ In 2021 zette Netflix in Nederland 12,7 miljard euro om, ongeveer de helft van de totale omzet, schreef NRC-journalist Stefan Vermeulen op Twitter. Over een winst van 365 miljoen euro werd 138 miljoen euro belasting afgedragen.

De constructie leidt tot kritiek, omdat het abonneegeld van een groot aantal landen bij de Nederlandse holding terechtkomt – en die landen dus belastinginkomsten mislopen. ‘Maar de belastingen zijn niet de reden dat we hier zitten’, zegt Peters. ‘We betalen direct belastingen in het VK, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje. De omzetten van een aantal andere landen gaan wel door Nederland. Maar nogmaals: we zitten hier omdat het een fijne plek is. Niemand wil hier niet wonen.’

Greg Peters. Beeld Hilde Harshagen

Netflix zit al langer in Amsterdam. In 2014 zat het bedrijf aan de Prinsengracht, later aan de Stadhouderskade. In 2019 verhuisde het naar de huidige locatie. Vanwege corona was het niet mogelijk om pers en industrie eerder te ontvangen.

Toen mensen door de pandemie werden gedwongen thuis te blijven, stroomden de kijkers naar de streamingdienst. Maar mede door concurrentie en de oorlog in Oekraïne verloor Netflix in het eerste halfjaar van 2022 abonnees, voor het eerst in een decennium. In het eerste kwartaal tweehonderdduizend, in het tweede zelfs een miljoen. Was een aandeel Netflix in november 2021 nog 680 dollar waard, een half jaar later was dat 175 dollar.

Nu gaat het weer goed. Dankzij series als Wednesday, Monster: The Jeffrey Dahmer Story en Harry & Meghan kwamen er in het vierde kwartaal van 2022 zo’n 7,5 miljoen abonnees bij, waarmee de verwachtingen van Wall Street ruimschoots werden overtroffen.

Helse concurrentie

Toch kan Peters niet rustig achteroverleunen. De concurrentie is hels: die komt onder meer van ’s werelds succesvolste bedrijven (Amazon Prime Video en Apple TV Plus) en cultuurfabrieken (Disney Plus en HBO Max). Het veld is vol, erkent Peters. ‘Een aantal partijen zal zich realiseren dat het misschien moeilijk is om onder deze omstandigheden winst te maken.’

Op dit moment schrijft alleen Netflix zwarte cijfers, meldde The Hollywood Reporter deze maand. In het vierde kwartaal van 2022 was de winst ruim een half miljard euro. Disney (waar de streamingdiensten Disney Plus, Hulu en ESPN Plus onder vallen) verloor juist ruim een miljard euro, Warner Bros Discovery (HBO Max en Discovery Plus) zo’n 200 miljoen euro. Peters: ‘Mogelijk stoppen enkele bedrijven met streamen om zich weer alleen te richten op het produceren van films en series, zoals Sony nu doet.’ Netflix – waarde 124 miljard euro – is vooralsnog niet van plan een concurrent over te nemen, zegt hij.

HBO Max scoorde grote successen met series als Euphoria, Game of Thrones, The White Lotus, Succession en The Last of Us, waarvan elke week één aflevering werd uitgebracht. Ouderwets, vergeleken met het binge-model waarmee Netflix groot is geworden, maar het werkte wél. Fans deelden weer kijkervaringen die ze aan de koffieautomaat bespraken.

Voor Netflix is het geen reden om van koers te veranderen. ‘Wij geloven nog steeds dat de meeste kijkers meteen door willen naar een volgende aflevering’, zegt Peters.

Wachtwoorden delen

Om winstgevend te blijven neemt Netflix wel andere maatregelen, die tot voor kort ondenkbaar waren. Zo gaat het bedrijf het delen van wachtwoorden aan banden leggen en komt er een goedkoper abonnement, waarbij films en series worden onderbroken door advertenties. Ook experimenteert het met ander aanbod, zoals games en live-uitzendingen.

Maar ook de markt van de kernactiviteit, streaming, is wat Peters betreft nog lang niet verzadigd. ‘Ik zie nog genoeg potentieel, vooral in niet-Engelstalige landen.’

‘Lupin’.

‘Hoe Netflix een gemeenschappelijke Europese cultuur creëert’, kopte The Economist. Momenten waarop Europeanen naar hetzelfde kijken waren zeldzaam, aldus het Britse blad. De Champions League en het Eurovisiesongfestival – dat was het wel zo’n beetje. Maar Netflix verandert dat. Letten kijken naar Lupin, een Franse serie. Het Duitstalige Barbarians was even de populairste serie in zestien Europese landen.

Nederlandstalige films

Op de bijeenkomst op het hoofdkantoor in Amsterdam worden twee Nederlandstalige films aangekondigd. The Dadchelor, over een vriendenweekend dat uit de hand loopt, en Bad Boa’s, een comedy met Jandino Asporaat over buitengewoon opsporingsambtenaren. De naam is een verwijzing naar de actiefilm Bad Boys, met Will Smith.

Ook worden er makers en Netflix-medewerkers op een podium geïnterviewd. ‘Netflix heeft voor een revolutie gezorgd’, zegt de Zuid-Afrikaanse regisseur Mandla Dube. ‘Mijn film Silverton Siege is wereldwijd bekeken door miljoenen mensen. Netflix heeft ons een megafoon gegeven. ‘Hallo, we bestaan!’, roepen we daarin. ‘Wij kunnen ook verhalen vertellen en zijn daar best goed in!’’

De studenten aan wie hij lesgeeft vertelt hij dat ze niet meer naar Hollywood hoeven te gaan. ‘Ik zeg tegen ze dat Hollywood maar naar hen toe moet komen.’ In 2015 was driekwart van de Netflix-producties Amerikaans; in 2021 was dat de helft, volgens mediabureau Ampere Analysis.

‘Silverton Siege’

Dube zegt van Netflix te horen dat hij zijn verhaal in zijn eigen taal mag vertellen. ‘Ik hoef mijn wereld ineens niet meer door een Engelstalige lens te bekijken. Ik hoef niet meer te denken in het Engels, ik mag denken in het Zoeloe, Zuid-Sotho, Swazi of Xhosa. Ik kan mezelf zijn en Netflix ondersteunt dat. Voor mij werkt het letterlijk dekoloniserend.’ Nasynchronisatie en ondertiteling dragen daarnaast bij aan behoud van talen, zegt Dube.

Roar Uthaug, de Noorse regisseur van de film Troll, roemt de creatieve vrijheid. ‘Netflix wilde dat de film authentiek Noors was, ik moest de trollen niet amerikaniseren.’

De serie Squid Game zat vol verwijzingen naar de Zuid-Koreaanse cultuur. Een groot deel daarvan zal de gemiddelde Europese kijker vermoedelijk zijn ontgaan. Toch werd Squid Game de populairste Netflix-serie aller tijden – in een maand tijd werd die ruim anderhalf miljard uur bekeken. ‘Een serie die een lokaal publiek aanspreekt, spreekt ook een internationaal publiek aan’, zegt de Amerikaan Larry Tanz, hoofd content Europa, Midden-Oosten en Afrika.

Botsing met overheden

Door de mondiale ambities – Squid Game is in 190 landen te zien – botst Netflix met overheden. Een comedyshow uit 2019 die kritisch was over de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman was na klachten van Saoedische ambtenaren niet meer in het koninkrijk te zien. Columnist Karen Attiah van The Washington Post noemde die beslissing ‘schandelijk’. Films en series waarin drugs een rol spelen – zoals Cooking on High en Disjointed – worden regelmatig verwijderd van de dienst in Singapore.

‘We houden ons aan de wetten van landen waar we actief zijn’, zegt Greg Peters. ‘In Singapore hebben ze een strenge drugswet. In zeldzame gevallen halen we daardoor materiaal weg, maar alleen na officiële overheidsverzoeken – we doen niet aan zelfcensuur. Die verzoeken publiceren we altijd, daar zijn we transparant over.’

In 2021 kwamen de verzoeken niet van een autocratisch regime, maar van binnenuit, toen medewerkers wilden dat een show van de Amerikaanse comedian Dave Chappelle uit de catalogus verdween omdat die transfoob zou zijn. ‘Als je het moeilijk vindt om de breedte van ons aanbod te ondersteunen, is Netflix misschien niet de beste plek om te werken’, schreef Ted Sarandos destijds in een interne memo.

Peters sluit zich daarbij aan. ‘Er zullen altijd wel mensen gekwetst zijn’, zegt hij. ‘Het is niet onze taak om iemand daartegen te beschermen. Het is onze taak om mooie dingen te maken. Je hoeft er niet naar te kijken.’

Vorige maand suggereerden columnisten, ook in de Volkskrant, dat Netflix achter wijzigingen zat in boeken van Roald Dahl. Sommige verwijzingen naar uiterlijke kenmerken als ‘dik’ en ‘lelijk’ werden daarin aangepast of verwijderd. In 2021 kocht Netflix de Roald Dahl Story Company, dat de uitgeefrechten van het werk van de Britse auteur bezit.

‘Deze beslissingen zijn in 2020 genomen’, zegt Peters. ‘Wij waren daar niet bij betrokken.’ Netflix heeft geen politieke agenda, vervolgt hij. ‘Het is aan de makers om een verhaal te vertellen, en dat mogen ze op alle mogelijke manieren herinterpreteren. De een zal het op een klassieke manier doen, de ander niet. Dat vinden we allemaal prima.’

Charles (Josh O'Connor) en Diana (Emma Corrin) in seizoen 4 van ‘The Crown’.

Een plan van Netflix dat onder abonnees tot veel onvrede leidt, zijn de voorgenomen maatregelen tegen het delen van wachtwoorden. ‘Liefde is het delen van een wachtwoord’, twitterde het bedrijf in 2017. Tegenwoordig kijkt men daar anders naar. ‘Het werd een steeds groter fenomeen’, zegt Peters. Volgens Netflix keken in 2022 ruim 100 miljoen gebruikers zonder te betalen.

‘We moeten er op een goede manier achter zien te komen hoe we door die mensen betaald kunnen worden’, zegt de ceo. ‘Dat is eerlijk, toch? Ook ten opzichte van andere abonnees.’

Een zoon die meekijkt met zijn ouders zal de kijkgeschiedenis van zijn profiel kunnen meenemen naar een eigen account. Peters: ‘En we willen dat abonnees de optie krijgen om extra te betalen zodat ze Netflix kunnen blijven delen met bijvoorbeeld hun ouders of kinderen.’

In drie landen in Zuid-Amerika heeft Netflix al met de maatregel geëxperimenteerd. ‘Het is nog onduidelijk wanneer Nederland ermee te maken gaat krijgen’, zegt Peters. ‘We vinden het belangrijker dat we het goed doen dan snel.’

Advertenties

Netflix herziet niet alleen het standpunt over het delen van wachtwoorden. ‘We zijn advertentievrij’, lazen aandeelhouders in 2019. ‘Dat blijft een belangrijk onderdeel van ons merk.’

Maar nu niet meer. ‘Ik denk dat wij er soms te veel van uit zijn gegaan dat kijkers hetzelfde denken als wij’, zegt Peters. ‘Reed Hastings hield van de ononderbroken kijkervaring en dacht dat dat voor iedereen gold.’

In de VS, het VK, Duitsland, Frankrijk en acht andere landen is het nu mogelijk een ‘basic with ads’-abonnement af te sluiten, waarbij kijkers per uur een minuut of vijf reclame te zien krijgen. In Frankrijk kost het 5,99 euro, het goedkoopste advertentievrije model kost daar 8,99 euro. Het duurt nog even voordat Nederland aan de beurt is, aldus Peters.

Advertenties zijn logisch, vervolgt hij. ‘Prijsbewuste gebruikers kunnen een goedkoper abonnement afsluiten. De rest kan doorgaan met kijken zoals ze dat altijd hebben gedaan.’

Peters hoopt ook minder koopkrachtige kijkers aan Netflix te binden – het goedkoopste abonnement in India kost maandelijks nog geen 1,75 euro.

‘House of Cards’ seizoen 6.

Dat Netflix de hele wereld probeert aan te spreken, is terug te zien in het aanbod. Waar Netflix Original een decennium geleden een kwaliteitskeurmerk was, gereserveerd voor prestigieuze titels als House of Cards en Orange Is the New Black, schermen realityseries als Dated & Related, Perfect Match en Love Is Blind tegenwoordig ook met het predicaat. Soms voelt het alsof de VPRO het aanbod van RTL 5 heeft overgenomen. Op de filmwebsite IMDB daalde de gemiddelde waardering voor een Netflix Original van een 7,7 in 2013 naar een 6,5 in 2022, volgens een analyse van de Britse krant The Times.

‘We willen nog steeds dat een Netflix Original staat voor kwaliteit’, zegt Peters. ‘Maar dat hoeft niet alleen voor de elite te zijn. Too Hot to Handle is geweldige reality-tv.’

‘Too Hot To Handle’.

Liefhebbers van het programma kunnen op de smartphone een gelijknamige game spelen, waarbij ze zelf een vrijgezel (schaars) kunnen aankleden om die te laten te daten met ‘castmates’. ‘Als je in het paradijs omringd zou zijn door onweerstaanbare hotties’, aldus het intro, ‘maar om 200 duizend dollar te winnen met geen van hen seks mocht hebben, zou je dat kunnen?’

De game is een ‘minihit’, zegt Peters. ‘Een sterk teken dat fans ook op een andere manier met de show bezig willen zijn.’

Netflix gaat meer investeren in games, een sector waarin volgens sommige bronnen meer geld omgaat dan in de muziek- en de filmindustrie samen. Peters: ‘We zijn anderhalf jaar begonnen met games en hebben er nu zo’n vijftig uitgebracht.’

Live-televisie

Een andere markt waar Netflix rondsnuffelt, is die van livetelevisie. Begin maart experimenteerde de streamingsdienst voor het eerst met een live-uitzending van een comedyspecial van Chris Rock. ‘Stand-up is een goed voorbeeld van een genre dat hier geschikt voor is’, zegt Peters. ‘Voor kijkers heeft het toegevoegde waarde om er live met anderen naar te kijken, maar ze kunnen het ook nog rustig later opzetten.’

Realityshows met een competitie-element, zoals Too Hot to Handle, zijn ook een optie. ‘De finale van zoiets rechtstreeks uitzenden is natuurlijk spannend.’

Ook sport is bij uitstek een genre dat zich leent voor live-uitzendingen. Toch gaat Netflix, dat een waslijst aan sportdocumentaires uitzendt, zich daar niet aan wagen. ‘Nee, we hebben daar geen plannen mee’, zegt Peters. ‘We weten niet hoe we daar winst uit kunnen halen. Laten we de Nederlandse voetbalcompetitie nemen, hoe heet die? De rechtenhouders van de Eredivisie hebben en houden de macht in handen en romen winsten af van distributeurs zoals wij.’

Uiteindelijk, vertelt Peters, ziet Netflix twee dingen als religie: ‘Klanttevredenheid en winst.’