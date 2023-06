Net zo duurzaam als de Fairphone en nog een uitstekende koptelefoon ook

De Fairbuds XL

In de Gadgetdesk bericht de wetenschapsredactie wekelijks over nieuwe apps en technische speeltjes. De Fairbuds XL is een koptelefoon die goed voelt én goed klinkt.

Als er één fabrikant wegkomt met het achterwege laten van een lader en kabel in de doos, is het Fairphone. Deze Nederlandse hardwarefabrikant maakt van duurzame en fairtradematerialen al smartphones die je zelf uit elkaar kunt halen om kapotte onderdelen via hun webshop te vervangen – om zo niet meteen een heel nieuw apparaat te hoeven kopen bij één kapot element. De Fairbuds XL heeft hetzelfde principe. En voor dat repareren hoef je helemaal niet handig te zijn: met een kleine schroevendraaier en de YouTube-instructies die het bedrijf online heeft gezet is het kinderlijk eenvoudig.

Je moet even in die la met satéprikkers, elastiekjes en schilderstape graaien, maar daar vind je heus wel een usb-C-kabel om de koptelefoon mee op te laden. Aanknop indrukken, even zoeken op je telefoon en binnen vijf seconden ben je verbonden. Dat knopje is overigens een verademing vergeleken met bijvoorbeeld de touchbediening van Sony’s noicecancelling koptelefoons, waarbij je met je vinger op de zijkant van de oortelefoon moet vegen of drukken – wat vaak niet in één keer goed gaat. De Fairbuds heeft een joystickje dat je kunt indrukken (pauze, aan/uit) en waarmee je naar boven en beneden (harder, zachter) en links en rechts (volgende, vorige) kunt klikken. Hij is probleemloos met twee apparaten tegelijk te verbinden.

Het geluid is goed, de noicecancelling is heel goed. Het is moeilijk uit te leggen waarom de stilte van de ene koptelefoon lekkerder is dan de andere, maar deze is goed genoeg om je niet te ergeren aan je medemens en ook weer niet zó heftig dat je opkijkt van je toetsenbord en ineens het hele pand leeg is omdat er blijkbaar een brandalarm is afgegaan. De batterij gaat bij intensief gebruik makkelijk drie dagen mee, en je kunt zelfs een reserveaccu meenemen. Je klikt ’m er zo in. Klein minpuntje: hij schakelt zichzelf niet uit als hij niet meer met een apparaat verbonden is.

Een uitstekend apparaat dus, met een mooi principe en tegen een schappelijke prijs. Maar toch nog even. Fairbuds XL, wat is dat voor naam? Apple heeft de toon gezet met de AirPod Max, wat al volslagen onzinnig is – ‘pod’ of ‘bud’ suggereert een knopje dat je ín je oor wringt. Een koptelefoon is geen ‘max’ of ‘XL’-oordopje, maar een ander product. Nog erger is dat Fairphone weliswaar draadloze oordopjes heeft, maar die heten, hou je vast: ‘Volledig draadloze oordopjes’. Gekmakend. Suggestie van de Gadgetdesk: Fairtone. Fairphone, Fairtone, snap je?

Fairbuds XL, € 249.