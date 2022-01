Net als Ry Cooder stoft Jake Xerxes Fussell graag traditionele folkliedjes af ★★★★☆

Drie jaar geleden wist de Amerikaanse folkzanger Jake Xerxes Fussell nog zeker dat hij zelf geen liedjes hoefde te schrijven; er was materiaal genoeg. Dat had zich soms al eeuwenlang verborgen gehouden, of verdiende het gewoon nieuw leven te worden ingeblazen.

Toch is op zijn fraaie vierde album Good and Green Again een viertal nieuwe composities van zijn hand te vinden. Nieuw zijn ook de subtiele, sober klinkende blazers en andere smaakvolle instrumenten, die dit tot zijn muzikaal rijkste plaat maken.

De muziek doet nadrukkelijk denken aan die van Ry Cooder. Ook Jake Xerxes Fussell stoft graag traditionele folkliedjes af, zoals Cooder dat in de jaren zeventig deed. Ook de donkere, wat roestige stemmen tonen overeenkomsten.

Een hoogtepunt is het ruim negen minuten durende The Golden Willow Tree. Een bewerking van een droevige zeemansballade uit de 17de eeuw. Schepen vergaan, molens verbranden. Alles vergaat bij Jake Xerxes Fussell, die zijn grootste fan Bonnie ‘Prince’ Billy ook even laat meezingen.

Jake Xerxes Fussell Good and Green Again Pop ★★★★☆ Paradise of Bachelors/Konkurrent