Net als Rembrandt laten deze dertien kunstenaars het echte lichaam zien

Shannon Finnegan, Do You Want Us Here Or Not, 2020. Beeld Wes Magyar

‘Deze tentoonstelling heeft me al te lang laten staan’, staat in grote witte letters op een knalblauw bankje, dat direct opvalt wanneer je de museumzaal binnenstapt. Kunstenaar Shannon Finnegan maakte het om je als bezoeker bewust te maken van de uitdagingen die mensen met een fysieke beperking ondervinden in het museum. Lang staan, zoals je geacht wordt te doen bij een museumbezoek, is voor hen een hel. Finnegans bankje biedt een uitrustplek en het houdt het museum een spiegel voor: in hoeverre zijn jullie tentoonstellingen toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn?

Het kunstwerk past perfect in de tentoonstelling Rauw in het Rembrandthuis in Amsterdam. Dertien hedendaagse kunstenaars – uit binnen- en buitenland, en van jong talent tot gevestigd – geven hun visie op het menselijk lichaam. Daarbij gaat het niet om de geïdealiseerde lichamen waar je in onze beeldcultuur mee wordt doodgegooid, legt curator Nathalie Maciesza uit: ‘Deze kunstenaars laten een ontnuchterend alternatief zien voor de perfecte lichamen die we dagelijks op Instagram, TikTok en tv voorbij zien komen.’

Melanie Bonajo, Pee on Presidents, 2012. Beeld Melanie Bonajo, Akinci Gallery

Rauw is verdeeld over twee verdiepingen. Op de bovenverdieping staat een rauwe, ongepolijste blik op het lichaam en lichamelijke functies centraal. Melanie Bonajo en Marlene Dumas tonen plassende vrouwen, van Alex Farrar zijn een tweetal ‘zweetschilderijen’ te zien: doeken waarop met transparante verf zweetafdrukken geschilderd zijn. Ze zien eruit alsof er net iemand is opgestaan na een zware nacht. Ontroerend zijn de drie foto’s die Rineke Dijkstra in de jaren negentig maakte van vrouwen vlak na een bevalling. Ze poseren naakt, met baby in de armen, en zien er zowel uitgeput als oersterk uit. Bij eentje loopt nog een straaltje bloed langs haar been, een andere vrouw draagt een kraamverband.

Het tweede deel draait om de presentatie van het lichaam: wat vertelt een lichaam, wat laten we zien, en wat verbergen we? Hoe kijken we naar onszelf en anderen en welke rol speelt het lichaam daar in?

Aline Thomassen, Zonder titel, 2017. Beeld Aline Thomassen

Ruim voordat het woord ‘selfie’ ingeburgerd raakte, van 2005 tot 2015, maakte kunstenaar Melanie Bonajo elke keer dat ze moest huilen een foto van zichzelf. Het resultaat is een verzameling ontwapenende foto’s, die ze zelf ‘anti-selfies’ noemt. Het interessante aan dit project is dat huil-selfies inmiddels ook alweer een cliché zijn onder influencers en ‘celebs’. Nu iedereen heeft ontdekt hoe je je geïdealiseerde zelf kunt tonen met behulp van filters en flatterende camerahoeken, wedijveren zij online juist om wie het meest kwetsbaar en authentiek durft te zijn. Een belangrijk verschil met de foto’s van Bonajo: bij die beroemdheden is de kwetsbaarheid gestileerd. Je zult niet zo snel een onderkin of snottebel aantreffen, terwijl Bonajo die juist die minder flatteuze kanten laat zien.

Melanie Bonajo, Thank You For Hurting Me, I Really Needed That, 2005-2015. Beeld Melanie Bonajo, Akinci Gallery

Aline Thomassen duikt in haar grote, kleurrijke aquarellen onder de huid. Haar portretten van vrouwen tonen naast de contouren van lichamen en gezichten ook organen en bloedbanen, en explosies van kleur die lijken op gedachtestromen en emoties. Het standpunt van Thomassen is heel uitgesproken, zegt Maciesza: ‘Ze wil dat we ons minder richten op het uiterlijk van vrouwen en meer kijken naar wat er zich vanbinnen afspeelt.’ Milan Gies kiest in zijn zwart-witfoto’s een tegengestelde aanpak. Hij fotografeerde mannen die op straat leven in zijn studio, tegen een neutrale achtergrond. De nadruk komt juist te liggen op de sporen die het leven heeft achtergelaten op hun uiterlijk, bijvoorbeeld in littekens en groeven van de huid.

Milan Gies, Composition, 2021. Beeld Milan Gies

Wat dit alles met Rembrandt te maken heeft? Die beeldde lichamen ook af in al hun verscheidenheid, wars van de idealisering van zijn tijd, aldus Maciesza. In de tentoonstelling hangen daarom, naast de hedendaagse kunstweken, ook tien etsen van Rembrandt die getuigen van zijn interesse in ‘echte’ lichamen. We zien onder meer een man met een houten been en een vrouw die, op haar hurken en met haar rokken omhoog, zit te plassen. Maciesza wijst op een ets van een naakte vrouw: ‘Je ziet de plooien in haar huid, maar het lijkt ook alsof je de afdruk van een knellende kous op haar been kunt zien zitten. Hier is niets geïdealiseerd aan, hij heeft deze vrouw echt zo gezien.’

Rembrandt, Naakte vrouw, zittend op een heuveltje, ca. 1631. Beeld Collectie Museum Het Rembrandthuis

Rauw is t/m 22/5 te zien in Museum Het Rembrandthuis in Amsterdam.