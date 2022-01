Net als nostalgie laat Dawn FM je eerder onbestemd aangenaam voelen dan dat het je opwindt ★★★☆☆

En toen was er geheel onaangekondigd een nieuw album van een van de grootste popsterren van het moment. Dawn FM is een verzameling nummers van een fictief radiostation in het vagevuur. The Weeknd, het pseudoniem van Abel Tesfaye, stelde zich het wachten in het voorgeborchte voor als filerijden in een tunnel. Het licht is dan de hemel die lonkt. Op weg naar verdoemenis of verheffing kun je fijn luisteren naar de Tesfaye’s radiostation met acteur Jim Carrey als dj.

Dat dualistische van het vagevuur wordt alleen weerspiegeld in Tesfaye’s houding tegenover relaties, waarin cynisme en romantiek elkaar voortdurend afwisselen. De muziek is consequent en bewust gestileerd naar jarentachtigsynthpop, ergens tussen The Human League en Giorgio Moroder in. Het beste nummer, Sacrifice, tapt uit het zelfde vintage vaatje als Daft Punk, en is een krachtig mengsel van geleende nostalgie en een lichte dansvloerroes. De ballad Out Of Time, met Tesfaye’s fluwelen hoge vocalen, had zomaar een Michael Jackson-ballad kunnen zijn. Het zijn de hoogtepunten van een verzameling songs die je, net als nostalgie, eerder onbestemd aangenaam laten voelen dan dat ze je opwinden.

Pop ★★★☆☆ Universal