Net als de beste spionageseries is ‘Spy/Master’ een profiel van een spion die zichzelf kwijtraakt ★★★★☆

‘Spy/Master’.

Er is geen groter contrast denkbaar dan tussen de twee recente spionageseries Citadel en Spy/Master. In die eerste serie wordt geprobeerd in hoog tempo honderden miljoenen erdoorheen te jagen, alsof je naar een eindeloos opgerekte actietrailer zit te kijken; in de nieuwe Roemeense serie roept een eenzame zweetdruppel in een benauwde ruimte al maximale spanning op. Spy/Master is een productie van de Roemeense tak van HBO, die hiervoor in zee ging met de productiemaatschappij van de filmmaker Cristian Mungiu (die een Gouden Palm won met 4 maanden, 3 weken & 2 dagen).

Het hele verhaal speelt zich af binnen een paar weken in het jaar 1978, vanuit het perspectief van de (fictieve) Victor Godeanu (Alec Secareanu), veiligheidsadviseur en rechterhand van het echtpaar Ceausescu. Godeanu is tegelijkertijd een dubbelagent voor de Russen, die het regime van de Ceausescu’s in de gaten houden, omdat de Roemenen hun eigen buitenlandbeleid voeren en hun brute dictatuur in stand houden met een eigen versie van de KGB, de Securitate.

Als Victor erachter komt dat zijn dubbelleven is ontdekt, willen de Russen hem en zijn gezin naar Moskou brengen, maar hij ziet meer in een overstap naar de Amerikanen. Hij meldt zich bij de Amerikaanse ambassade in Bonn bij een CIA-agent (Parker Sawyers) die zelf het gevoel heeft een grote vis aan de haak te hebben geslagen, maar zijn superieuren nog moet overtuigen. En dan wordt Godeanu in Bonn ook nog eens gespot door een Stasispion met wie hij ooit een verhouding had.'

Onbetrouwbare verteller

Spy/Master zet deze sfeer van het jaar 1978, aan beide zijden van het IJzeren Gordijn, op een heel gedetailleerde manier neer. Er is veel aandacht voor het spionnenhandwerk, dat in die tijd toch vooral bestond uit een combinatie van fysieke intimidatie en superieur geknutsel. Godenau is een soort Roemeense George Smiley, de onverstoorbare vakman in het spionnenwerk uit de boeken van John le Carré – met dat verschil dat hij als man van vele identiteiten en geheimen zo ongeveer de definitie van de onbetrouwbare verteller is. En hij heeft als de man naast de paranoïde Nicolae Ceausescu (fraaie rol van Claudiu Bleont) ook bloed aan zijn handen, zoveel is wel duidelijk.

De vraag waarmee de serie op superieure wijze speelt: is Victor Godeanu een pion, of is hij zelf aan zet in dit spel? En wat doet het met iemand als hij dat zelf niet meer weet? Net als de beste spionagefilms en -series is Spy/Master een profiel van een spion die zichzelf is kwijtgeraakt.