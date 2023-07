Net afgestudeerd en nu al een tentoonstelling: de vliegende start van drie jonge kunstenaars

Nederlandse kunstacademies organiseerden afgelopen weken hun eindexamenexposities georganiseerd. De Volkskrant ging kijken in Utrecht, Den Haag en Amsterdam en koos drie veelbelovende kunstenaars.

Misschien lijkt het spannende deel al voorbij. Ze wéten dat ze hun diploma krijgen. Maar de kersverse kunstenaars die de afgelopen weken hun eindexamenprojecten presenteerden, realiseren zich heus dat hun expositie minstens zo belangrijk is. Mogelijk zelfs belangrijker: hier lopen galeriehouders, verzamelaars en curatoren rond om te scouten. Dus laten de alumni het project zien waar ze het meest trots op zijn, het meest op hebben gezwoegd en gezweet. En de toekomst, die is nog onzeker.

Voor Caja Boogers (22), die in Utrecht zijn schilderijen presenteerde, verliep het net een beetje anders. Zijn eerste galerie-expositie heeft hij net achter de rug. En schilderijen van de jonge kunstenaar hangen nu in Museum Kranenburgh in Bergen. Zijn entree in de kunstwereld heeft Boogers dus al gemaakt: ‘Het maakt deze periode wel een beetje hectischer.’ Docenten moesten aan het idee wennen: ‘In hun tijd was het taboe om vóór je afstuderen in contact te staan met het werkveld.’ Tegenwoordig is dat contact vrij vlug gelegd: Boogers werd voor de museumtentoonstelling benaderd via Instagram.

Bijna alles al verkocht

Boogers was tijdens zijn middelbare schooltijd ‘áltijd aan het tekenen’, dus de kunstacademie was een vanzelfsprekende keuze. Al werd hij ook gewaarschuwd: ‘Mijn vader is schrijver, dus mijn ouders weten hoe onzeker zo’n bestaan kan zijn.’ Hij koos de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht vanwege de ruime ateliers, waar hij gelukkig ook tijdens de lockdowns gebruik van kon blijven maken.

Zijn afstudeerproject bestaat uit tweeluiken van olieverf op linnen, maar van een afstandje lijkt het mat metaal. Door dat effect, en door de afmetingen, is het even alsof je naar liftdeuren kijkt. Zijn schilderijen blijken behoorlijk in trek: ‘Ze zijn bijna allemaal verkocht.’ Het Wassenaarse museum Voorlinden kocht een ander schilderij van hem, een drieluik: ‘Dat ik niet eens liet zien, maar het stond wel op Instagram.’

De afstudeertentoonstelling van de richting Fine Arts in Utrecht was heel netjes ingericht in de oude loods van de Pastoefabriek, het zou zo een kunstbeurs of expositie kunnen zijn. In de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, in een modernistisch gebouw vlak bij het centraal station, gaat het er zo op het oog minder ordentelijk aan toe. Hier puilt de kunst uit alle hoeken en gaten, ook in de kamer van de directeur.

Visitekaartje op condoomverpakking

‘Ja, dat is wel uniek, exposeren in de directeurskamer’, vertelt Nelke Cor Mast (23, artiestennaam Nelly Dansen). De directeur is recentelijk na een conflict ontslagen, zijn kamer staat leeg. Of nou ja, leeg. Mast heeft een ware take-over gedaan: posters aan de muren, een enorm beeldscherm, de boekenkast is ingericht en een bh hangt aan de kapstok. Haar afstudeerproject gaat over het vrouwelijke stereotype de ‘bimbo’, dat Mast volledig omarmt. In haar hilarisch scherpe afstudeerfilm zien we haar als ‘new age bimbo' in Los Angeles. Op tafel ligt haar visitekaartje: geprint op condoomverpakkingen.

Mast deed de master ArtScience aan de KABK. Ze woont in Amsterdam en koos voor de Haagse academie omdat ze verwachtte dat die een ‘academische en schoolse sfeer’ had. Toch was het tijdens haar twee jaar aan de masteropleiding, door de onrust over het management, best chaotisch op de academie.

Tijdens de eindexamenexpositie werd ze al uitgenodigd voor drie tentoonstellingen: ‘Erg overweldigend.’ Het liefst wil Mast haar opleiding vervolgen in Londen of New York: ‘Als er een rijke vent is die mijn opleiding wil betalen, mag die reageren hoor.’

Advertenties op een billboard

Ook Nezhla Imanzadeh (24) koos voor een onconventionele plek om haar afstudeerkunstwerken tentoon te stellen. Ze verspreidde haar presentaties over drie lokalen en een gang in de Amsterdamse Gerrit Rietveld Academie. In die gang is op een opvallend groot beeldscherm een digitaal billboard te zien met wisselende advertenties.

Imanzadeh legt uit dat dit livestream videobeelden zijn van een reclamebord ergens in Kentucky. Af en toe staan er teksten tussen van Imanzedeh zelf. Op een poëtische manier reageert ze daarmee op de afstudeertentoonstelling: ‘Een laatste groot gebaar van wat?’ Het was een heel gedoe om de advertentieruimte te huren: ‘Ik moest een website maken, anders vonden ze het te vaag.’ Dus kocht Imanzadeh de domeinnaam ‘i heart reality’, een motto dat bij haar past, want ze werkt graag met found footage.

Imanzadeh komt uit Iran en volgde daar onderwijs aan een speciale kunstzinnige meisjesschool, waardoor ze is geschoold in traditionele olieverftechnieken. Via een familielid hoorde ze over de Rietveld en ze is blij met haar keuze: ‘Je kunt hier alles doen wat je wil. Je kunt afstuderen in de richting ‘glas’ en dan een film maken. Dat maakt niemand iets uit.’ Ze blijft voorlopig in Amsterdam: ‘Ik heb een atelier in een oud kraakpand, met andere kunstenaars, ik wil zien wat we samen kunnen organiseren.’

