Neske Beks schuwt zelfreflectie niet in haar persoonlijke essays

‘Zout in de wonden wrijven doe ik door het schrijven van Echo’, aldus Neske Beks (1972) in de inleiding van haar bundel essays, speeches en brieven, waarin ze het ‘stelselmatig ontkend worden, niet gehoord, genegeerd en zelfs beschimpt worden’ van Zwarte mensen – Zwart met hoofdletter als cultureel statement – onderzoekt. De Belgische Beks (Gambiaans-Senegalese vader, Vlaamse Afro-Amerikaanse moeder, opgegroeid in een wit socialistisch pleeggezin) schrijft in de eerste plaats ‘voor Zwarte vrouwen, voor iedereen van kleur. En pas daarna voor witte vrouwen’. Expliciet voor vrouwen dus, veel minder voor mannen – waarom precies blijft in het midden.

Ze wil witte mensen niet opvoeden of confronteren, stelt ze, hoewel het eerste deel van de bundel daar wel toe neigt: het bevat een verklarende woordenlijst en is een introductie (met namen van denkers en activisten aan wie Beks zich schatplichtig acht) op het tweede deel. Daarin worden de essays persoonlijk en indringend en schuwt ze zelfreflectie niet. Beks maakt kwesties als het n-woord, de vertaling van Amanda Gorman en het begrip inclusiviteit inzichtelijk en is daarmee van grote waarde voor het huidige discours.

Beeld Querido